Bement érdeklődni és kiderült: 125 százalékkal drágult a házadója

Fotó: Gergely Imre

Volt, aki fizetett, és volt, aki csak érdeklődött

Fotó: Gergely Imre

Noha hosszú sorok nem alakultak ki, folyamatos a forgalom a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal adóosztályának pénztáránál. Január 15-től lehet befizetni a 2026-os évi helyi adókat.

Gergely Imre

2026. január 15., 19:332026. január 15., 19:33

Amint a pénztárnál érdeklődve megtudtuk, csütörtök délig mintegy 150 gyergyószentmiklósi rendezte már idei adókötelezettségét. Ennél jóval többen fordultak meg az osztályon, voltak azonban olyanok, akik egyelőre csak információt kértek, elsősorban az adóemelések pontos mértékéről.

Egy érdeklődő elmondta, elsősorban a lakóháza után fizetendő adót szerette volna tisztázni. Hallotta ugyanis, hogy nemcsak az adó emelkedett, de az országos szabályozás értelmében megszűntek a 30 évnél régebbi épületekre vonatkozó adókedvezmények is. És amint tájékoztatták, ez az ő esetében így alakult:

a háza után 2025-ben 533 lejt kellett fizetnie, idén már 1202 lej az éves adó.

A változás minden épületre érvényes, így a tömbházlakásokra is.

Egy másik adófizetőnek háromszobás tömbházlakása után a tavalyi 369 lej helyett idén 732 lejt kell fizetnie. Az összegből ugyanakkor tízszázalékos kedvezmény jár azoknak, akik március 31-ig befizetik az egész éves adójukat.

Fárasztják az adófizetőket

Többen azért kell kétszer is bemenjenek a pénzügyi osztályra, mert be kell mutatniuk gépjárművük törzskönyvét. Az abban szereplő adatokból állapítható meg ugyanis a jármű környezetszennyezési besorolása, amely az adó mértékét is befolyásolja. Amennyiben az autó ilyen jellegű azonosítása nem történik meg,

a járművet a rendszer automatikusan a legmagasabb adókategóriába sorolja.

Bár a nyilvántartás a legtöbb autó esetében már tartalmazza az adatokat, számos járműnél ezek hiányoznak.

Az általunk megszólított emberek többsége tisztában van azzal, hogy az adóemeléseket nem a helyi önkormányzat döntötte el, hanem országos előírás következményei. Bár senki sem örül a magasabb terheknek, azt is látják,

nincs választás, fizetni kell.

Éppen ezért várhatóan sokan élni kívánnak a határidőig igénybe vehető tízszázalékos kedvezménnyel, amely az emelt adók miatt immár nagyobb megtakarítást is jelent.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós Társadalom Gazdaság
A rovat további cikkei

2026. január 15., csütörtök

Gálaműsorral ünneplik Ditróban a Magyar Kultúra Napját

Idén is ünnepi gálaműsorral köszöntik a Magyar Kultúra Napját a Gyergyói-medencében. Az eseménynek ezúttal a ditrói Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Ház ad otthont január 18-án, vasárnap 18 órától.

Gálaműsorral ünneplik Ditróban a Magyar Kultúra Napját
Gálaműsorral ünneplik Ditróban a Magyar Kultúra Napját
2026. január 15., csütörtök

Gálaműsorral ünneplik Ditróban a Magyar Kultúra Napját
2026. január 12., hétfő

Folytatódnak a Tarisznyás estek Gyergyószentmiklóson

Idén is folytatják a Tarisznyás-estek sorozatát Gyergyószentmiklósón a Tarisznyás Márton Múzeumban.

Folytatódnak a Tarisznyás estek Gyergyószentmiklóson
Folytatódnak a Tarisznyás estek Gyergyószentmiklóson
2026. január 12., hétfő

Folytatódnak a Tarisznyás estek Gyergyószentmiklóson
2026. január 10., szombat

A fiatalok éve Gyergyóban: mit hoz az ifjúsági fővárosi cím?

Gyergyószentmiklós viseli Magyarország külhoni ifjúsági fővárosa címet idén, amelyet Cegléd testvérvárossal párban nyert el. A kitüntetéssel járó 100 millió forintos támogatás konkrét fejlesztéseket hoz: például ifjúsági központ épül.

A fiatalok éve Gyergyóban: mit hoz az ifjúsági fővárosi cím?
A fiatalok éve Gyergyóban: mit hoz az ifjúsági fővárosi cím?
2026. január 10., szombat

A fiatalok éve Gyergyóban: mit hoz az ifjúsági fővárosi cím?
2026. január 07., szerda

Kigyulladt a salamási rendőrség tetőzete – frissítve

Súlyos tűzesethez riasztották a tűzoltókat: Salamáson lángra kapott a helyi rendőrőrs épülete. A tűz az épület tetőszerkezetét és a manzárdot érinti, mintegy 200 négyzetméteres felületen.

Kigyulladt a salamási rendőrség tetőzete – frissítve
Kigyulladt a salamási rendőrség tetőzete – frissítve
2026. január 07., szerda

Kigyulladt a salamási rendőrség tetőzete – frissítve
2026. január 07., szerda

Istállótűz Gyergyóremetén: mintegy 500 négyzetméteren pusztítottak a lángok

Egy lángoló mezőgazdasági épülethez riasztották szerdán reggel a tűzoltókat Gyergyóremetére: egy nagyméretű istálló gyulladt ki egy farmon. Szerencsére sem emberi sérülés nem történt, sem állatokban nem esett kár.

Istállótűz Gyergyóremetén: mintegy 500 négyzetméteren pusztítottak a lángok
Istállótűz Gyergyóremetén: mintegy 500 négyzetméteren pusztítottak a lángok
2026. január 07., szerda

Istállótűz Gyergyóremetén: mintegy 500 négyzetméteren pusztítottak a lángok
2026. január 06., kedd

Javuló céges, romló lakossági adófizetés Gyergyószentmiklóson

A lakosság kisebb arányban volt jó adófizető, a cégeknél viszont jelentős adósságcsökkenés történt 2025-ben Gyergyószentmiklóson. A 2026-os évre vonatkozó helyi adók és illetékek befizetése január 15-től lehetséges a városban.

Javuló céges, romló lakossági adófizetés Gyergyószentmiklóson
Javuló céges, romló lakossági adófizetés Gyergyószentmiklóson
2026. január 06., kedd

Javuló céges, romló lakossági adófizetés Gyergyószentmiklóson
2026. január 04., vasárnap

A vendégek fizetnek, a város profitál: új lendületet adnának a gyergyói turizmusnak

Turisztikai Desztináció Menedzsment alapításával tenné ismertebbé, vonzóbbá a városi és gyilkostói vendéglátóhelyeket, valamint a turisztikai kínálatot Gyergyószentmiklós. Az új évtől bevezetett idegenforgalmi illeték teremti meg ehhez az alapot.

A vendégek fizetnek, a város profitál: új lendületet adnának a gyergyói turizmusnak
A vendégek fizetnek, a város profitál: új lendületet adnának a gyergyói turizmusnak
2026. január 04., vasárnap

A vendégek fizetnek, a város profitál: új lendületet adnának a gyergyói turizmusnak
2026. január 03., szombat

Fa dőlt az útra Gyergyószentmiklós és Gyilkostó között – frissítve

Teljesen lezárták a forgalmat a 12C jelzésű országút Gyergyószentmiklós és Gyilkostó közötti szakaszán szombat reggel, miután az erős havazás miatt az úttestre dőlt egy fa.

Fa dőlt az útra Gyergyószentmiklós és Gyilkostó között – frissítve
Fa dőlt az útra Gyergyószentmiklós és Gyilkostó között – frissítve
2026. január 03., szombat

Fa dőlt az útra Gyergyószentmiklós és Gyilkostó között – frissítve
2026. január 01., csütörtök

Egészséges kisfiú Gyergyószentmiklós idei elsőszülöttje

Császármetszéssel segítették a világra az év első újszülöttjét a gyergyószentmiklósi kórházban. A kisfiú és édesanyja is egészségesek.

Egészséges kisfiú Gyergyószentmiklós idei elsőszülöttje
Egészséges kisfiú Gyergyószentmiklós idei elsőszülöttje
2026. január 01., csütörtök

Egészséges kisfiú Gyergyószentmiklós idei elsőszülöttje
2025. december 31., szerda

„Veres az ég alja, szél lesz” – időjósló mondókák nyomában Kisné Portik Irénnel

Ma, amikor a különféle alkalmazások akár percnyi pontossággal jelzik előre az esőt, vagy azt, hogy mikor süt ki a nap, a népi időjóslás több ezer éves következtetései már nem létfontosságúak, de egy könyv segít abban, hogy mégse menjenek feledésbe.

„Veres az ég alja, szél lesz” – időjósló mondókák nyomában Kisné Portik Irénnel
„Veres az ég alja, szél lesz” – időjósló mondókák nyomában Kisné Portik Irénnel
2025. december 31., szerda

„Veres az ég alja, szél lesz” – időjósló mondókák nyomában Kisné Portik Irénnel
