Volt, aki fizetett, és volt, aki csak érdeklődött

Noha hosszú sorok nem alakultak ki, folyamatos a forgalom a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal adóosztályának pénztáránál. Január 15-től lehet befizetni a 2026-os évi helyi adókat.

Gergely Imre 2026. január 15., 19:332026. január 15., 19:33

Amint a pénztárnál érdeklődve megtudtuk, csütörtök délig mintegy 150 gyergyószentmiklósi rendezte már idei adókötelezettségét. Ennél jóval többen fordultak meg az osztályon, voltak azonban olyanok, akik egyelőre csak információt kértek, elsősorban az adóemelések pontos mértékéről. Egy érdeklődő elmondta, elsősorban a lakóháza után fizetendő adót szerette volna tisztázni. Hallotta ugyanis, hogy nemcsak az adó emelkedett, de az országos szabályozás értelmében megszűntek a 30 évnél régebbi épületekre vonatkozó adókedvezmények is. És amint tájékoztatták, ez az ő esetében így alakult:

a háza után 2025-ben 533 lejt kellett fizetnie, idén már 1202 lej az éves adó.

A változás minden épületre érvényes, így a tömbházlakásokra is. Hirdetés Egy másik adófizetőnek háromszobás tömbházlakása után a tavalyi 369 lej helyett idén 732 lejt kell fizetnie. Az összegből ugyanakkor tízszázalékos kedvezmény jár azoknak, akik március 31-ig befizetik az egész éves adójukat. Fárasztják az adófizetőket Többen azért kell kétszer is bemenjenek a pénzügyi osztályra, mert be kell mutatniuk gépjárművük törzskönyvét. Az abban szereplő adatokból állapítható meg ugyanis a jármű környezetszennyezési besorolása, amely az adó mértékét is befolyásolja. Amennyiben az autó ilyen jellegű azonosítása nem történik meg,

a járművet a rendszer automatikusan a legmagasabb adókategóriába sorolja.