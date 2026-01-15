Volt, aki fizetett, és volt, aki csak érdeklődött
Fotó: Gergely Imre
Noha hosszú sorok nem alakultak ki, folyamatos a forgalom a gyergyószentmiklósi polgármesteri hivatal adóosztályának pénztáránál. Január 15-től lehet befizetni a 2026-os évi helyi adókat.
Amint a pénztárnál érdeklődve megtudtuk, csütörtök délig mintegy 150 gyergyószentmiklósi rendezte már idei adókötelezettségét. Ennél jóval többen fordultak meg az osztályon, voltak azonban olyanok, akik egyelőre csak információt kértek, elsősorban az adóemelések pontos mértékéről.
Egy érdeklődő elmondta, elsősorban a lakóháza után fizetendő adót szerette volna tisztázni. Hallotta ugyanis, hogy nemcsak az adó emelkedett, de az országos szabályozás értelmében megszűntek a 30 évnél régebbi épületekre vonatkozó adókedvezmények is. És amint tájékoztatták, ez az ő esetében így alakult:
A változás minden épületre érvényes, így a tömbházlakásokra is.
Egy másik adófizetőnek háromszobás tömbházlakása után a tavalyi 369 lej helyett idén 732 lejt kell fizetnie. Az összegből ugyanakkor tízszázalékos kedvezmény jár azoknak, akik március 31-ig befizetik az egész éves adójukat.
Többen azért kell kétszer is bemenjenek a pénzügyi osztályra, mert be kell mutatniuk gépjárművük törzskönyvét. Az abban szereplő adatokból állapítható meg ugyanis a jármű környezetszennyezési besorolása, amely az adó mértékét is befolyásolja. Amennyiben az autó ilyen jellegű azonosítása nem történik meg,
Bár a nyilvántartás a legtöbb autó esetében már tartalmazza az adatokat, számos járműnél ezek hiányoznak.
Az általunk megszólított emberek többsége tisztában van azzal, hogy az adóemeléseket nem a helyi önkormányzat döntötte el, hanem országos előírás következményei. Bár senki sem örül a magasabb terheknek, azt is látják,
Éppen ezért várhatóan sokan élni kívánnak a határidőig igénybe vehető tízszázalékos kedvezménnyel, amely az emelt adók miatt immár nagyobb megtakarítást is jelent.
