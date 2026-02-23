Elhunyt Lázár Zoltán, Gyergyószentmiklós korábbi alpolgármestere

Pedagógusi munkássága során a Salamon Ernő Gimnázium fizika szakos tanáraként tevékenykedett (1968–1990), 1990 januárja és szeptembere között az intézmény igazgatói tisztségét is betöltötte. Tanítványai és kollégái elhivatott oktatóként és irányt mutató pedagógusként tartják számon.

Az 1990-es évek elején Magyarországra költözött, Budapesten folytatta tanári tevékenységét.

Húsz, Magyarországon eltöltött évet követően a 2008-as helyhatósági választásokat megelőzően költözött vissza Gyergyószentmiklósra. Ezt követően 2008 és 2010 között a város alpolgármestereként, valamint 2016-ig képviselő-testületi tagként vállalt szerepet a helyi közéletben.

Munkájára és a közösségért vállalt szerepére emlékezik a gyergyószentmiklósi önkormányzat közösségi oldalán.