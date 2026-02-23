Elhunyt Lázár Zoltán, Gyergyószentmiklós korábbi alpolgármestere

Fotó: Gyergyószentmiklós Önkormányzata/Facebook
Elhunyt 83 éves korában Lázár Zoltán atomfizikus, tanár, vállalkozó, Gyergyószentmiklós egykori alpolgármestere, a képviselő-testületi tagja.
Pedagógusi munkássága során a Salamon Ernő Gimnázium fizika szakos tanáraként tevékenykedett (1968–1990), 1990 januárja és szeptembere között az intézmény igazgatói tisztségét is betöltötte. Tanítványai és kollégái elhivatott oktatóként és irányt mutató pedagógusként tartják számon.
Az 1990-es évek elején Magyarországra költözött, Budapesten folytatta tanári tevékenységét.
Húsz, Magyarországon eltöltött évet követően a 2008-as helyhatósági választásokat megelőzően költözött vissza Gyergyószentmiklósra. Ezt követően 2008 és 2010 között a város alpolgármestereként, valamint 2016-ig képviselő-testületi tagként vállalt szerepet a helyi közéletben.
Munkájára és a közösségért vállalt szerepére emlékezik a gyergyószentmiklósi önkormányzat közösségi oldalán.
Elkezdték a gyergyószentmiklósi id. Basilides Tibor Sportcsarnok új padlózatának kiépítését. A megrongálódott, elavult borítás helyére korszerű, tömörfa sportparketta kerül. A beruházás régi hiányosságot pótol.
Jelentős közbiztonsági beruházást hagyott jóvá a város képviselő-testülete a februári tanácsülésen: egy 2,7 millió lejes uniós pályázat révén több mint negyven kamerát, rendszámfelismerő rendszert és okos gyalogátkelőket telepítenek a város kulcspontjain.
Jó hangulatú szabadtéri eseményre várják a horgászat szerelmeseit: ismét megszervezik a hagyományos lékésző versenyt a Gyilkos-tó jegén.
Sürgősségi beavatkozásra volt szükség ahhoz, hogy segíteni tudjanak egy maroshévízi férfin, miután ismerősei nem tudták elérni, és attól tartottak, bajba került.
Áramszünetre kell számítani több gyergyószentmiklósi háztartásban csütörtökön karbantartási munkálatok miatt – olvasható a polgármesteri hivatal közösségi oldalán.
Villanyoszlopnak ütközött egy teherautó Gyergyótölgyesen szerda reggel, a leszakadt vezetékek miatt teljes útzár van érvényben az érintett útszakaszon – adja hírül a Hargita megyei tűzoltóság.
Nehéz körülmények között dolgoznak a gyergyószentmiklósi rendőrök, miután meghibásodott az intézmény székhelyének fűtésrendszere, és az épületben a hőmérséklet 11 Celsius-fokra csökkent – figyelmeztetett hétfőn Facebook-oldalán az Europol szakszervezet.
Közelebb került a megvalósításhoz a gyergyószentmiklósi Makkos és a Temető utcák korszerűsítése, a helyi képviselő-testület hétfőn elfogadta a finanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentációt.
Ittas sofőrt nem, de több tucat gyorshajtót kiszűrtek a forgalomból a közlekedési rendészek a 15-ös országúton Hargita megyében vasárnap.
Ostorok csattogtak, maszkurák ijesztgettek vasárnap délben Gyergyószentmiklóson. A régi szokások szerint búcsúztatták a telet, eltemették a farsangot.