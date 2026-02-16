Egy lépéssel előrébb a Saligny-program gyergyószentmiklósi beruházásai

Közelebb került a megvalósításhoz a gyergyószentmiklósi Makkos és a Temető utcák korszerűsítése, a helyi képviselő-testület hétfőn elfogadta a finanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentációt. A Régigyár utcánál terület-kisajátításra van szükség.

Az Anghel Saligny-program égisze alatt nyolc utca és egy tér modernizálása újabb mérföldkőhöz érkezett Gyergyószentmiklóson. A program keretében korszerűsítik és aszfaltozzák a Jakab Antal teret, valamint a Temető, Makkos, Fürdő, Budai-Nagy Antal, Ady Endre, Mogyorós, Régigyár és Tűzoltók utcákat.

A hétfői képviselő-testületi ülésen a Temető és Makkos utcák esetében az áfa változása miatt kellett a költségszámításon módosítani. A városháza időközben minden szükséges iratcsomót összeállított, beszerezte a hatósági engedélyeket is, így