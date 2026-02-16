Rovatok
Egy lépéssel előrébb a Saligny-program gyergyószentmiklósi beruházásai

Ráfér a Temető utcára az új aszfalt • Fotó: Gergely Imre

Ráfér a Temető utcára az új aszfalt

Fotó: Gergely Imre

Közelebb került a megvalósításhoz a gyergyószentmiklósi Makkos és a Temető utcák korszerűsítése, a helyi képviselő-testület hétfőn elfogadta a finanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentációt. A Régigyár utcánál terület-kisajátításra van szükség.

Gergely Imre

2026. február 16., 19:00

Az Anghel Saligny-program égisze alatt nyolc utca és egy tér modernizálása újabb mérföldkőhöz érkezett Gyergyószentmiklóson. A program keretében korszerűsítik és aszfaltozzák a Jakab Antal teret, valamint a Temető, Makkos, Fürdő, Budai-Nagy Antal, Ady Endre, Mogyorós, Régigyár és Tűzoltók utcákat.

A hétfői képviselő-testületi ülésen a Temető és Makkos utcák esetében az áfa változása miatt kellett a költségszámításon módosítani. A városháza időközben minden szükséges iratcsomót összeállított, beszerezte a hatósági engedélyeket is, így

elhárult az akadály a finanszírozási szerződés aláírása elől.

A Régigyár utca felújítása azonban bonyolultabb folyamatnak ígérkezik. A projekt 2021-es benyújtásakor az akkori városvezetés egy, a városból kivezető út megépítését tervezte a Régigyár utca Tekerőpatak irányába történő meghosszabbításával.

A meglévő mezei út szélessége azonban nem elég a kétsávos forgalomhoz, ezért a szomszédos területek egy részének kisajátítása szükséges.

Az ehhez kapcsolódó dokumentációt hagyta jóvá most a testület.

Gyergyószentmiklós még 2022-ben kapott értesítést a támogatás jóváhagyásáról. Azóta az érintett utcákban megtörtént a víz- és csatornahálózat cseréje, így mostanra elkészülhetett a teljes dokumentáció, ami a támogatás tényleges lehívásának feltétele.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
