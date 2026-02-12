Rovatok
Állatokkal teli istálló gyulladt ki Gyergyótölgyesen

• Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

Több mint ötven háztáji állatot tartottak abban a gazdasági épületben, amely kigyulladt Gyergyótölgyesen csütörtökön hajnalban. A helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.

Székelyhon

2026. február 12., 09:172026. február 12., 09:17

2026. február 12., 09:352026. február 12., 09:35

A tűzoltókat reggel hatkor riasztották a kigyulladt épületekhez: a gyergyóhollói hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint a gyergyótölgyesi és borszéki önkéntesek is részt vettek az oltásban.

A tűz mintegy 210 négyzetméternyi területen pusztított a gazdasági melléképületben, amelynek egyik részében

23 sertést, valamint körülbelül 30 tyúkot tartottak.

Jelenleg az esetleges tűzfészkek felszámolásán, illetve a keletkezett károk felmérésén dolgoznak a tűzoltók – olvasható a Hargita megyei tűzoltóság közleményében.

Gyergyószék Tűzeset
