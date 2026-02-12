Állatokkal teli istálló gyulladt ki Gyergyótölgyesen

Több mint ötven háztáji állatot tartottak abban a gazdasági épületben, amely kigyulladt Gyergyótölgyesen csütörtökön hajnalban. A helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.

A tűzoltókat reggel hatkor riasztották a kigyulladt épületekhez: a gyergyóhollói hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint a gyergyótölgyesi és borszéki önkéntesek is részt vettek az oltásban.

A tűz mintegy 210 négyzetméternyi területen pusztított a gazdasági melléképületben, amelynek egyik részében