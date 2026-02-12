Állatokkal teli istálló gyulladt ki Gyergyótölgyesen

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
Több mint ötven háztáji állatot tartottak abban a gazdasági épületben, amely kigyulladt Gyergyótölgyesen csütörtökön hajnalban. A helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.
2026. február 12., 09:172026. február 12., 09:17
2026. február 12., 09:352026. február 12., 09:35
A tűzoltókat reggel hatkor riasztották a kigyulladt épületekhez: a gyergyóhollói hivatásos és önkéntes tűzoltók, valamint a gyergyótölgyesi és borszéki önkéntesek is részt vettek az oltásban.
A tűz mintegy 210 négyzetméternyi területen pusztított a gazdasági melléképületben, amelynek egyik részében
Jelenleg az esetleges tűzfészkek felszámolásán, illetve a keletkezett károk felmérésén dolgoznak a tűzoltók – olvasható a Hargita megyei tűzoltóság közleményében.
