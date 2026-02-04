Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Napokon belül véglegesen lezárhatják a régi vízvezetéket az egyik gyergyószentmiklósi lakónegyedben

A Virág negyed számos lépcsőházában már megtörtént az átállás • Fotó: Gergely Imre

A Virág negyed számos lépcsőházában már megtörtént az átállás

Fotó: Gergely Imre

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A régi vízhálózatról az újra kötik át a tömbházakat ezekben a napokban a gyergyószentmiklósi Virág negyedben. Ha tartani tudják az ütemtervet, jövő héten le is zárják a régi hálózatot a lakónegyedben, és idén a város nagy része átáll az új rendszerre.

Gergely Imre

2026. február 04., 10:052026. február 04., 10:05

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Két tájékoztatást is közzétett a napokban a gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű (HVCSK) az új vízhálózatra való átállás kapcsán. Az egyikben azt közlik, hogy ezen a héten mely tömbházak átkötése történik meg a régiről az új ivóvízhálózatra. Eszerint hétfőn a 43-as tömbház D lépcsőháza volt soron, kedden a 40-es tömbház A és B lépcsőházában dolgoztak, szerdától péntekig a 44-es tömbház lépcsőházai következnek.

Hirdetés

Angi Zoltán – aki január eleje óta a fűtőmű vezetése mellett a HVCSK vízszolgáltatását is irányítja megbízott vezetőként – elmondta: a városvezetés és a képviselő-testület részéről is elvárás volt, hogy a munkálatok gyorsabban, és átlátható ütemezéssel haladjanak. Ennek eredményeként mostantól előre közzétett menetrend alapján zajlanak az átkötések.

A jövő héten az Virág negyed északi részében teljessé válik az átkötés, ezt követően ott a régi rendszert teljesen le is zárják.

A Virág negyed északi része után a déli oldalon folytatódnak az átkötések, majd következik a Bucsin negyed is. Az érintett lakókat egy-két héttel a munkálatok előtt értesítik arról, hogy mikor fognak az ő lépcsőházukban dolgozni.

Az ütemterv akkor tartható, ha nem lép fel valamilyen súlyos meghibásodás a városi hálózaton. Ilyen esetekben a munkacsoportnak a hibák elhárítására kell összpontosítania, ami csúszást okozhat az átkötésekben. Angi Zoltán szerint azonban hosszabb, hónapokig tartó halasztásokra nem kell számítani:

legfeljebb néhány napos, esetenként tíznapos csúszás fordulhat elő.

Nemcsak tömbházak, utcák is érintettek

A munkálatok nem csak a tömbháznegyedeket érintik, a város más részein is folytatódik az átállás, és a régi rendszer lezárása. Elsőként azokban az utcákban, ahol már tavaly felkérték a lakókat, hogy álljanak át az új rendszerre.

Angi Zoltán elmondta, a Kossuth Lajos utca bal oldalán, a vasúti síneken túl még nem készült el a rendszer. Ezt mindenképpen pótolniuk kell, hogy aztán a tervek szerint, szakaszosan haladjanak felfelé a városközpont irányába. Amint ez megvalósul, a Kossuth Lajos utcában is kiiktathatóvá válik a régi vezeték.

A cél az, hogy az év végére a jelenlegi, mintegy 60 százalékos vízveszteség 30 százalék alá csökkenjen.

A csatornahálózati átkötések is zajlanak, a Gyilkostó út felső részétől haladnak majd lefelé. Vannak technikai kérdések mindkét rendszer esetében, de a szolgáltató szerint ezek megoldása folyamatban van.

A tömbházakban is cserélni kéne a vezetékeket

A HVCSK külön tájékoztatásban hívta fel a figyelmet arra, hogy az új vízhálózatra való csatlakozás után a lépcsőházakban gondot okozhat a megnövekedett víznyomás a régi, akár 40–50 éves belső vezetékek miatt.

A szolgáltató azt javasolja, hogy a lépcsőházakban cseréljék ki a belső vezetékeket.

Átmeneti megoldásként a lépcsőházak dönthetnek nyomáscsökkentő felszerelése mellett, amelyet a fő vízmérőóra után kell beépíteni. Ennek költsége körülbelül 700 lej lépcsőházanként. A beszerzés a lakók dolga, de a HVCSK vállalja, hogy kérésre az eszközt díjmentesen felszereli.

Angi Zoltán ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy minden problémát a nyomáscsökkentő sem fog megoldani, előfordulhat, hogy a felső emeleteken nem lesz elégséges a víznyomás. A megoldást a régi belső rendszerek cseréje jelenti, amit előbb-utóbb mindenképp meg kell lépjenek a lakók – hangsúlyozta a szakember.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Baleset történt Csíkszereda és Szentegyháza között, egy ember megsérült
Nincs mód adócsökkentésre a pénzügyminisztérium szerint
Kinda Géza: az olimpiai kijutás egy mérföldkő, a lányokról nagyjából lekerült a nyomás
Leomlott a szilágycsehi református templom, megsérült egy rendőrnő, tetemes az anyagi kár
Nagy verést kapott az éllovas, tizenegy csapat harcol a felsőházért
Nagy Beáta Júlia kutyaoktató: A kutyát és a gazdit egyaránt neveljük
Baleset történt Csíkszereda és Szentegyháza között, egy ember megsérült
Székelyhon

Baleset történt Csíkszereda és Szentegyháza között, egy ember megsérült
Nincs mód adócsökkentésre a pénzügyminisztérium szerint
Székelyhon

Nincs mód adócsökkentésre a pénzügyminisztérium szerint
Kinda Géza: az olimpiai kijutás egy mérföldkő, a lányokról nagyjából lekerült a nyomás
Székely Sport

Kinda Géza: az olimpiai kijutás egy mérföldkő, a lányokról nagyjából lekerült a nyomás
Leomlott a szilágycsehi református templom, megsérült egy rendőrnő, tetemes az anyagi kár
Krónika

Leomlott a szilágycsehi református templom, megsérült egy rendőrnő, tetemes az anyagi kár
Nagy verést kapott az éllovas, tizenegy csapat harcol a felsőházért
Székely Sport

Nagy verést kapott az éllovas, tizenegy csapat harcol a felsőházért
Nagy Beáta Júlia kutyaoktató: A kutyát és a gazdit egyaránt neveljük
Nőileg

Nagy Beáta Júlia kutyaoktató: A kutyát és a gazdit egyaránt neveljük
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 03., kedd

Három székely város közös petíciója: év közben is legyenek csökkenthetők a helyi adók

Gyergyószentmiklós, Csíkszereda és Székelyudvarhely összehangolt petícióval fordul a miniszterelnökhöz, hogy törvénymódosítással adjanak szabad kezet az önkormányzatoknak a terhek mérséklésére és a fogyatékkal élők kedvezményeinek visszaállítására.

Három székely város közös petíciója: év közben is legyenek csökkenthetők a helyi adók
Három székely város közös petíciója: év közben is legyenek csökkenthetők a helyi adók
2026. február 03., kedd

Három székely város közös petíciója: év közben is legyenek csökkenthetők a helyi adók
Hirdetés
2026. február 02., hétfő

Gyergyószentmiklós: az EMSZ tüntetne, az önkormányzat fórumot tart

Gyergyószentmiklóson is érezhető az adóemelések miatti elégedetlenség. Az önkormányzat lakossági fórumra hívja az embereket, de online szavazás is zajlik, ahol a válaszadók nagy többsége azt jelzi, hogy részt venne egy adóemelés-ellenes tiltakozáson.

Gyergyószentmiklós: az EMSZ tüntetne, az önkormányzat fórumot tart
Gyergyószentmiklós: az EMSZ tüntetne, az önkormányzat fórumot tart
2026. február 02., hétfő

Gyergyószentmiklós: az EMSZ tüntetne, az önkormányzat fórumot tart
2026. február 02., hétfő

Már reggel ittas volt a Gyergyószentmiklóson megállított sofőr

Ittas sofőrt tartóztattak fel a hatóságok vasárnap reggel Gyergyószentmiklóson, büntetőeljárást indítottak ellene – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Már reggel ittas volt a Gyergyószentmiklóson megállított sofőr
Már reggel ittas volt a Gyergyószentmiklóson megállított sofőr
2026. február 02., hétfő

Már reggel ittas volt a Gyergyószentmiklóson megállított sofőr
2026. február 01., vasárnap

Jubilál a gyergyói képi emlékezetet őrző Gyergyói DIA

Tíz éve gyűjti és teszi közkinccsé Gyergyószék fényképeken megörökített múltját a Gyergyói DIA. A Tarisznyás Márton Múzeum munkatársai idén bejárják a térséget, hogy újabb embereket nyerjenek meg az ügynek: megmentsék a fotókon fennmaradt értékeket.

Jubilál a gyergyói képi emlékezetet őrző Gyergyói DIA
Jubilál a gyergyói képi emlékezetet őrző Gyergyói DIA
2026. február 01., vasárnap

Jubilál a gyergyói képi emlékezetet őrző Gyergyói DIA
Hirdetés
2026. február 01., vasárnap

Előadás a gyergyói farsangok történetéről

A gyergyói farsangok története kerül terítékre a Jó, ha tudunk róla előadássorozat keretében Gyergyószentmiklóson.

Előadás a gyergyói farsangok történetéről
Előadás a gyergyói farsangok történetéről
2026. február 01., vasárnap

Előadás a gyergyói farsangok történetéről
2026. január 30., péntek

Közelebb a közszállítás újraindítása: megérkeztek az elektromos minibuszok Gyergyószentmiklósra

Egy megállóval közelebb került Gyergyószentmiklós közszállításának újraindítása: hat elektromos minibusz érkezett a városba. A járművek a környező községeket is összekötik a várossal, illetve egymással, de forgalomba állításukra még várni kell.

Közelebb a közszállítás újraindítása: megérkeztek az elektromos minibuszok Gyergyószentmiklósra
Közelebb a közszállítás újraindítása: megérkeztek az elektromos minibuszok Gyergyószentmiklósra
2026. január 30., péntek

Közelebb a közszállítás újraindítása: megérkeztek az elektromos minibuszok Gyergyószentmiklósra
2026. január 29., csütörtök

Igyekezett segíteni másokon a kétgyermekes édesanya, most neki van szüksége ránk

Kozma Gabriella négy éve vívja mindennapi küzdelmeit két gyermekével, miután férjét korán, súlyos betegségben elveszítette. Most az élet újabb nehéz próbára teszi az édesanyát: komoly betegséget diagnosztizáltak nála is.

Igyekezett segíteni másokon a kétgyermekes édesanya, most neki van szüksége ránk
Igyekezett segíteni másokon a kétgyermekes édesanya, most neki van szüksége ránk
2026. január 29., csütörtök

Igyekezett segíteni másokon a kétgyermekes édesanya, most neki van szüksége ránk
Hirdetés
2026. január 28., szerda

Szárhegyen mutatkozik be a Gyergyói DIA

Találkozóra hívja a régi fotók iránt érdeklődő gyergyószárhegyieket a Tarisznyás Márton Múzeum. Csütörtökön 18 órától a helyi kultúrházban a Gyergyói DIA fotóarchívumot ismerhetik meg a résztvevők.

Szárhegyen mutatkozik be a Gyergyói DIA
Szárhegyen mutatkozik be a Gyergyói DIA
2026. január 28., szerda

Szárhegyen mutatkozik be a Gyergyói DIA
2026. január 26., hétfő

Iparát vesztett település szétesett társadalmának kínlódását mutatja meg a Figura Stúdió Színház

Székely Csaba drámája, a Bányavirág lesz a Figura Stúdió Színház következő bemutatója. Az előadás Faragó Zénó rendezésében egy iparát vesztett település szétesett társadalmának kínlódását mutatja be. Tragikomikus és egyben ismerős történet.

Iparát vesztett település szétesett társadalmának kínlódását mutatja meg a Figura Stúdió Színház
Iparát vesztett település szétesett társadalmának kínlódását mutatja meg a Figura Stúdió Színház
2026. január 26., hétfő

Iparát vesztett település szétesett társadalmának kínlódását mutatja meg a Figura Stúdió Színház
2026. január 25., vasárnap

Emelkedik az ivóvíz és a szennyvíz díja Gyergyószentmiklóson

Megszavazta Gyergyószentmiklós képviselő-testülete az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjainak módosítását. Egy hosszú távú, 2030-ig érvényes árképzési stratégiát fogadtak el, amely évente meghatározza a fogyasztók által fizetendő díjakat.

Emelkedik az ivóvíz és a szennyvíz díja Gyergyószentmiklóson
Emelkedik az ivóvíz és a szennyvíz díja Gyergyószentmiklóson
2026. január 25., vasárnap

Emelkedik az ivóvíz és a szennyvíz díja Gyergyószentmiklóson
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!