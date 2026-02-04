A Virág negyed számos lépcsőházában már megtörtént az átállás
Fotó: Gergely Imre
A régi vízhálózatról az újra kötik át a tömbházakat ezekben a napokban a gyergyószentmiklósi Virág negyedben. Ha tartani tudják az ütemtervet, jövő héten le is zárják a régi hálózatot a lakónegyedben, és idén a város nagy része átáll az új rendszerre.
Két tájékoztatást is közzétett a napokban a gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű (HVCSK) az új vízhálózatra való átállás kapcsán. Az egyikben azt közlik, hogy ezen a héten mely tömbházak átkötése történik meg a régiről az új ivóvízhálózatra. Eszerint hétfőn a 43-as tömbház D lépcsőháza volt soron, kedden a 40-es tömbház A és B lépcsőházában dolgoztak, szerdától péntekig a 44-es tömbház lépcsőházai következnek.
Angi Zoltán – aki január eleje óta a fűtőmű vezetése mellett a HVCSK vízszolgáltatását is irányítja megbízott vezetőként – elmondta: a városvezetés és a képviselő-testület részéről is elvárás volt, hogy a munkálatok gyorsabban, és átlátható ütemezéssel haladjanak. Ennek eredményeként mostantól előre közzétett menetrend alapján zajlanak az átkötések.
A Virág negyed északi része után a déli oldalon folytatódnak az átkötések, majd következik a Bucsin negyed is. Az érintett lakókat egy-két héttel a munkálatok előtt értesítik arról, hogy mikor fognak az ő lépcsőházukban dolgozni.
Az ütemterv akkor tartható, ha nem lép fel valamilyen súlyos meghibásodás a városi hálózaton. Ilyen esetekben a munkacsoportnak a hibák elhárítására kell összpontosítania, ami csúszást okozhat az átkötésekben. Angi Zoltán szerint azonban hosszabb, hónapokig tartó halasztásokra nem kell számítani:
A munkálatok nem csak a tömbháznegyedeket érintik, a város más részein is folytatódik az átállás, és a régi rendszer lezárása. Elsőként azokban az utcákban, ahol már tavaly felkérték a lakókat, hogy álljanak át az új rendszerre.
Angi Zoltán elmondta, a Kossuth Lajos utca bal oldalán, a vasúti síneken túl még nem készült el a rendszer. Ezt mindenképpen pótolniuk kell, hogy aztán a tervek szerint, szakaszosan haladjanak felfelé a városközpont irányába. Amint ez megvalósul, a Kossuth Lajos utcában is kiiktathatóvá válik a régi vezeték.
A csatornahálózati átkötések is zajlanak, a Gyilkostó út felső részétől haladnak majd lefelé. Vannak technikai kérdések mindkét rendszer esetében, de a szolgáltató szerint ezek megoldása folyamatban van.
A HVCSK külön tájékoztatásban hívta fel a figyelmet arra, hogy az új vízhálózatra való csatlakozás után a lépcsőházakban gondot okozhat a megnövekedett víznyomás a régi, akár 40–50 éves belső vezetékek miatt.
Átmeneti megoldásként a lépcsőházak dönthetnek nyomáscsökkentő felszerelése mellett, amelyet a fő vízmérőóra után kell beépíteni. Ennek költsége körülbelül 700 lej lépcsőházanként. A beszerzés a lakók dolga, de a HVCSK vállalja, hogy kérésre az eszközt díjmentesen felszereli.
Angi Zoltán ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy minden problémát a nyomáscsökkentő sem fog megoldani, előfordulhat, hogy a felső emeleteken nem lesz elégséges a víznyomás. A megoldást a régi belső rendszerek cseréje jelenti, amit előbb-utóbb mindenképp meg kell lépjenek a lakók – hangsúlyozta a szakember.
Gyergyószentmiklós, Csíkszereda és Székelyudvarhely összehangolt petícióval fordul a miniszterelnökhöz, hogy törvénymódosítással adjanak szabad kezet az önkormányzatoknak a terhek mérséklésére és a fogyatékkal élők kedvezményeinek visszaállítására.
Gyergyószentmiklóson is érezhető az adóemelések miatti elégedetlenség. Az önkormányzat lakossági fórumra hívja az embereket, de online szavazás is zajlik, ahol a válaszadók nagy többsége azt jelzi, hogy részt venne egy adóemelés-ellenes tiltakozáson.
Ittas sofőrt tartóztattak fel a hatóságok vasárnap reggel Gyergyószentmiklóson, büntetőeljárást indítottak ellene – közli a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Tíz éve gyűjti és teszi közkinccsé Gyergyószék fényképeken megörökített múltját a Gyergyói DIA. A Tarisznyás Márton Múzeum munkatársai idén bejárják a térséget, hogy újabb embereket nyerjenek meg az ügynek: megmentsék a fotókon fennmaradt értékeket.
A gyergyói farsangok története kerül terítékre a Jó, ha tudunk róla előadássorozat keretében Gyergyószentmiklóson.
Egy megállóval közelebb került Gyergyószentmiklós közszállításának újraindítása: hat elektromos minibusz érkezett a városba. A járművek a környező községeket is összekötik a várossal, illetve egymással, de forgalomba állításukra még várni kell.
Kozma Gabriella négy éve vívja mindennapi küzdelmeit két gyermekével, miután férjét korán, súlyos betegségben elveszítette. Most az élet újabb nehéz próbára teszi az édesanyát: komoly betegséget diagnosztizáltak nála is.
Találkozóra hívja a régi fotók iránt érdeklődő gyergyószárhegyieket a Tarisznyás Márton Múzeum. Csütörtökön 18 órától a helyi kultúrházban a Gyergyói DIA fotóarchívumot ismerhetik meg a résztvevők.
Székely Csaba drámája, a Bányavirág lesz a Figura Stúdió Színház következő bemutatója. Az előadás Faragó Zénó rendezésében egy iparát vesztett település szétesett társadalmának kínlódását mutatja be. Tragikomikus és egyben ismerős történet.
Megszavazta Gyergyószentmiklós képviselő-testülete az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjainak módosítását. Egy hosszú távú, 2030-ig érvényes árképzési stratégiát fogadtak el, amely évente meghatározza a fogyasztók által fizetendő díjakat.
szóljon hozzá!