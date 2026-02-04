A régi vízhálózatról az újra kötik át a tömbházakat ezekben a napokban a gyergyószentmiklósi Virág negyedben. Ha tartani tudják az ütemtervet, jövő héten le is zárják a régi hálózatot a lakónegyedben, és idén a város nagy része átáll az új rendszerre.

Két tájékoztatást is közzétett a napokban a gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű (HVCSK) az új vízhálózatra való átállás kapcsán. Az egyikben azt közlik, hogy ezen a héten mely tömbházak átkötése történik meg a régiről az új ivóvízhálózatra. Eszerint hétfőn a 43-as tömbház D lépcsőháza volt soron, kedden a 40-es tömbház A és B lépcsőházában dolgoztak, szerdától péntekig a 44-es tömbház lépcsőházai következnek. Hirdetés Angi Zoltán – aki január eleje óta a fűtőmű vezetése mellett a HVCSK vízszolgáltatását is irányítja megbízott vezetőként – elmondta: a városvezetés és a képviselő-testület részéről is elvárás volt, hogy a munkálatok gyorsabban, és átlátható ütemezéssel haladjanak. Ennek eredményeként mostantól előre közzétett menetrend alapján zajlanak az átkötések.

A jövő héten az Virág negyed északi részében teljessé válik az átkötés, ezt követően ott a régi rendszert teljesen le is zárják.

A Virág negyed északi része után a déli oldalon folytatódnak az átkötések, majd következik a Bucsin negyed is. Az érintett lakókat egy-két héttel a munkálatok előtt értesítik arról, hogy mikor fognak az ő lépcsőházukban dolgozni. Az ütemterv akkor tartható, ha nem lép fel valamilyen súlyos meghibásodás a városi hálózaton. Ilyen esetekben a munkacsoportnak a hibák elhárítására kell összpontosítania, ami csúszást okozhat az átkötésekben. Angi Zoltán szerint azonban hosszabb, hónapokig tartó halasztásokra nem kell számítani:

legfeljebb néhány napos, esetenként tíznapos csúszás fordulhat elő.

Nemcsak tömbházak, utcák is érintettek A munkálatok nem csak a tömbháznegyedeket érintik, a város más részein is folytatódik az átállás, és a régi rendszer lezárása. Elsőként azokban az utcákban, ahol már tavaly felkérték a lakókat, hogy álljanak át az új rendszerre. Angi Zoltán elmondta, a Kossuth Lajos utca bal oldalán, a vasúti síneken túl még nem készült el a rendszer. Ezt mindenképpen pótolniuk kell, hogy aztán a tervek szerint, szakaszosan haladjanak felfelé a városközpont irányába. Amint ez megvalósul, a Kossuth Lajos utcában is kiiktathatóvá válik a régi vezeték.

A cél az, hogy az év végére a jelenlegi, mintegy 60 százalékos vízveszteség 30 százalék alá csökkenjen.

A csatornahálózati átkötések is zajlanak, a Gyilkostó út felső részétől haladnak majd lefelé. Vannak technikai kérdések mindkét rendszer esetében, de a szolgáltató szerint ezek megoldása folyamatban van. A tömbházakban is cserélni kéne a vezetékeket A HVCSK külön tájékoztatásban hívta fel a figyelmet arra, hogy az új vízhálózatra való csatlakozás után a lépcsőházakban gondot okozhat a megnövekedett víznyomás a régi, akár 40–50 éves belső vezetékek miatt.

A szolgáltató azt javasolja, hogy a lépcsőházakban cseréljék ki a belső vezetékeket.