Emelkedik az ivóvíz és a szennyvíz díja Gyergyószentmiklóson

Februártól többet fizetnek az ivóvízért és szennyvízkezelésért a gyergyószentmiklósiak

Megszavazta Gyergyószentmiklós képviselő-testülete az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjainak módosítását. Egy hosszú távú, 2030-ig érvényes árképzési stratégiát fogadtak el, amely évente meghatározza a fogyasztók által fizetendő díjakat.

Gergely Imre 2026. január 25., 16:512026. január 25., 16:51

Az elfogadott ármegállapítási képlet számos tényezőt figyelembe vesz, ami a szolgáltatás működtetésére hatással lehet. Ennek értelmében

az ivóvíz új ára 5,76 lej lesz köbméterenként, míg a szennyvízkezelés díja 4,45 lej köbméterenként.

Ezekhez még hozzáadódik a 11 százalékos áfa. Az új díjszabás február 1-jétől lép életbe. Hirdetés A határozattervezetet a testület hozzászólás és ellenszavazat nélkül fogadta el a csütörtök délutáni ülésen. Ugyanakkor felkérték Angi Zoltánt, a közművállalat igazgatóját, hogy szabjon szigorú határidőket az egyes városrészek lakóinak az átkötések elvégzésére, mivel

az új hálózat üzembe helyezése a vártnál lassabban halad,

a régi hálózaton pedig folyamatosan nagy a veszteség. Gyergyószentmiklós önkormányzata az áremelést bejelentő közleményben rámutat, hogy a díjmódosítás egy több mint két éve zajló, az országos árhatóság által szigorúan felügyelt eljárás eredménye.

Az új díjszabás biztosítja a szolgáltatás fenntartható működését, és tartalmazza a hálózat további fejlesztéséhez szükséges beruházási alapot is.

A közleményhez egy összehasonlító táblázatot is csatoltak, ami azt tükrözi, hogy székelyföldi nagyobb szolgáltatók áraihoz képest Gyergyószentmiklóson még mindig kevesebbet kell fizetni a két szolgáltatásért. Ahol nincs szükség áremelésre Gyergyószék más településein is megnéztük, hogy milyen árakat fizetnek a fogyasztók a két szolgáltatásért. A Gyergyóremete, Gyergyóditró és Gyergyószárhegy községeket ellátó REDISZA Rt. honlapján közzétett adatok szerint 2025. január 1-től

az ivóvíz ára 9,70 lej, amely áfával együtt 10,77 lej köbméterenként. A szennyvízszolgáltatás esetében az alapdíj 8,45 lej, áfával együtt 9,38 lej köbméterenként.

Orosz László, a REDISZA igazgatója érdeklődésünkre elmondta, az általa vezetett cég azok közé a szolgáltatók közé tartozik, amelyek az országos előírásoknak megfelelve meg tudták alkotni hosszú távú működési stratégiájukat. A stratégia a szolgáltató vállalatok fenntartható működését határozza meg, és ennek az árképzés is fontos része. Ez alapján állapították meg a 2025 januárjától érvényes árakat. Idénre a stratégia 4,3 százalékos emelést ír elő az ivóvíz-, és 1,98 százalékos drágítást a csatornaszolgáltatás áránál. Ezt köteles is lenne bevezetni a cég, de ezt nem szeretnék. Orosz úgy látja, hogy

a jelenlegi árak mellett biztonságosan működtethető a szolgáltatás, és mindaddig, amíg ez így van, nem terveznek újabb árváltoztatást,

vagyis nem szeretnék hatályba léptetni a stratégiában előírt emelést sem. Ahol kénytelenek voltak drágítani A Gyergyóújfalu és Gyergyóalfalu községekhez tartozó településeket ellátó Aquaserv Maros Kft. 2021 után az elmúlt évben módosította az árait: az ivóvíz áfa nélküli díja 5,72 lej, a csatornadíj pedig 6,79 lej volt köbméterenként. Így a fogyasztók akkor összesen 13,89 lejt fizettek a két szolgáltatásért áfával együtt, azonban idén ezen is emelniük kellett. Tótpál László, az Aquaserv Maros Kft. vezetője megkeresésünkre elmondta, hogy a cég a gyergyószentmiklósi szolgáltatótól, a HVCSK-tól vásárolja az ivóvizet. A HVCSK 2026. január 1-jétől 26 banival megemelte számukra a víz árát, így az Aquaserv Maros az addigi 2,33 lej helyett 2,59 lejt fizet köbméterenként. A változást be kellett építeniük a díjszabásba, így