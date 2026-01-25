Emelkedik az ivóvíz és a szennyvíz díja Gyergyószentmiklóson

Februártól többet fizetnek az ivóvízért és szennyvízkezelésért a gyergyószentmiklósiak
Fotó: Haáz Vince
Megszavazta Gyergyószentmiklós képviselő-testülete az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás díjainak módosítását. Egy hosszú távú, 2030-ig érvényes árképzési stratégiát fogadtak el, amely évente meghatározza a fogyasztók által fizetendő díjakat.
Az elfogadott ármegállapítási képlet számos tényezőt figyelembe vesz, ami a szolgáltatás működtetésére hatással lehet. Ennek értelmében
Ezekhez még hozzáadódik a 11 százalékos áfa. Az új díjszabás február 1-jétől lép életbe.
A határozattervezetet a testület hozzászólás és ellenszavazat nélkül fogadta el a csütörtök délutáni ülésen. Ugyanakkor felkérték Angi Zoltánt, a közművállalat igazgatóját, hogy szabjon szigorú határidőket az egyes városrészek lakóinak az átkötések elvégzésére, mivel
a régi hálózaton pedig folyamatosan nagy a veszteség.
Gyergyószentmiklós önkormányzata az áremelést bejelentő közleményben rámutat, hogy a díjmódosítás egy több mint két éve zajló, az országos árhatóság által szigorúan felügyelt eljárás eredménye.
A közleményhez egy összehasonlító táblázatot is csatoltak, ami azt tükrözi, hogy székelyföldi nagyobb szolgáltatók áraihoz képest Gyergyószentmiklóson még mindig kevesebbet kell fizetni a két szolgáltatásért.
Gyergyószék más településein is megnéztük, hogy milyen árakat fizetnek a fogyasztók a két szolgáltatásért. A Gyergyóremete, Gyergyóditró és Gyergyószárhegy községeket ellátó REDISZA Rt. honlapján közzétett adatok szerint 2025. január 1-től
Orosz László, a REDISZA igazgatója érdeklődésünkre elmondta, az általa vezetett cég azok közé a szolgáltatók közé tartozik, amelyek az országos előírásoknak megfelelve meg tudták alkotni hosszú távú működési stratégiájukat. A stratégia a szolgáltató vállalatok fenntartható működését határozza meg, és ennek az árképzés is fontos része.
Ez alapján állapították meg a 2025 januárjától érvényes árakat. Idénre a stratégia 4,3 százalékos emelést ír elő az ivóvíz-, és 1,98 százalékos drágítást a csatornaszolgáltatás áránál. Ezt köteles is lenne bevezetni a cég, de ezt nem szeretnék. Orosz úgy látja, hogy
vagyis nem szeretnék hatályba léptetni a stratégiában előírt emelést sem.
A Gyergyóújfalu és Gyergyóalfalu községekhez tartozó településeket ellátó Aquaserv Maros Kft. 2021 után az elmúlt évben módosította az árait: az ivóvíz áfa nélküli díja 5,72 lej, a csatornadíj pedig 6,79 lej volt köbméterenként. Így a fogyasztók akkor összesen 13,89 lejt fizettek a két szolgáltatásért áfával együtt, azonban idén ezen is emelniük kellett.
Tótpál László, az Aquaserv Maros Kft. vezetője megkeresésünkre elmondta, hogy a cég a gyergyószentmiklósi szolgáltatótól, a HVCSK-tól vásárolja az ivóvizet. A HVCSK 2026. január 1-jétől 26 banival megemelte számukra a víz árát, így az Aquaserv Maros az addigi 2,33 lej helyett 2,59 lejt fizet köbméterenként. A változást be kellett építeniük a díjszabásba, így
