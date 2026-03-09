Előadás a szabadságharc gyergyószentmiklósi eseményeiről

Képünk illusztráció
Fotó: Beliczay László
Gyergyóiak az 1848–1849-es forradalom és szabadságharcban címmel tart előadást kedden délután hat órától a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban B. Garda Dezső történész.
Minden hónap második keddjén megszervezik a Tarisznyás-esetek nevű sorozatot, amely során különböző területek és szakemberek kutatási eredményeivel, izgalmas, térségüket és tágabb környezetüket érintő tudnivalókkal ismerkedhetnek meg a részvevők – közli a múzeum.
Ezúttal B. Garda Dezső történész, nyugalmazott egyetemi docens előadását hallhatják az érdeklődők, aki az 1848–49-es forradalom márciusi eseményeiről fog beszélni, elmesélve, hogy miként vettek részt a gyergyóiak a szabadságharcban.
