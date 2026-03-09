Rovatok
Előadás a szabadságharc gyergyószentmiklósi eseményeiről

Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Képünk illusztráció

Fotó: Beliczay László

Gyergyóiak az 1848–1849-es forradalom és szabadságharcban címmel tart előadást kedden délután hat órától a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban B. Garda Dezső történész.

Székelyhon

2026. március 09., 18:472026. március 09., 18:47

Minden hónap második keddjén megszervezik a Tarisznyás-esetek nevű sorozatot, amely során különböző területek és szakemberek kutatási eredményeivel, izgalmas, térségüket és tágabb környezetüket érintő tudnivalókkal ismerkedhetnek meg a részvevők – közli a múzeum.

Ezúttal B. Garda Dezső történész, nyugalmazott egyetemi docens előadását hallhatják az érdeklődők, aki az 1848–49-es forradalom márciusi eseményeiről fog beszélni, elmesélve, hogy miként vettek részt a gyergyóiak a szabadságharcban.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
