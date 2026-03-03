Facebookon hagyott búcsúüzenetet, majd végett vetett az életének egy csíkszeredai nő

Facebook bejegyzésben hagyott búcsúüzenetet, nem sokkal később holtan találtak rá egy csíkszeredai nőre hétfő este.

A rendőrséget hétfőn este fél 11 körül értesítették, hogy egy nő teste hever a járdán Csíkszereda egyik utcájában. A helyszínre siető rendőrök és a mentőszolgálat munkatársai

már csak az 54 éves nő halálának beálltát tudták megállapítani.

A holttestet a csíkszeredai Igazságügyi Orvostani Intézetbe szállították boncolásra, a nyomozás ügyészi felügyelet mellett folytatódik a körülmények teljeskörű tisztázása érdekében — közölte kérdésünkre a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.