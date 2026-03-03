Rovatok
Facebookon hagyott búcsúüzenetet, majd végett vetett az életének egy csíkszeredai nő

Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

Facebook bejegyzésben hagyott búcsúüzenetet, nem sokkal később holtan találtak rá egy csíkszeredai nőre hétfő este.

Székelyhon

2026. március 03., 09:57

2026. március 03., 10:442026. március 03., 10:44

A rendőrséget hétfőn este fél 11 körül értesítették, hogy egy nő teste hever a járdán Csíkszereda egyik utcájában. A helyszínre siető rendőrök és a mentőszolgálat munkatársai

már csak az 54 éves nő halálának beálltát tudták megállapítani.

A holttestet a csíkszeredai Igazságügyi Orvostani Intézetbe szállították boncolásra, a nyomozás ügyészi felügyelet mellett folytatódik a körülmények teljeskörű tisztázása érdekében — közölte kérdésünkre a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre lenne szüksége, hívja az Erdélyi Telefonos és Internetes Lelkisegély-szolgálatot hétköznap 8 és 24 óra között a 0745–800808-as normál díjas mobilszámon, vagy írjon a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com e-mail-címre, illetve elérhető a szolgálat Facebookon is.

Csíkszék Tragédia
