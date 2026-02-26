Térfigyelő kamerák: a bürokrácia miatt veszítheti el Csíkszereda a finanszírozást

Önhibáján kívül, a bürokrácia miatt veszítheti el Csíkszereda azt a finanszírozást, amelyet 193 új térfigyelő kamera telepítésére nyert el. A közbeszerzési eljárás folyamatos kérdések, pontosítások miatt nem halad, a határidő nem tartható.

Kovács Attila 2026. február 26., 07:402026. február 26., 07:40

Az Országos Helyreállítási Alap (PNRR) keretéből nyert támogatást Csíkszereda 193 új térfigyelő kamera beszerzésére és felszerelésére, amelyekkel a kibővített felügyeleti rendszer, egy-egy útkereszteződésben több kamerával, a forgalom követése, a nagyobb közlekedésbiztonság mellett digitális forgalomszámlálásra, különböző, a közlekedésfejlesztés szempontjából fontos adatok begyűjtésére is alkalmas lesz. Hirdetés A projekt tartalmazza egy központi vezérlőrendszer létrehozását is a helyi rendőrség székhelyén, amelynek diszpécserközpontjában

állandó ügyelet biztosításával folyamatosan, éjjel-nappal lehet követni a kamerák felvételeit

– ezeket hosszabb ideig tudják tárolni majd, mint most.

193 új téfigyelő kamerát készülnek felszerelni Fotó: Borbély Fanni

Az áfa nélkül több mint 5,3 millió lejes becsült értékkel tavaly tavasszal kiírt közbeszerzési eljárás dokumentációját viszont kiválasztotta ellenőrzésre az Országos Közbeszerzési Hatóság (ANAP), amelynek szakemberei a teljes folyamatban, a bizottságban is részt vesznek, ezzel viszont nem várt,

már-már abszurd módon késleltetve a licitet.

Noha három ajánlattevő is van, a közbeszerzés nem ért véget, tavaly nyár óta a szakhatóság részéről számos kérdést, észrevételt fogalmaztak meg, pontosításokat, jelentéseket kértek mind a várostól, mind pedig az ajánlattevőktől, ez nagyon hátráltatja a licitet – tudtuk meg Korodi Attilától. Csíkszereda polgármestere szerint ha hagyták volna őket dolgozni, már rég lejárt volna a közbeszerzés. A városvezető hozzátette, nem azért ellenőrzi a szakhatóság a projekt közbeszerzését, mert valamit hibáztak, ezt véletlenszerűen választották ki, ahogy más esetben is történik.

Fotó: Borbély Fanni

Most a város abba a helyzetbe került, hogy elveszítheti a finanszírozást,

mert a PNRR által támogatott projekteket június végéig be kell fejezni, ezt a beruházást viszont 11 hónapos kivitelezési időszakkal hirdették meg. Ezért a polgármesteri hivatal a fejlesztési minisztériumhoz fordult, ismertetve a helyzetet, és pontosításokat kérve, a június végi határidő ugyanis nem tartható. Azt szeretnék tudni, hogy ilyen helyzetben mit lehet tenni azért, hogy a PNRR biztosította támogatást ne veszítse el a város, illetve, ha erre nincs mód, milyen más finanszírozási lehetőséget tud nyújtani a szaktárca a projekt számára.