Térfigyelő kamerák: a bürokrácia miatt veszítheti el Csíkszereda a finanszírozást

Jelentősen bővítenéka kamerák számát. A bürokrácia most akadály
Fotó: Borbély Fanni
Önhibáján kívül, a bürokrácia miatt veszítheti el Csíkszereda azt a finanszírozást, amelyet 193 új térfigyelő kamera telepítésére nyert el. A közbeszerzési eljárás folyamatos kérdések, pontosítások miatt nem halad, a határidő nem tartható.
Az Országos Helyreállítási Alap (PNRR) keretéből nyert támogatást Csíkszereda 193 új térfigyelő kamera beszerzésére és felszerelésére, amelyekkel a kibővített felügyeleti rendszer, egy-egy útkereszteződésben több kamerával, a forgalom követése, a nagyobb közlekedésbiztonság mellett digitális forgalomszámlálásra, különböző, a közlekedésfejlesztés szempontjából fontos adatok begyűjtésére is alkalmas lesz.
A projekt tartalmazza egy központi vezérlőrendszer létrehozását is a helyi rendőrség székhelyén, amelynek diszpécserközpontjában
– ezeket hosszabb ideig tudják tárolni majd, mint most.
193 új téfigyelő kamerát készülnek felszerelni
Az áfa nélkül több mint 5,3 millió lejes becsült értékkel tavaly tavasszal kiírt közbeszerzési eljárás dokumentációját viszont kiválasztotta ellenőrzésre az Országos Közbeszerzési Hatóság (ANAP), amelynek szakemberei a teljes folyamatban, a bizottságban is részt vesznek, ezzel viszont nem várt,
Noha három ajánlattevő is van, a közbeszerzés nem ért véget, tavaly nyár óta a szakhatóság részéről számos kérdést, észrevételt fogalmaztak meg, pontosításokat, jelentéseket kértek mind a várostól, mind pedig az ajánlattevőktől, ez nagyon hátráltatja a licitet – tudtuk meg Korodi Attilától.
Csíkszereda polgármestere szerint ha hagyták volna őket dolgozni, már rég lejárt volna a közbeszerzés. A városvezető hozzátette, nem azért ellenőrzi a szakhatóság a projekt közbeszerzését, mert valamit hibáztak, ezt véletlenszerűen választották ki, ahogy más esetben is történik.
mert a PNRR által támogatott projekteket június végéig be kell fejezni, ezt a beruházást viszont 11 hónapos kivitelezési időszakkal hirdették meg. Ezért a polgármesteri hivatal a fejlesztési minisztériumhoz fordult, ismertetve a helyzetet, és pontosításokat kérve, a június végi határidő ugyanis nem tartható. Azt szeretnék tudni, hogy ilyen helyzetben mit lehet tenni azért, hogy a PNRR biztosította támogatást ne veszítse el a város, illetve, ha erre nincs mód, milyen más finanszírozási lehetőséget tud nyújtani a szaktárca a projekt számára.
