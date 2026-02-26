Rovatok
Védelmi minisztérium: megsértette a román légteret egy orosz drón

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Drónt észleltek a román hadsereg radarjai Tulcea megye térségében az ukrán folyami kikötők elleni szerdai orosz légitámadás során - tájékoztatott szerda este a védelmi minisztérium.

Székelyhon

2026. február 26., 09:092026. február 26., 09:09

A közlemény szerint a légtérrendészeti eljárásoknak megfelelően a katonai parancsnokság 17.50 körül két F-16-os vadászgépet küldött a térségbe a fetești-i légitámaszpontról. Tulcea megye északi részének lakosságát 18.07-kor Ro-Alert riasztással figyelmeztették az esetleges becsapódások veszélyére.

A védelmi minisztérium szerint

a drón rövid időre behatolt a román légtérbe Sfântu Gheorghe térségében, de nem veszélyeztette a lakosság biztonságát.

Később Sulinától északra elhagyta a román légteret, és a román felségvizek felett haladt tovább.

A riasztást 18.45 körül lefújták, és a térségben nem találtak drónmaradványokat – írja az Agerpres hírügynökség a védelmi minisztérium tájékoztatására hivatkozva.

Belföld
Hirdetés
