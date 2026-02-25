Átlátható, következetes és diszkriminációmentes eljárást kér az SZNT Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince
Átlátható, következetes és diszkriminációmentes eljárást kér a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) a román hatóságoktól március 10-i marosvásárhelyi felvonulásával kapcsolatban, amelyet a székely szabadság napja alkalmából tartanak meg.
2026. február 25., 20:262026. február 25., 20:26
2026. február 25., 20:302026. február 25., 20:30
Izsák Balázs SZNT-elnök szerint a szervezőknek mérlegelniük kell, hogy az utóbbi években átélt sorozatos akadályoztatás joganyagát nemzetközi fórum elé vigyék.
Az SZNT az MTI-nek is elküldött szerdai közleményében arról tájékoztat, hogy a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal értesítette:
Erre a székely vértanúk emlékművénél megtartandó megemlékezés után kerül sor, és a végén a szervezők átadják a tüntetés kiáltványát a román kormány, azaz a Maros megyei prefektusi hivatal képviselőinek.
Az Izsák Balázs SZNT-elnök által aláírt közlemény arról is tájékoztat, hogy ő kedden vette kézhez a polgármesteri hivatal levelét, amely „indokolatlan késedelemmel érkezett”. Továbbá olyan „kétértelmű megfogalmazásokat” is tartalmaz, „amelyek nem szavatolják egy jogállamban elvárható, kiszámítható eljárást” – írták. Közölték, hogy
„A törvény nem ad lehetőséget a kettős mércére. A törvény mindenkire egyformán vonatkozik, és a polgármesteri hivatalnak kötelessége egységes eljárást alkalmazni” –húzták alá a közleményben.
Mint rámutattak, az SZNT több mint tíz éve békésen, fegyelmezetten és méltósággal szervezi meg marosvásárhelyi rendezvényét.
– írták.
Felidézték, hogy számos kérdést bíróság előtt tisztáztak, a bíróság több ügyben jogerős döntéssel marasztalta el a rendezvény kapcsán eljáró hatóságokat, ezek mégis évről évre előállnak a korábbi kifogásokkal, mintha nem történt volna meg a jogi tisztázás.
– tették hozzá.
„Ez a gyakorlat nem szolgálja a jogbiztonságot. Ezért a szervezőknek mérlegelniük kell, hogy a hosszú évek alatt felgyűlt joganyagot nemzetközi fórum elé terjesszék.
– írták.
Az SZNT hangsúlyozta: nem külső beavatkozást keres, hanem jogállami kontrollt.
„Nem konfliktust akarunk, hanem átlátható, következetes és diszkriminációmentes eljárást.
– fogalmaztak a közleményben.
Ebben arra kértek „minden jóérzésű embert”, hogy a rendezvényen való jelenlétével erősítse a szervezet szándékát.
A megemlékezést, majd az ezt követő felvonulást március 10-én, helyi idő szerint 16 órától tartják meg Marosvásárhelyen, a székely vértanúk emlékművénél.
A kemény tél és a jelentős mennyiségű csúszásgátló anyag alaposan próbára tette Székelyudvarhely útjait. Míg a kövezett utcákban az esővíz vájt magának mély medreket, az aszfaltozott felületeken a fagy és az olvadás váltakozása okozott jelentős károkat.
Tulcea megye északi részének lakói szerdán 18 óra 15 perc körül Ro-Alert riasztást kaptak az orosz-ukrán háborúval összefüggésben.
A Declic Közösség szerdán több mint 62 ezer aláírást tartalmazó petíciót nyújtott be az egészségügyi minisztériumhoz, amelyben az elektronikus cigaretták használatának betiltását sürgetik valamennyi zárt légterű nyilvános helyeken.
A mezőgazdasági minisztérium törvénytervezetet dolgoz ki valamennyi agrár-élelmiszeripari termék kereskedelmi árrésének automatikus korlátozásáról arra az esetre, ha az infláció meghaladja az 5-6 százalékot – jelentette be az agrárminiszter.
A polgármesterek és a megyei tanácselnökök kétfordulós megválasztását bevezető törvénytervezetet iktatott szerdán a parlamentben a Románok Egyesüléséért Szövetsége (AUR).
Miközben a körülményekre és a fogadtatásra panaszkodtak, azt azért fontosnak tartották megjegyezni az AFC Hermannstadt egyik szurkolótáborának tagjai, hogy a csíkszeredai drukkerek annak az országnak a nevét skandálták, akiknek „lakói Mongóliából jöttek”.
A mezőgazdasági minisztérium jogszabálymódosításra készül annak érdekében, hogy az EU-ból Romániába érkező fagyasztott sertéshúst ne lehessen friss húsként feltüntetve értékesíteni – jelentette be szerdán Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.
A közigazgatási reformról szóló sürgősségi rendelet hamarosan megjelenik a Hivatalos Közlönyben – jelentette be szerdán a Facebook-oldalán Ilie Bolojan miniszterelnök.
Több mint 50 alkalommal riasztották a Hargita megyei hivatásos tűzoltókat február 20–24. között. A bevetések főként elsősegélynyújtási feladatokat jelentettek.
Egy 800 milliméter átmérőjű fővezeték hibásodott meg Marosvásárhelyen a Szabadi utca térségében, ennek javítása miatt zavaros víz folyhat a csapokon.
szóljon hozzá!