Már több mint 60 ezren kérik, hogy az elektromos cigarettát is tiltsák ki a zárt terekből

A Declic Közösség szerdán több mint 62 ezer aláírást tartalmazó petíciót nyújtott be az egészségügyi minisztériumhoz, amelyben az elektronikus cigaretták használatának betiltását sürgetik valamennyi zárt légterű nyilvános helyeken.

Székelyhon 2026. február 25., 19:182026. február 25., 19:18

A civil szervezet közleménye szerint a petíció társkezdeményezője, a MediCOOL televíziós műsort szerkesztő Mihail Pautov orvos az eseményen kijelentette, hogy az egészségügyi miniszternek kötelessége fellépni az ügyben. Hangsúlyozta, hogy

a kezdeményezők addig folytatják a kampányt, amíg a döntéshozók nem módosítják a jelenlegi jogszabályt

– ismerteti az Agerpres. A jelenleg hatályos törvény tiltja a hagyományos dohányzást a zárt légterű nyilvános helyeken, az elektromos cigarettákét, a vape eszközökét és a hevített dohánytermékekét azonban nem, emiatt a petíció kezdeményezői szerint a jogszabály módosításra szorul. Antoniu Bumb, a Declic kampányfelelőse szerint

több mint 60 ezer állampolgár kéri a minisztert a törvény módosítására, ami szerinte a dohányzás fogalmának kiterjesztésével egyszerűen megoldható.