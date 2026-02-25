Rovatok
Czilli Aranka: Kérdések

Liget

2026. február 25.

Vajon enyém-e,
amire emlékszem,
de már nincs,
ami lenyomat csak valahol
az idő fodrai alatt?
Úszom sodrással szemben,
Vagy lapulok kövek alatt –
van-e megérkezés,
ha az irány s a cél kettészakadt?
Kié a kulcs
az emlékek tárházán,
Kié a rozsdás lakat?
Ki őrzi a kérdésekre a válaszokat?

