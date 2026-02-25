Czilli Aranka: Kérdések

Vajon enyém-e,

amire emlékszem,

de már nincs,

ami lenyomat csak valahol

az idő fodrai alatt?

Úszom sodrással szemben,

Vagy lapulok kövek alatt –

van-e megérkezés,

ha az irány s a cél kettészakadt?

Kié a kulcs

az emlékek tárházán,

Kié a rozsdás lakat?

Ki őrzi a kérdésekre a válaszokat?