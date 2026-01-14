Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Fábián Tibor: Kicsinyke fények táncolnak a szoba falán

Tárca

Liget

2026. január 14., 16:432026. január 14., 16:43

A spór, a sparhelt volt a falusi ember tűzhelye. Télen fűtésre is szolgált, nyáron csak főztek rajta. Könnyedén befűtötte a vastag vályogfalakból épült házikókat. Jóleső meleget adott a téli estéken. A nagyszülők kevéske kollektív-nyugdíjukból nem költöttek fára, Tata az irtásban vágta a vékony hajtásokat. Sok munka volt velük. Kivágni, hazaszállítani, felaprítani. Cserében hólétől átnedvesedve sírtak a spórban, mint valami tűzre vetett szellemfiak.

A spór igénytelen szerzet volt, bármilyen hulladékkal könnyedén felfűthettük. Minden háznál akadt rengeteg tengericsutka, amit a tengerimorzsolás után erre a célra félretettek. Mama, vénségére kapott a lányától egy kicsi gáztűzhelyet, így nyáron már nem kellett befűtsön a spórba, hanem a gázpalackkal működő tűzhelyen készíthette unokáinak a sok-sok finomságot. Egy kép még ma is megvan, amelyen a kis tűzhely előtt palacsintát ken baracklekvárral. Arcán elmélyülés, harmónia, már-már boldogság tükröződik. Abban a percben számára az élet értelme az unokának készülő palacsinta volt.

A spóron télen mindig ott szuszogott egy-két fazék víz. Használni kellett a meleget, akkor is, ha éppen nem főtt rajta semmi. Gyakori kedvencünk volt a pirítós. Reggelire vagy vacsorára. Egyszerű volt, gyors és finom. Egy-egy karéj kenyeret helyeztünk a plattra. De csak a szélére, hogy meg ne égjen. Majd hamarosan megfordítottuk a másik oldalára, és amikor megpirult, késsel lekapartuk az oldalát. Mielőtt bármivel is megkentük volna, előtte még fokhagymával jó alaposan bedörzsöltük, majd tollból készült aprócska seprűvel bekentük olajjal és megsóztuk. Mama sokízű teát készített hozzá, amely három-négyféle gyógynövény keverékét tartalmazta. Fejedelmi étek volt. A mai kenyérpirítók képtelenek ezt az ízharmóniát megvalósítani, és nyilván a kenyér sem ugyanaz.

A spór nemcsak meleget adott, hanem valami mást is. A mindennapok folytonosságát jelezte. Azt, hogy ma is lesz étel, ma is melegszünk. Ma is élünk. Tata halála után pár éjszakát a szomszédoknál töltöttünk. Nem volt ravatalozó, Tata élettelen teste a kihűlt házban maradt. Ahol élt és ahol meghalt. A hideg márciusi délutánon hazatértünk a temetőből, a családtagok elbúcsúztak tőlünk, magunkra maradtunk, Mama és unoka, és a spórban hamarosan újra duruzsolni kezdett a tűz. Újra felmelegedett a ház. Nagy kövek hulltak le a szívemről. Ez a tűz, ez a meleg azt jelezte akkor, hogy van újrakezdés, van folytatás. Megy tovább az élet.

Éjszakánként a spór plattjának vékony hasadékain keresztül világított a parázs. Kicsinyke fények táncoltak a szoba falán. Azóta sem láttam szebb és megnyugtatóbb hangulatvilágítást. Ahogy lassan leég a tűz és a parázs még órákon át küzd az életben maradásért, végül mégis kihuny belőle a fény.

Reggel pedig kezdődött minden elölről. A hamu kiszedése, a gyújtós és a fa bekészítése, tűzgyújtás, új élet. Főtt a teavíz, forrt a friss tehéntej, majd hamarosan az ebédnekvaló is rákerült a forró plattra, és valami finomság, Kati tészta vagy egyebek, a sütőbe. Ez volt az életünk körforgása. A kicsi, téglalap alakú tűzhelyen és annak melegében.

Hirdetés

Hol vannak már azóta ezek a régi spórok? Itt-ott még látunk egyet-egyet, ilyenkor megdobban a szívünk. Mert rögtön ott látjuk magunkat előtte, ahogy kinyitjuk kicsike ajtaját, és rakosgatjuk belé egyenként a tengericsutkát, vigyázzuk a platton piruló kenyérkaréjokat, hallgatjuk a szuszogó fazekakat.

Ilyenkor talán még a régi öregek, egykori családtagjaink is felsejlenek előttünk, amint ott serénykednek a tűzhely körül, olyan ízeket varázsolva, amelyek ma már, a mai korszerű eszközökön teljességgel megismételhetetlenek. Ezért már csak a hűséges, ragaszkodó emlékezet hordozza ezeket a régi ízeket, meg azokat a régvolt embereket. Az egykori otthon réges-rég kihűlt melegét.

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés

Ezek is érdekelhetnek

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Két hajléktalant ölt meg karácsony előtt egy fémrúddal, beismerő vallomást tett az elkövető
A ráadásban dőlt el, az Ágyúsok legyőzték a Sportklubot
Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Botlott a Brassói Corona a Bukaresti Red Hawks ellen
Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Székelyhon

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Két hajléktalant ölt meg karácsony előtt egy fémrúddal, beismerő vallomást tett az elkövető
Székelyhon

Két hajléktalant ölt meg karácsony előtt egy fémrúddal, beismerő vallomást tett az elkövető
A ráadásban dőlt el, az Ágyúsok legyőzték a Sportklubot
Székely Sport

A ráadásban dőlt el, az Ágyúsok legyőzték a Sportklubot
Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Krónika

Ilie Bolojan lesz az ügyvivő oktatási miniszter
Botlott a Brassói Corona a Bukaresti Red Hawks ellen
Székely Sport

Botlott a Brassói Corona a Bukaresti Red Hawks ellen
Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Nőileg

Legjobb Gardróbjaink: számba vettük a fotótermést
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 10., szombat

Irodalom és közösség: Király Zoltán könyvét mutatják be

Az Erdélyi Magyar Írók Ligája Irodalom és közösség programsorozatának keretében Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen mutatják be Király Zoltán József Attila-díjas költő, műfordító Matróziskola című verseskötetét.

Irodalom és közösség: Király Zoltán könyvét mutatják be
Irodalom és közösség: Király Zoltán könyvét mutatják be
2026. január 10., szombat

Irodalom és közösség: Király Zoltán könyvét mutatják be
Hirdetés
2026. január 09., péntek

Emlékezet és örökség – kerek évfordulók, amelyek 2026-ban Erdélyre irányítják a figyelmet

Számos erdélyi író, költő, tudós, művész, kutató kerek születési évfordulójára emlékezünk 2026-ban. Az emlékezés pedig alkalmat nyújt arra is, hogy életművükkel, hagyatékukkal behatóbban foglalkozzunk.

Emlékezet és örökség – kerek évfordulók, amelyek 2026-ban Erdélyre irányítják a figyelmet
Emlékezet és örökség – kerek évfordulók, amelyek 2026-ban Erdélyre irányítják a figyelmet
2026. január 09., péntek

Emlékezet és örökség – kerek évfordulók, amelyek 2026-ban Erdélyre irányítják a figyelmet
2026. január 08., csütörtök

Az erdélyi magyar irodalmi élet 1989 előtti állambiztonsági vonatkozásait vizsgálják

Történészekből és irodalomkutatókból álló tényfeltáró bizottság alakult a Méhes György–Nagy Elek Alapítvány és a magyarországi Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) között létrejött szakmai együttműködési megállapodás eredményeként.

Az erdélyi magyar irodalmi élet 1989 előtti állambiztonsági vonatkozásait vizsgálják
Az erdélyi magyar irodalmi élet 1989 előtti állambiztonsági vonatkozásait vizsgálják
2026. január 08., csütörtök

Az erdélyi magyar irodalmi élet 1989 előtti állambiztonsági vonatkozásait vizsgálják
2026. január 07., szerda

Szondy-Adorján György: Alapszín

„Méretes, szürke vásznakat is fessél”,
szóltam a mesterhez, „annyira szürkét,
amitől azok a színes kis foltok merészen
elütnek, és úgy világítanak ki a háttérből,
mintha megtalált szavakkal szólnának
hozzánk”,

Szondy-Adorján György: Alapszín
Szondy-Adorján György: Alapszín
2026. január 07., szerda

Szondy-Adorján György: Alapszín
Hirdetés
2026. január 03., szombat

Péter Beáta: Régi gyönyörű havak

Bálint Tibor öregjei mellé ülve mindannyian tudnánk sorolni, hogy „régen mennyi minden volt jobb”.

Péter Beáta: Régi gyönyörű havak
Péter Beáta: Régi gyönyörű havak
2026. január 03., szombat

Péter Beáta: Régi gyönyörű havak
2026. január 02., péntek

Kedves naplóm, új év van

Mit kezd az ember az új évvel? A 19. század magyar alkotói naplóban, levélben, emlékiratban válaszoltak: Széchenyi számot vetett, Arany mérlegelt, Petőfi elrugaszkodott, Jókai új történetet írt. Az idő fordulópontjai négy hangon.

Kedves naplóm, új év van
Kedves naplóm, új év van
2026. január 02., péntek

Kedves naplóm, új év van
2026. január 01., csütörtök

Kérdések és válaszok között: egy év emberközelből

Egy év, amelyben művészek, gondolkodók, zenészek, tanárok, alkotók és közösségépítők szólaltak meg. Hagyományról és jelenről, hitről és kételyről, személyes sorsokról és közös élményekről – a Liget interjúinak esszenciája.

Kérdések és válaszok között: egy év emberközelből
Kérdések és válaszok között: egy év emberközelből
2026. január 01., csütörtök

Kérdések és válaszok között: egy év emberközelből
Hirdetés
2025. december 31., szerda

Évi kulturális szövet: emlékezetes pillanatok a Ligeten

Kiállítások, könyvbemutatók, koncertek, színházi előadások és közösségi események formálták az évet. A Liget kulturális áttekintője hónapról hónapra idézi fel azokat a pillanatokat, amelyek megmutatták: a kultúra él, kérdez és összeköt.

Évi kulturális szövet: emlékezetes pillanatok a Ligeten
Évi kulturális szövet: emlékezetes pillanatok a Ligeten
2025. december 31., szerda

Évi kulturális szövet: emlékezetes pillanatok a Ligeten
2025. december 30., kedd

Fábián Tibor: Harminc évvel ezelőtt...

Emlékszem egy ifjúkori, magányos szilveszterre, még valamikor a kilencvenes évek elejéről. Éjfél előtt pár perccel felkaptam magamra a kabátot és kisétáltam a kertünk végén áthaladó vasúti töltéshez.

Fábián Tibor: Harminc évvel ezelőtt...
Fábián Tibor: Harminc évvel ezelőtt...
2025. december 30., kedd

Fábián Tibor: Harminc évvel ezelőtt...
2025. december 28., vasárnap

Balázs K. Attila: (zsákutca 51)

összeraksz egy gépet
de nem működik

Balázs K. Attila: (zsákutca 51)
Balázs K. Attila: (zsákutca 51)
2025. december 28., vasárnap

Balázs K. Attila: (zsákutca 51)
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!