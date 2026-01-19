Rovatok
Muszka Sándor: Három

Liget

2026. január 19., 12:052026. január 19., 12:05

I

Megidézem föléd a napot,
bolyongó árnyad a rózsatövek közt.
Vesszőfutásunk a kukoricásban.
Ki tud nagyobbat, ellenem többet
a gyerekkor forró, végtelen delén.

II

Hajnalodik.
A halál elől elugrálókra,
szürkeség pereg.

III

Szabad.
Idegen házak, ajtók előtt áll.
Könnyű prédája a feltüzelt vágynak.
Táncol a járdán,
aprópénzt szór a madaraknak.

szóljon hozzá! Hozzászólások
