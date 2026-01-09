Emlékezet és örökség – kerek évfordulók, amelyek 2026-ban Erdélyre irányítják a figyelmet

Számos erdélyi író, költő, tudós, művész, kutató kerek születési évfordulójára emlékezünk 2026-ban. Az emlékezés pedig alkalmat nyújt arra is, hogy életművükkel, hagyatékukkal behatóbban foglalkozzunk.

Erdély kulturális emlékezete sosem pusztán kronológia. A születési és halálozási évfordulók mögött szellemi műhelyek, nyelvi közösségek, történelmi tapasztalatok és hatástörténetek rajzolódnak ki. 2026-ban különösen sok olyan alkotóra emlékezhetünk, akik Erdélyben születtek, innen indultak el vagy ide kötődnek valamilyen módon, és munkásságukkal az egész magyar és egyetemes kultúrát formálták. Az alábbi névsor ezt az összefonódást mutatja meg – a teljesség igénye nélkül. Száz éve születtek Kallós Zoltán (1926–2018)

A válaszúti születésű népzenekutató életműve nélkül ma másként gondolkodnánk a magyar és erdélyi népzenei hagyományról. Gyűjtései nemcsak dokumentáltak, hanem megőriztek egy eltűnő világot, és visszacsatolták azt a jelenhez. Péter László (1926–2019)

Kolozsvári irodalomtörténész, aki a 20. századi erdélyi magyar irodalom egyik legfontosabb értelmezője volt. Munkássága hídként működött Erdély és az anyaországi irodalomtudomány között. Szász Endre (1926–2003)

Csíkszeredában született festőművész, grafikus, aki később nemzetközi karriert futott be. Erdély inkább kiindulópont, mint tematika volt számára. A helyi kulturális emlékezetnek fontos része – szülővárosában utcát neveztek el róla, kiállításai által pedig kétszer is „hazatért” Csíkba.

Szász Endre Munkácsy Mihály-díjas magyar festő, grafikus, látványtervező, porcelánfestő, könyvillusztrátor Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

Százhúsz éve születtek Balogh Edgár (1906–1996)

Kolozsvári író, szerkesztő, az Erdélyi Fiatalok mozgalom egyik meghatározó alakja. Gondolkodásában az erdélyiség nem nosztalgia, hanem társadalmi felelősség volt. Szabó T. Attila (1906–1987)

Fehéregyházi nyelvész, helynévkutató, az erdélyi magyar nyelv tudományos feltérképezésének kulcsfigurája. Munkája ma is alapvetés a történeti nyelvészetben. Szemlér Ferenc (1906–1978)

Kolozsvári költő, kritikus, aki lírájában és esszéiben egyaránt a kisebbségi lét kérdéseit dolgozta fel, visszafogott, intellektuális hangon. Vita Zsigmond (1906–1998)

Nagyenyedi irodalomtörténész, bibliográfus, aki rendszerező munkájával láthatóvá tette az erdélyi magyar irodalom teljesítményeit. Zelk Zoltán (1906–1981)

Érmihályfalvi költő, aki Erdélyhez fűződő élményeit és a 20. századi magyar történelem traumáit személyes hangon szólaltatta meg. Történelmi távlat Apor Péter (1676–1752)

Háromszéki főnemes, történetíró, a Metamorphosis Transylvaniae szerzője. Műve egyszerre kordokumentum és identitástörténet. II. Rákóczi Ferenc (1676–1735)

Erdély fejedelme, hadvezér, emlékíró. Politikai szerepe mellett írásai a magyar önértelmezés alapszövegei.

Lázár Ervin Kossuth- és József Attila-díjas magyar író, elbeszélő, meseíró, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja Fotó: Czimbal Gyula/MTI/archív