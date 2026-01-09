Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Emlékezet és örökség – kerek évfordulók, amelyek 2026-ban Erdélyre irányítják a figyelmet

évfordulók, Szász Endre, Kallós Zoltán, Janikovszky Éva, Rab Zsuzsa, Metamorphosis Transylvaniae

Kallós Zoltán a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas erdélyi magyar néprajzkutató, népzenegyűjtő

Fotó: Hagyományok Háza

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Számos erdélyi író, költő, tudós, művész, kutató kerek születési évfordulójára emlékezünk 2026-ban. Az emlékezés pedig alkalmat nyújt arra is, hogy életművükkel, hagyatékukkal behatóbban foglalkozzunk.

Nagy Lilla

2026. január 09., 19:552026. január 09., 19:55

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Erdély kulturális emlékezete sosem pusztán kronológia. A születési és halálozási évfordulók mögött szellemi műhelyek, nyelvi közösségek, történelmi tapasztalatok és hatástörténetek rajzolódnak ki. 2026-ban különösen sok olyan alkotóra emlékezhetünk, akik Erdélyben születtek, innen indultak el vagy ide kötődnek valamilyen módon, és munkásságukkal az egész magyar és egyetemes kultúrát formálták. Az alábbi névsor ezt az összefonódást mutatja meg – a teljesség igénye nélkül.

Száz éve születtek

Kallós Zoltán (1926–2018)
A válaszúti születésű népzenekutató életműve nélkül ma másként gondolkodnánk a magyar és erdélyi népzenei hagyományról. Gyűjtései nemcsak dokumentáltak, hanem megőriztek egy eltűnő világot, és visszacsatolták azt a jelenhez.

Hirdetés

Péter László (1926–2019)
Kolozsvári irodalomtörténész, aki a 20. századi erdélyi magyar irodalom egyik legfontosabb értelmezője volt. Munkássága hídként működött Erdély és az anyaországi irodalomtudomány között.

Szász Endre (1926–2003)
Csíkszeredában született festőművész, grafikus, aki később nemzetközi karriert futott be. Erdély inkább kiindulópont, mint tematika volt számára. A helyi kulturális emlékezetnek fontos része – szülővárosában utcát neveztek el róla, kiállításai által pedig kétszer is „hazatért” Csíkba.

évfordulók, Szász Endre, Kallós Zoltán, Janikovszky Éva, Rab Zsuzsa, Metamorphosis Transylvaniae Galéria

Szász Endre Munkácsy Mihály-díjas magyar festő, grafikus, látványtervező, porcelánfestő, könyvillusztrátor

Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

Százhúsz éve születtek

Balogh Edgár (1906–1996)
Kolozsvári író, szerkesztő, az Erdélyi Fiatalok mozgalom egyik meghatározó alakja. Gondolkodásában az erdélyiség nem nosztalgia, hanem társadalmi felelősség volt.

Szabó T. Attila (1906–1987)
Fehéregyházi nyelvész, helynévkutató, az erdélyi magyar nyelv tudományos feltérképezésének kulcsfigurája. Munkája ma is alapvetés a történeti nyelvészetben.

Szemlér Ferenc (1906–1978)
Kolozsvári költő, kritikus, aki lírájában és esszéiben egyaránt a kisebbségi lét kérdéseit dolgozta fel, visszafogott, intellektuális hangon.

Vita Zsigmond (1906–1998)
Nagyenyedi irodalomtörténész, bibliográfus, aki rendszerező munkájával láthatóvá tette az erdélyi magyar irodalom teljesítményeit.

Zelk Zoltán (1906–1981)
Érmihályfalvi költő, aki Erdélyhez fűződő élményeit és a 20. századi magyar történelem traumáit személyes hangon szólaltatta meg.

Történelmi távlat

Apor Péter (1676–1752)
Háromszéki főnemes, történetíró, a Metamorphosis Transylvaniae szerzője. Műve egyszerre kordokumentum és identitástörténet.

II. Rákóczi Ferenc (1676–1735)
Erdély fejedelme, hadvezér, emlékíró. Politikai szerepe mellett írásai a magyar önértelmezés alapszövegei.

évfordulók, Szász Endre, Kallós Zoltán, Janikovszky Éva, Rab Zsuzsa, Metamorphosis Transylvaniae Galéria

Lázár Ervin Kossuth- és József Attila-díjas magyar író, elbeszélő, meseíró, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja

Fotó: Czimbal Gyula/MTI/archív

Az alábbi alkotók noha nem Erdélyben születtek, de fontosnak tartjuk megemlíteni őket, hiszen az magyar kultúra egészére gyakoroltak meghatározó hatást.

Nyolcvan éve született Hajas Tibor (1946–1980) a magyar neoavantgárd radikális alakja. Performanszai és vizuális költészete ma is erősen hat a kortárs művészetre.

Kilencven éve születtek

Csukás István (1936–2020)
Költő, író, a magyar gyermekirodalom egyik legismertebb alakja, akinek figurái a közös kulturális emlékezet részévé váltak.

Lázár Ervin (1936–2006)
A modern magyar meseirodalom megkerülhetetlen alakja. Történeteiben a humor, az abszurd és az erkölcsi érzékenység kéz a kézben jár.

Orbán Ottó (1936–2002)
A késő modern magyar líra egyik legerősebb hangja, aki iróniával és intellektuális erővel reagált saját korára.

Ratkó József (1936–1989)
Költő, esszéista, akinek munkásságában a történelem és a morális felelősség kérdései kerültek előtérbe.

Száz éve születtek

Lakatos Menyhért (1926–2007)
Író, a roma sorsirodalom egyik legjelentősebb magyarországi alakja. Műveiben a kirekesztettség, a túlélés és az identitás kérdései kaptak hangot.

Rab Zsuzsa (1926–1998)
Költő és műfordító, aki különösen a skandináv irodalom magyar megismertetésében játszott meghatározó szerepet.

Simon István (1926–1975)
Költő, prózaíró, szerkesztő; lírájában a paraszti világ tapasztalata és a modern költői beszéd találkozott.

Janikovszky Éva (1926–2003)
Prózaíró, akinek művei generációkat szólítottak meg – gyerekeket és felnőtteket egyaránt –, egyszerű nyelven, mély emberismerettel.

Százhúsz éve született Victor Vasarely (1906–1997), az op-art legkiemelkedőbb képviselője. Művészete a vizualitás és a tudomány határán mozgott, hatása ma is érezhető a kortárs képzőművészetben és designban.

Zárszó

A kerek évfordulók nemcsak emlékezésre nyújtanak alkalmat, hanem újraolvasásra és újraértelmezésre is. 2026-ban Erdély múltja és a magyar kultúra egésze egyszerre kerül fókuszba – nem lezárt hagyományként, hanem élő, egymásba kapcsolódó örökségként.

Évforduló Emlékezés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Névvel várják a panaszokat, a név nélkülieket figyelmen kívül hagyják
Adóemelés: nagy érvágás a vidékiek számára is
Újabb érkező, sok hiányzó az FK Csíkszereda edzőtáborában
„Büntetik” a hibrideseket: mégis hogyan sokszorozódhatott meg az autóadó?
Román védő csatlakozott az FK Csíkszeredához
Magyari Tekla: Az életet játszani kell – Januári lapajánló
Névvel várják a panaszokat, a név nélkülieket figyelmen kívül hagyják
Székelyhon

Névvel várják a panaszokat, a név nélkülieket figyelmen kívül hagyják
Adóemelés: nagy érvágás a vidékiek számára is
Székelyhon

Adóemelés: nagy érvágás a vidékiek számára is
Újabb érkező, sok hiányzó az FK Csíkszereda edzőtáborában
Székely Sport

Újabb érkező, sok hiányzó az FK Csíkszereda edzőtáborában
„Büntetik” a hibrideseket: mégis hogyan sokszorozódhatott meg az autóadó?
Krónika

„Büntetik” a hibrideseket: mégis hogyan sokszorozódhatott meg az autóadó?
Román védő csatlakozott az FK Csíkszeredához
Székely Sport

Román védő csatlakozott az FK Csíkszeredához
Magyari Tekla: Az életet játszani kell – Januári lapajánló
Nőileg

Magyari Tekla: Az életet játszani kell – Januári lapajánló
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 08., csütörtök

Az erdélyi magyar irodalmi élet 1989 előtti állambiztonsági vonatkozásait vizsgálják

Történészekből és irodalomkutatókból álló tényfeltáró bizottság alakult a Méhes György–Nagy Elek Alapítvány és a magyarországi Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) között létrejött szakmai együttműködési megállapodás eredményeként.

Az erdélyi magyar irodalmi élet 1989 előtti állambiztonsági vonatkozásait vizsgálják
Az erdélyi magyar irodalmi élet 1989 előtti állambiztonsági vonatkozásait vizsgálják
2026. január 08., csütörtök

Az erdélyi magyar irodalmi élet 1989 előtti állambiztonsági vonatkozásait vizsgálják
Hirdetés
2026. január 05., hétfő

A mögöttünk lévő jövő, avagy Tesla jóslatai száz év távlatából

1926-ban Nikola Tesla úgy beszélt a jövőről, mintha már járt volna benne. Száz évvel később, 2026-ban újraolvasva interjúját, meglepően sok jóslata vált valóra.

A mögöttünk lévő jövő, avagy Tesla jóslatai száz év távlatából
A mögöttünk lévő jövő, avagy Tesla jóslatai száz év távlatából
2026. január 05., hétfő

A mögöttünk lévő jövő, avagy Tesla jóslatai száz év távlatából
2026. január 02., péntek

Kedves naplóm, új év van

Mit kezd az ember az új évvel? A 19. század magyar alkotói naplóban, levélben, emlékiratban válaszoltak: Széchenyi számot vetett, Arany mérlegelt, Petőfi elrugaszkodott, Jókai új történetet írt. Az idő fordulópontjai négy hangon.

Kedves naplóm, új év van
Kedves naplóm, új év van
2026. január 02., péntek

Kedves naplóm, új év van
2026. január 01., csütörtök

Kérdések és válaszok között: egy év emberközelből

Egy év, amelyben művészek, gondolkodók, zenészek, tanárok, alkotók és közösségépítők szólaltak meg. Hagyományról és jelenről, hitről és kételyről, személyes sorsokról és közös élményekről – a Liget interjúinak esszenciája.

Kérdések és válaszok között: egy év emberközelből
Kérdések és válaszok között: egy év emberközelből
2026. január 01., csütörtök

Kérdések és válaszok között: egy év emberközelből
Hirdetés
2025. december 31., szerda

Évi kulturális szövet: emlékezetes pillanatok a Ligeten

Kiállítások, könyvbemutatók, koncertek, színházi előadások és közösségi események formálták az évet. A Liget kulturális áttekintője hónapról hónapra idézi fel azokat a pillanatokat, amelyek megmutatták: a kultúra él, kérdez és összeköt.

Évi kulturális szövet: emlékezetes pillanatok a Ligeten
Évi kulturális szövet: emlékezetes pillanatok a Ligeten
2025. december 31., szerda

Évi kulturális szövet: emlékezetes pillanatok a Ligeten
2025. december 27., szombat

Ünnepek között élni – a Long Story Short anatómiája

A Long Story Short nem akar szerethető lenni, inkább marad „igazi”. Raphael Bob-Waksberg új animációja a gyászt, a családi múltat és a zsidó identitást nem lineáris időben, hanem érzelmi pontossággal rendezi egymás mellé.

Ünnepek között élni – a Long Story Short anatómiája
Ünnepek között élni – a Long Story Short anatómiája
2025. december 27., szombat

Ünnepek között élni – a Long Story Short anatómiája
2025. december 22., hétfő

Visszatekintő és ajándék: OTTHON a 4S Streettől

Különleges koncerttel zárja az évet a 4S Street zenekar: december 27-én a fiúk hazatérnek Gyergyószentmiklósra, hogy a Basilides Tibor Sportcsarnokban tartsák meg az OTTHON című koncertjüket. A zenekar gitárosával, Fülöp Loránddal beszélgettünk.

Visszatekintő és ajándék: OTTHON a 4S Streettől
Visszatekintő és ajándék: OTTHON a 4S Streettől
2025. december 22., hétfő

Visszatekintő és ajándék: OTTHON a 4S Streettől
Hirdetés
2025. december 21., vasárnap

Ünnepre hangolódva: otthon készült karácsonyfadíszek

Még pár nap, és itt a karácsony. Amikor már nincs idő tökéletesre, előkerülnek a legegyszerűbb eszközök: filc, fonal, linóleum. Kézzel készített díszek, amelyek nemcsak a fát, hanem az ünnepet is felöltöztetik.

Ünnepre hangolódva: otthon készült karácsonyfadíszek
Ünnepre hangolódva: otthon készült karácsonyfadíszek
2025. december 21., vasárnap

Ünnepre hangolódva: otthon készült karácsonyfadíszek
2025. december 20., szombat

Múzeumi sztorik: Amikor a farkas szája nem tát

Miért kötözték össze régen a háztartásban lévő ollók éleit spárgával? Milyen hiedelem társult hozzá? A Csíki Székely Múzeum e havi kiemelt tárgya erre nyújt magyarázatot.

Múzeumi sztorik: Amikor a farkas szája nem tát
Múzeumi sztorik: Amikor a farkas szája nem tát
2025. december 20., szombat

Múzeumi sztorik: Amikor a farkas szája nem tát
2025. december 17., szerda

Vérrel kódolt ellentétek

Magdalena Pelmuș Gendered Blood című kiállítása nem magyaráz, hanem szembesít. A test, az erőszak és a nemi szerepek találkozása itt nem narratíva, hanem feszült állapot: dísz és seb, fegyver és szerv, vonzás és taszítás egyszerre.

Vérrel kódolt ellentétek
Vérrel kódolt ellentétek
2025. december 17., szerda

Vérrel kódolt ellentétek
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!