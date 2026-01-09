Emlékezet és örökség – kerek évfordulók, amelyek 2026-ban Erdélyre irányítják a figyelmet

Kallós Zoltán a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas erdélyi magyar néprajzkutató, népzenegyűjtő
Fotó: Hagyományok Háza
Számos erdélyi író, költő, tudós, művész, kutató kerek születési évfordulójára emlékezünk 2026-ban. Az emlékezés pedig alkalmat nyújt arra is, hogy életművükkel, hagyatékukkal behatóbban foglalkozzunk.
Erdély kulturális emlékezete sosem pusztán kronológia. A születési és halálozási évfordulók mögött szellemi műhelyek, nyelvi közösségek, történelmi tapasztalatok és hatástörténetek rajzolódnak ki. 2026-ban különösen sok olyan alkotóra emlékezhetünk, akik Erdélyben születtek, innen indultak el vagy ide kötődnek valamilyen módon, és munkásságukkal az egész magyar és egyetemes kultúrát formálták. Az alábbi névsor ezt az összefonódást mutatja meg – a teljesség igénye nélkül.
Kallós Zoltán (1926–2018)
A válaszúti születésű népzenekutató életműve nélkül ma másként gondolkodnánk a magyar és erdélyi népzenei hagyományról. Gyűjtései nemcsak dokumentáltak, hanem megőriztek egy eltűnő világot, és visszacsatolták azt a jelenhez.
Péter László (1926–2019)
Kolozsvári irodalomtörténész, aki a 20. századi erdélyi magyar irodalom egyik legfontosabb értelmezője volt. Munkássága hídként működött Erdély és az anyaországi irodalomtudomány között.
Szász Endre (1926–2003)
Csíkszeredában született festőművész, grafikus, aki később nemzetközi karriert futott be. Erdély inkább kiindulópont, mint tematika volt számára. A helyi kulturális emlékezetnek fontos része – szülővárosában utcát neveztek el róla, kiállításai által pedig kétszer is „hazatért” Csíkba.
Szász Endre Munkácsy Mihály-díjas magyar festő, grafikus, látványtervező, porcelánfestő, könyvillusztrátor
Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán
Balogh Edgár (1906–1996)
Kolozsvári író, szerkesztő, az Erdélyi Fiatalok mozgalom egyik meghatározó alakja. Gondolkodásában az erdélyiség nem nosztalgia, hanem társadalmi felelősség volt.
Szabó T. Attila (1906–1987)
Fehéregyházi nyelvész, helynévkutató, az erdélyi magyar nyelv tudományos feltérképezésének kulcsfigurája. Munkája ma is alapvetés a történeti nyelvészetben.
Szemlér Ferenc (1906–1978)
Kolozsvári költő, kritikus, aki lírájában és esszéiben egyaránt a kisebbségi lét kérdéseit dolgozta fel, visszafogott, intellektuális hangon.
Vita Zsigmond (1906–1998)
Nagyenyedi irodalomtörténész, bibliográfus, aki rendszerező munkájával láthatóvá tette az erdélyi magyar irodalom teljesítményeit.
Zelk Zoltán (1906–1981)
Érmihályfalvi költő, aki Erdélyhez fűződő élményeit és a 20. századi magyar történelem traumáit személyes hangon szólaltatta meg.
Apor Péter (1676–1752)
Háromszéki főnemes, történetíró, a Metamorphosis Transylvaniae szerzője. Műve egyszerre kordokumentum és identitástörténet.
II. Rákóczi Ferenc (1676–1735)
Erdély fejedelme, hadvezér, emlékíró. Politikai szerepe mellett írásai a magyar önértelmezés alapszövegei.
Lázár Ervin Kossuth- és József Attila-díjas magyar író, elbeszélő, meseíró, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja
Fotó: Czimbal Gyula/MTI/archív
Az alábbi alkotók noha nem Erdélyben születtek, de fontosnak tartjuk megemlíteni őket, hiszen az magyar kultúra egészére gyakoroltak meghatározó hatást.
Nyolcvan éve született Hajas Tibor (1946–1980) a magyar neoavantgárd radikális alakja. Performanszai és vizuális költészete ma is erősen hat a kortárs művészetre.
Csukás István (1936–2020)
Költő, író, a magyar gyermekirodalom egyik legismertebb alakja, akinek figurái a közös kulturális emlékezet részévé váltak.
Lázár Ervin (1936–2006)
A modern magyar meseirodalom megkerülhetetlen alakja. Történeteiben a humor, az abszurd és az erkölcsi érzékenység kéz a kézben jár.
Orbán Ottó (1936–2002)
A késő modern magyar líra egyik legerősebb hangja, aki iróniával és intellektuális erővel reagált saját korára.
Ratkó József (1936–1989)
Költő, esszéista, akinek munkásságában a történelem és a morális felelősség kérdései kerültek előtérbe.
Lakatos Menyhért (1926–2007)
Író, a roma sorsirodalom egyik legjelentősebb magyarországi alakja. Műveiben a kirekesztettség, a túlélés és az identitás kérdései kaptak hangot.
Rab Zsuzsa (1926–1998)
Költő és műfordító, aki különösen a skandináv irodalom magyar megismertetésében játszott meghatározó szerepet.
Simon István (1926–1975)
Költő, prózaíró, szerkesztő; lírájában a paraszti világ tapasztalata és a modern költői beszéd találkozott.
Janikovszky Éva (1926–2003)
Prózaíró, akinek művei generációkat szólítottak meg – gyerekeket és felnőtteket egyaránt –, egyszerű nyelven, mély emberismerettel.
Százhúsz éve született Victor Vasarely (1906–1997), az op-art legkiemelkedőbb képviselője. Művészete a vizualitás és a tudomány határán mozgott, hatása ma is érezhető a kortárs képzőművészetben és designban.
Zárszó
A kerek évfordulók nemcsak emlékezésre nyújtanak alkalmat, hanem újraolvasásra és újraértelmezésre is. 2026-ban Erdély múltja és a magyar kultúra egésze egyszerre kerül fókuszba – nem lezárt hagyományként, hanem élő, egymásba kapcsolódó örökségként.
Történészekből és irodalomkutatókból álló tényfeltáró bizottság alakult a Méhes György–Nagy Elek Alapítvány és a magyarországi Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) között létrejött szakmai együttműködési megállapodás eredményeként.
1926-ban Nikola Tesla úgy beszélt a jövőről, mintha már járt volna benne. Száz évvel később, 2026-ban újraolvasva interjúját, meglepően sok jóslata vált valóra.
Mit kezd az ember az új évvel? A 19. század magyar alkotói naplóban, levélben, emlékiratban válaszoltak: Széchenyi számot vetett, Arany mérlegelt, Petőfi elrugaszkodott, Jókai új történetet írt. Az idő fordulópontjai négy hangon.
Egy év, amelyben művészek, gondolkodók, zenészek, tanárok, alkotók és közösségépítők szólaltak meg. Hagyományról és jelenről, hitről és kételyről, személyes sorsokról és közös élményekről – a Liget interjúinak esszenciája.
Kiállítások, könyvbemutatók, koncertek, színházi előadások és közösségi események formálták az évet. A Liget kulturális áttekintője hónapról hónapra idézi fel azokat a pillanatokat, amelyek megmutatták: a kultúra él, kérdez és összeköt.
A Long Story Short nem akar szerethető lenni, inkább marad „igazi”. Raphael Bob-Waksberg új animációja a gyászt, a családi múltat és a zsidó identitást nem lineáris időben, hanem érzelmi pontossággal rendezi egymás mellé.
Különleges koncerttel zárja az évet a 4S Street zenekar: december 27-én a fiúk hazatérnek Gyergyószentmiklósra, hogy a Basilides Tibor Sportcsarnokban tartsák meg az OTTHON című koncertjüket. A zenekar gitárosával, Fülöp Loránddal beszélgettünk.
Még pár nap, és itt a karácsony. Amikor már nincs idő tökéletesre, előkerülnek a legegyszerűbb eszközök: filc, fonal, linóleum. Kézzel készített díszek, amelyek nemcsak a fát, hanem az ünnepet is felöltöztetik.
Miért kötözték össze régen a háztartásban lévő ollók éleit spárgával? Milyen hiedelem társult hozzá? A Csíki Székely Múzeum e havi kiemelt tárgya erre nyújt magyarázatot.
Magdalena Pelmuș Gendered Blood című kiállítása nem magyaráz, hanem szembesít. A test, az erőszak és a nemi szerepek találkozása itt nem narratíva, hanem feszült állapot: dísz és seb, fegyver és szerv, vonzás és taszítás egyszerre.
szóljon hozzá!