Jön az Ineffable új nagylemeze: Shakespeare-szonettek, ahogy még nem hallottuk

Újabb nagylemezen dolgoznak az Ineffable tagjai: Shakespeare-szonetteket zenésítenek meg különböző stílusokban. A tíz éve alakult formáció pályafutását követtük az évek során – most az elmúlt időszakról és a legújabb projektjükről beszélgettünk a zenekar menedzserével, Bodó Istvánnal.
A csíkszeredai Ineffable zenekar 2016 nyarán alakult, de ekkor még trióként léptek fel különböző kávéházakban, klubokban. Elsősorban dzsessz-sztenderdeket játszottak, és ebben folyamatosan fejlődtek, tanultak egymástól. Együtt fedezték fel a műfaj szépségét, és együtt kezdtek el komolyabban foglalkozni ezzel, egymást inspirálva. A zenekar 2017 nyarán nyerte el a mai formáját, ekkor lett menedzserük Bodó István, aki összetartja a csapatot és mentorálja is őket – írtuk 2019-ben róluk.
Azóta lemezeik jelentek meg, megmérettettek több nemzetközi színtéren, klubokban játszanak, magyar és nemzetközi sztárokkal zenélnek közösen. A kezdeti felállás is változott, Lukács Márton Örsöt Pál Zsigmond váltotta a billentyűknél, Regián Réka Katával pedig 2024-ben váltak el útjaik.
Ugyanakkor a háttérben zajlott a munka, Shakespeare-szonetteket alapul véve építettek fel számokat a fiúk. Felkértük Prohászka-Rád Borókát, hogy segítsen szonetteket választani, aztán azokról közösen beszélgettek, dolgoztak velük, különböző stílusban zenésítették meg Shakespeare műveit” – mesélte Bodó István.
Közben folyamatosan keresték a különböző fórumokon – nyugati zeneakadémiákon, zenei oldalakon – a megfelelő énekest, akitől azt várták el, hogy legyen szakmailag megfelelően felkészülve, zenei végzettséggel, tapasztalattal, hasonló zenei nyelvet beszéljen, mint a zenekar tagjai, és legyen ideje foglalkozni a zenekar projektjeivel. Az is fontos volt, hogy mivel a formáció tagjai különböző országokban élnek, hogy tudjon a zenekar által használt online rendszerekben is dolgozni, és legyen ideje a táborokban is részt venni, amikor is összefésülik mindazt, amit addig online csináltak. A fiúk még Londonba is elutaztak, zeneiskolákban fordultak meg, és olyan helyeket kerestek fel, ahol jam sessionök során együtt zenéltek és jobban megismerhettek néhány énekest.
„Meghallgatásokat tartottunk, amelyeken felvázoltuk, hogy hogy is működünk, mit szeretnénk, mik a vízióink, a missziónk. Voltak, akik visszaléptek, amikor szembesültek azzal, hogy konkrét ütemtervünk van, amihez igyekszünk tartani magunkat, és hogy mi tényleg komolyan gondoljuk a munkát, nem csak hobbiként tekintünk a zenélésre.”
Ekkor találkoztak a Londonban élő Semaj Dee (Chris) angol énekes, dalszerző, producerrel, de végül nem vele kezdtek dolgozni, hanem egy brazil származású, Németországban nevelkedett énekesnővel, Laura Ferreirával. Vele Budapesten egy workshopot is tartottak, közös dalt is rögzítettek, videóklipet készítettek, ám a végleges megegyezés különböző okok miatt nem történt meg.
Újra felmerült Chris neve, akivel már el is indult az együttműködés. Együtt léptek fel nagy sikerrel a budapesti Akvárium Klubban októberben a Bagossy Brothers Company előzenekaraként, és együtt dolgoznak a hamarosan megjelenő Shakespeare-lemezen. „Folytatódott a Shakespeare-projekt, volt tehát munka, azzal haladtunk tovább, kreatív kellett maradjon a csapat. Egy kislemezt is kiadtunk Semaj Dee-vel közösen, ez a Shakespearience. Chrissel nagyon meg vagyunk elégedve, tartja a tervet, egyik londoni rádióban, ahol játszották a számunkat, ő is szépen nyilatkozott a zenekarról. Igazából a mélyvíz így, ebben a felállásban a Bagossy-koncert előzenekaraként való fellépés volt, hiszen csak két közös próba volt előtte. De a koncert sikeres volt, úgy játszottak, mint egy rég összeszokott zenekar” – emlékezett vissza a menedzser.
Mint mondta, közben építkezik az Ineffable Sound is, amely egy profi hangi utómunka stúdió, reklámzenéket komponálnak, rövid- és hosszúfilmek hangi utómunkáját végzik, és Dolby Atmos keverésére is lehetőség van itt. „Egyelőre most nem tervezünk fellépést, megy a háttérmunka, és készülünk a nagylemez kiadására, amellyel tavasszal szeretnénk előrukkolni” – vázolta a közeljövő terveit Bodó István.
