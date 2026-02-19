Rovatok
Béketanács: Trump miniszterelnökként mutatta be Nicușor Dant, de a román népet csodálatosnak nevezte

• Fotó: MTI/EPA

Fotó: MTI/EPA

Mindenki békét, stabilitást és jólétet akar Gázában, de a kérdés az, hogyan tudunk ezért cselekedni – jelentette ki Nicușor Dan államfő csütörtökön Washingtonban, a Béketanács első ülésén mondott beszédében. Románia megfigyelőként vesz részt a testület munkájában.

Székelyhon

2026. február 19., 21:012026. február 19., 21:01

Felszólalásában az államfő méltatta a Béketanács létrehozását, és kijelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök gázai béketerve „átfogó és stabil”.

Kifejtette, hogy humanitárius téren Románia növelheti a Gázai övezetből beteg gyermekeket kimenekítő légi járatok számát, és több gyermeket kezelhet kórházaiban.

Az ország akár 1000 gyermek és 4000 családtag ellátásában is közreműködhet

– mutatott rá az Agerpres beszámolója szerint.

Az államfő arról is beszámolt, hogy Románia jelentős szakértelemmel rendelkezik a vészhelyzetek kezelésében, ezért segítséget nyújthat a Gázai övezetben a katasztrófavédelmi rendszer újjáépítésében, és felszereléseket is adományozhat.

• Fotó: Nicușor Dan/Facebook Galéria

Fotó: Nicușor Dan/Facebook

Nicușor Dan megemlítette még, hogy a román állam ösztöndíjakat biztosít palesztin egyetemi hallgatók számára, derészt vehet a gázai iskolák és az intézményrendszer – így a rendőrség, az igazságügyi és a közigazgatási intézmények – újjáépítésében is.

„Ezt már korábban is megtettük a világ más részein, így van tapasztalatunk, szakértőket és oktatókat tudunk biztosítani, és hagyományosan jó kapcsolatokat ápolunk a zsidó és a palesztin néppel, ami hasznos. Tehát számíthatnak ránk” – összegzett az államfő.

Az esemény kezdetén Donald Trump név szerint köszöntötte a Béketanács ülésén jelen lévő országvezetőket.

Nicușor Dan államfőt „Románia miniszterelnökeként” mutatta be, és kijelentette, hogy a román nép „csodálatos”.

„Csodálatos, fantasztikus emberek, pont, mint ön. Sok román jön ide dolgozni, (...) és komoly emberek” – mondta az amerikai elnök.

Külföld Belföld
