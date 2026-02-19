Béketanács: Trump miniszterelnökként mutatta be Nicușor Dant, de a román népet csodálatosnak nevezte

Fotó: MTI/EPA
Mindenki békét, stabilitást és jólétet akar Gázában, de a kérdés az, hogyan tudunk ezért cselekedni – jelentette ki Nicușor Dan államfő csütörtökön Washingtonban, a Béketanács első ülésén mondott beszédében. Románia megfigyelőként vesz részt a testület munkájában.
Felszólalásában az államfő méltatta a Béketanács létrehozását, és kijelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök gázai béketerve „átfogó és stabil”.
Kifejtette, hogy humanitárius téren Románia növelheti a Gázai övezetből beteg gyermekeket kimenekítő légi járatok számát, és több gyermeket kezelhet kórházaiban.
– mutatott rá az Agerpres beszámolója szerint.
Az államfő arról is beszámolt, hogy Románia jelentős szakértelemmel rendelkezik a vészhelyzetek kezelésében, ezért segítséget nyújthat a Gázai övezetben a katasztrófavédelmi rendszer újjáépítésében, és felszereléseket is adományozhat.
Fotó: Nicușor Dan/Facebook
Nicușor Dan megemlítette még, hogy a román állam ösztöndíjakat biztosít palesztin egyetemi hallgatók számára, derészt vehet a gázai iskolák és az intézményrendszer – így a rendőrség, az igazságügyi és a közigazgatási intézmények – újjáépítésében is.
„Ezt már korábban is megtettük a világ más részein, így van tapasztalatunk, szakértőket és oktatókat tudunk biztosítani, és hagyományosan jó kapcsolatokat ápolunk a zsidó és a palesztin néppel, ami hasznos. Tehát számíthatnak ránk” – összegzett az államfő.
Az esemény kezdetén Donald Trump név szerint köszöntötte a Béketanács ülésén jelen lévő országvezetőket.
„Csodálatos, fantasztikus emberek, pont, mint ön. Sok román jön ide dolgozni, (...) és komoly emberek” – mondta az amerikai elnök.
Összesen 214 oszlófélben lévő bölény-, bivaly-, szarvas- és őztetemre bukkantak Récekeresztúr község bölényfarmján a Kolozs megyei prefektúra tájékoztatása szerint.
Közös nyilatkozatot fogadtak el az erdélyi magyar pártok és nemzeti tanácsok Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó jelenlétében. A nyilatkozat egyebek mellett a választójog és kisebbségi ügyek kapcsán rögzíti az álláspontjaikat.
A kormány csütörtöki ülésén elfogadott határozatával jóváhagyta 1200 új mentőautó beszerzésének finanszírozását.
Magyarország külhoni ifjúsági fővárosaként Gyergyószentmiklós több mint 130 eseménynek ad otthont az év során. A hivatalos programsorozat március 20–21-én indul útjára.
A kabinet csütörtöki ülésén első olvasatban megvitatott sürgősségi kormányrendeletet értelmében a fiatalok, a kiszolgáltatott helyzetű személyek és a tartósan munkanélküliek munkaerőpiacra való belépésének támogatását célzó intézkedéseket hoz a kormány.
Legkésőbb év végéig be kell üzemelni az uniós támogatással kiépült Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer begyűjtési és szállítási szolgáltatását, amelyre csütörtökön írták alá a szerződést a nyertes konzorciummal.
Gyorsabb, precízebb diagnosztizálásra ad módot a korszerűen felszerelt patológiai laboratórium, amelyet 9,1 millió lejes európai uniós támogatásból bővített ki modern orvosi eszközökkel a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház.
Őrizetbe vették csütörtökön András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét közfeladatot ellátó személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával.
A vizes hó súlya miatt leszakadt ágak és kidőlt fák többnyire az áramellátásban okoztak üzemzavarokat Hargita megyében, de rövid ideig a közlekedést is akadályozta egy útra dőlt fa.
Románia már nem pusztán tranzitország a kábítószer-kereskedelemben, hanem egyre inkább célországgá és fogyasztói piaccá vált – derül ki a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) 2025-ös tevékenységi beszámolójából.
szóljon hozzá!