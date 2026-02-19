Egy szám már biztos: a gyergyószentmiklósiak több mint 130 programmal készülnek

Magyarország külhoni ifjúsági fővárosaként Gyergyószentmiklós több mint 130 eseménynek ad otthont az év során. A hivatalos programsorozat március 20–21-én indul útjára.

Magyarország külhoni ifjúsági fővárosa címet a Kulturális és Innovációs Minisztérium által megszervezett vetélkedőn nyerte el a város decemberben, és mostanra állt össze a program, amely december végéig mozgásban fogja tarnai a várost.

A hivatalos megnyitót március 20–21-én tartják.

„Egy olyan lehetőség nyílt meg számunkra, amellyel korábban kevesen számoltak, és ez azoknak az értékeknek köszönhető, amelyekkel Gyergyó rendelkezik, és amelyek egyre inkább tudatosodnak" – jelentette ki Nagy Zoltán hangsúlyozva, hogy a cím elnyerése nem véletlen. A polgármester szerint a legnagyobb visszaigazolás a közönségszavazás megnyerése volt. A Made in Gyergyó koncert fellépői Kántor Boglárka parlamenti képviselő kiemelte: a program egyik fő célja a helyi értékek, gyergyói tehetségek bemutatása.

Meg akartuk mutatni, hogy egy kisvárosból indulva is lehet nagyot álmodni és nagy dolgokat megvalósítani”

– fogalmazott. Mint elhangzott, a megnyitóra meg fogják hívni azoknak a városoknak a fiataljait, akik résztvevői voltak a vetélkedőnek, valamint magyarországi és romániai ifjúsági szervezeteket is várnak, hogy Gyergyószentmiklós valóban az ifjúság találkozóhelyévé váljon. Március 20-án a Déryné program jóvoltából óvodákban és iskolákban indulnak kulturális események, este pedig egy nagyobb buli várja a fiatalokat. A fő nap azonban 21-e lesz. A reggelt felvonulás indítja dobosokkal, tánccsoportokkal, óriásbábokkal. Ezzel párhuzamosan megnyílik a „fővárosi ízű” gasztró utca, ahol ifjúsági csoportok örömfőzésével, nappali DJ-vel és meglepetésekkel készülnek. Délután gálaműsor következik, majd

a nyitány csúcspontja a Made in Gyergyó koncert lesz.