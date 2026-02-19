Rovatok
A fiatalok és hátrányos helyzetűek munkába állását segítené a kormány

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

A kabinet csütörtöki ülésén első olvasatban megvitatott sürgősségi kormányrendeletet értelmében a fiatalok, a kiszolgáltatott helyzetű személyek és a tartósan munkanélküliek munkaerőpiacra való belépésének támogatását célzó intézkedéseket hoz a kormány – jelentette be Ioana Dogioiu.

Székelyhon

2026. február 19., 16:292026. február 19., 16:29

A kormányszóvivő szerint a rendelettervezet a munkanélküli-biztosítási rendszerre és a munkaerő-foglalkoztatás ösztönzésére vonatkozó 2002/76-os törvényt módosítja és egészíti ki, és új megoldásokat vezet be a munkaerőpiacra való belépés támogatására.

Ezek között van egy stabilitási bónusz bevezetése a 16 és 30 év közötti nem foglalkoztatott és oktatásban, képzésben sem részesülő fiatalok számára. Kiterjesztik ugyanakkor azon kategóriák körét, amelyek alkalmazása esetén a munkáltatók állami támogatásban részesülhetnek; bekerülnek ebbe a kategóriába

  • a 45 és 50 év közötti munkanélküliek,

  • a legalább három kiskorú gyermeket eltartó anyák

  • és a börtönbüntetést letöltött személyek

– ismerteti a szóvivő beszámolóját az Agerpres.

Belföld Társadalom
