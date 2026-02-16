Rovatok
A gyalogátkelőn gázoltak el egy fiatal lányt Csíkszeredában

Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Képünk illusztráció

Fotó: Beliczay László

Megsérült egy fiatal lány, miután a gyalogátkelőn elgázolták vasárnap este Csíkszeredában, a Brassói úton.

Székelyhon

2026. február 16., 09:242026. február 16., 09:24

A helyszíni vizsgálat szerint egy 39 éves külföldi állampolgár egy kisteherautóból és utánfutóból álló járműszerelvényt vezetett a Brassói úton vasárnap este, amikor elütött egy 18 éves lányt, aki a megfelelően jelzett gyalogátkelőhelyen haladt át az úttesten.

A baleset következtében

a fiatal nő megsérült, őt kórházba szállították orvosi ellátásra

– tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

A járművezetőt alkoholszondával és kábítószer-gyorsteszttel is ellenőrizték, mindkét esetben negatív lett az eredmény. A rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával indított büntetőeljárást, a baleset pontos körülményeit vizsgálják.

Csíkszék Csíkszereda Baleset
