Nemsokára bárki személyi igazolványt igényelhet Csíkszentsimonban is

Minden készen áll a tevékenység elkezdésére. Nemsokára fogadják az igénylőket
Fotó: Borbély Fanni
Nemcsak a községbeliek, hanem gyakorlatilag bárki igényelhet rövidesen új személyi igazolványt Csíkszentsimonban, ahol megnyílik az első csíkszéki községi személyi nyilvántartó iroda.
Az induláskor nem így tervezték, de időközben teljesen megváltozott a személyi igazolványok igénylésének módja, mert az elektronikus előjegyzési rendszerben bárki bárhová kérheti időpontot. Ezért a nemsokára, akár néhány napon belül megnyíló csíkszentsimoni személyi nyilvántartó irodának
ha közelebbi időpontot tudnak foglalni az ügyintézéshez, mint máshol – ismertette Kozma István csíkszentsimoni polgármester az új szolgáltatás bevezetése előtti helyzetet. Így nem kevés izgalommal készülnek a megnyitóra.
Mint az elöljáró elmondta, a Különleges Távközlési Szolgálat (STS) szakemberei még néhány műszaki beállítást végeznek el a rendszeren, amely beüzemelésre készen áll az összes szükséges felszereléssel együtt, a személyzet pedig Csíkszeredában, a városi személyi nyilvántartó közszolgálatnál gyakorol. Hátravan még az anyakönyvi hivatal rendszerének átköltöztetése a községházáról, mert az is az új székhelyen fog működni – tudtuk meg.
Fotó: Borbély Fanni
A csíkszentsimoni személyi nyilvántartó iroda decemberben megkapta a belügyminisztériumi jóváhagyást, amelyre közel fél évet vártak, így
Korábban úgy tervezték, hogy első szakaszban a személyi nyilvántartó közszolgálat a községbelieket, a szentsimoniakat és csatószegieket szolgálja ki, ide csatlakozhattak a környékbeli települések is, ehhez akkor még helyi önkormányzati határozatokra volt szükség, amelyeket a megyei önkormányzatnak kellett megerősítenie. Ez a rendszer azonban az egységes elektronikus előjegyzés bevezetésével borult.
Fotó: Borbély Fanni
Hargita megyében eddig Zetelakán hoztak létre hasonló irodát, ez a község mellett korábban csak Székelyvarság lakóit szolgálta ki, ugyanakkor Csíkszentgyörgyön is készülnek hasonló szolgáltatás bevezetésére. Balánbánya kivételével eddig az összes csíkszéki település, 21 község és Tusnádfürdő lakóit is a csíkszeredai polgármesteri hivatal személyi nyilvántartó irodája szolgálta ki.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Kórházi ellátásra szorult az a két idős, akiket egy gyalogátjárón ütöttek el Csíkszereda központjában hétfőn. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
A közigazgatásilag Csíkszeredához tartozó Csíkcsobotfalván vasárnap délután tartják a hagyományos farsangbúcsúztatót. A csobotfalviak szombaton részt vesznek Alsósófalván a megyei farsangbúcsúztatón, majd saját településükön is eltemetik a telet.
Komoly pénzügyi kockázatot vállal a csíkszeredai önkormányzat, ha június közepéig nem sikerül lezárnia az új általános városrendezési terv engedélyeztetési folyamatát. Jelenleg a szükséges negyvenkét jóváhagyás jelentős része már megvan.
A patakmederben találták meg egy férfi holttestét a Csíkszentgyörgy községhez tartozó Menaságújfaluban szerdán este, a halálának körülményeit még vizsgálják.
Alapos külső és belső átalakuláson esik át a Csíki Játékszínnek és a Hargita Székely Néptáncszínháznak otthont adó épület. A szerdai építőtelep-bejáráson kiderült: restaurált művészeti értékek is várják majd a közönséget a nyári átadás után.
Jogerőssé vált az a bírósági végzés, amely hatályon kívül helyezte a tusnádfürdői önkormányzat azon határozatát, amellyel a város kisajátította a Csukás-tó területét. A városvezetés eleget tesz ennek, de a kisajátítás újraindítására készül.
Nem lehet kizárni, hogy megváltozhat a csíkszeredai Octavian Goga sétány, de akár a főgimnázium neve is, mert törvény tiltja, hogy a fasiszta propagandával kapcsolatba hozható személyekről köztereket, intézményeket nevezzenek el.
A kolbászkészítésre is igaz, hogy ahány ház, annyi szokás – kinek sósabban, kinek paprikásabban ízlik jobban a termék.
A tavalyi megszorítások után idén is csak mértékkel biztosítják a finanszírozást a csíkszentkirályi tanuszoda folyamatban levő építésére, így várhatóan lassú lesz az előrehaladás. Ha minden jól megy, legalább félig elkészülhet a beruházás.
Az átlagosnál is jobban megviselte a Csíkszereda peremterületein levő makadámutakat a szigorúbb téli időjárás. Az ideiglenes sürgősségi beavatkozáshoz keresik a megoldást, de nagyobb javítás csak a több hónap múlva lehetséges.
szóljon hozzá!