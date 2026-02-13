Nemsokára bárki személyi igazolványt igényelhet Csíkszentsimonban is

Nemcsak a községbeliek, hanem gyakorlatilag bárki igényelhet rövidesen új személyi igazolványt Csíkszentsimonban, ahol megnyílik az első csíkszéki községi személyi nyilvántartó iroda.

Az induláskor nem így tervezték, de időközben teljesen megváltozott a személyi igazolványok igénylésének módja, mert az elektronikus előjegyzési rendszerben bárki bárhová kérheti időpontot. Ezért a nemsokára, akár néhány napon belül megnyíló csíkszentsimoni személyi nyilvántartó irodának

arra is fel kell készülnie, hogy a községbelieken kívül a környező településekről, de akár távolabbról is igénylők jelennek meg,

ha közelebbi időpontot tudnak foglalni az ügyintézéshez, mint máshol – ismertette Kozma István csíkszentsimoni polgármester az új szolgáltatás bevezetése előtti helyzetet. Így nem kevés izgalommal készülnek a megnyitóra.

Mint az elöljáró elmondta, a Különleges Távközlési Szolgálat (STS) szakemberei még néhány műszaki beállítást végeznek el a rendszeren, amely beüzemelésre készen áll az összes szükséges felszereléssel együtt, a személyzet pedig Csíkszeredában, a városi személyi nyilvántartó közszolgálatnál gyakorol. Hátravan még az anyakönyvi hivatal rendszerének átköltöztetése a községházáról, mert az is az új székhelyen fog működni – tudtuk meg.