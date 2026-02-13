Rovatok
Nemsokára bárki személyi igazolványt igényelhet Csíkszentsimonban is

Minden készen áll a tevékenység elkezdésére. Nemsokára fogadják az igénylőket • Fotó: Borbély Fanni

Minden készen áll a tevékenység elkezdésére. Nemsokára fogadják az igénylőket

Fotó: Borbély Fanni

Nemcsak a községbeliek, hanem gyakorlatilag bárki igényelhet rövidesen új személyi igazolványt Csíkszentsimonban, ahol megnyílik az első csíkszéki községi személyi nyilvántartó iroda.

Kovács Attila

2026. február 13., 17:592026. február 13., 17:59

Az induláskor nem így tervezték, de időközben teljesen megváltozott a személyi igazolványok igénylésének módja, mert az elektronikus előjegyzési rendszerben bárki bárhová kérheti időpontot. Ezért a nemsokára, akár néhány napon belül megnyíló csíkszentsimoni személyi nyilvántartó irodának

arra is fel kell készülnie, hogy a községbelieken kívül a környező településekről, de akár távolabbról is igénylők jelennek meg,

ha közelebbi időpontot tudnak foglalni az ügyintézéshez, mint máshol – ismertette Kozma István csíkszentsimoni polgármester az új szolgáltatás bevezetése előtti helyzetet. Így nem kevés izgalommal készülnek a megnyitóra.

Mint az elöljáró elmondta, a Különleges Távközlési Szolgálat (STS) szakemberei még néhány műszaki beállítást végeznek el a rendszeren, amely beüzemelésre készen áll az összes szükséges felszereléssel együtt, a személyzet pedig Csíkszeredában, a városi személyi nyilvántartó közszolgálatnál gyakorol. Hátravan még az anyakönyvi hivatal rendszerének átköltöztetése a községházáról, mert az is az új székhelyen fog működni – tudtuk meg.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A csíkszentsimoni személyi nyilvántartó iroda decemberben megkapta a belügyminisztériumi jóváhagyást, amelyre közel fél évet vártak, így

ha minden készen áll, elkezdhetik az új típusú személyi igazolványok kibocsátását.

Korábban úgy tervezték, hogy első szakaszban a személyi nyilvántartó közszolgálat a községbelieket, a szentsimoniakat és csatószegieket szolgálja ki, ide csatlakozhattak a környékbeli települések is, ehhez akkor még helyi önkormányzati határozatokra volt szükség, amelyeket a megyei önkormányzatnak kellett megerősítenie. Ez a rendszer azonban az egységes elektronikus előjegyzés bevezetésével borult.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Hargita megyében eddig Zetelakán hoztak létre hasonló irodát, ez a község mellett korábban csak Székelyvarság lakóit szolgálta ki, ugyanakkor Csíkszentgyörgyön is készülnek hasonló szolgáltatás bevezetésére. Balánbánya kivételével eddig az összes csíkszéki település, 21 község és Tusnádfürdő lakóit is a csíkszeredai polgármesteri hivatal személyi nyilvántartó irodája szolgálta ki.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszentsimon
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
