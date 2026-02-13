Az utolsó jóváhagyásokra várnak: egymillió lejes versenyfutás az idővel Csíkszeredában

Tíz évre érvényes új általános városrendezési terv (PUG) készül
Fotó: Pinti Attila
Komoly pénzügyi kockázatot vállal a csíkszeredai önkormányzat, ha június közepéig nem sikerül lezárnia az új általános városrendezési terv engedélyeztetési folyamatát. Jelenleg a szükséges negyvenkét jóváhagyás jelentős része már megvan.
Összesen negyvenkét jóváhagyásra van szükség Csíkszereda új városrendezési tervének (PUG) elfogadásához, ezek többsége már megvan – tudtuk meg Albert Sándortól, Csíkszereda főépítészétől, aki hozzátette, talán a Román Polgári Légügyi Hatóság (Autoritatea Aeronautică Civilă Română – AACR) jóváhagyását volt a legnehezebb beszerezni, erre a város egyetlen helikopter-leszállója miatt volt szükség. A folyamat azonban még nem ért véget, hiszen hátravannak a szakmailag legösszetettebb dokumentációk.
Miután a jóváhagyások nagy részét már megszerezték, köztük a belügyminisztériumét is, jelenleg az utolsó engedélyekre várnak. Ezek
Ezeken kívül ugyanakkor Csíkszereda és Hargita megye főépítészének jóváhagyása is szükséges.
A legvégső engedélyt végül a fejlesztési minisztériumnak kell kibocsátania, miután szakmailag és módszertanilag is leellenőrizte az általános városrendezési terv dokumentációját.
A sietség mögött kőkemény anyagi realitás is meghúzódik. Tekintettel arra, hogy a város a PUG elkészítését az Országos Helyreállítási Tervhez (PNRR) benyújtott pályázatból finanszírozná, fontos, hogy tartsák a projekt megvalósításának határidejét, ami június 12-e.
Amennyiben nem lesz meg időben az összes szakhatósági engedély – vagy nem kapnak hosszabbítási lehetőséget –, akkor a város közel egymillió lejt kockáztat, amelyet saját költségvetéséből kell majd biztosítania.
Albert Sándor szerint ezért lenne jó, ha már tavasszal az önkormányzati képviselők ülésére elő tudnák terjeszteni a PUG-ot, amely újabb tíz évre biztosítja az urbanisztikai szabályozást a városban.
Zűrös időszakon van túl a PUG
A csíkszeredai PUG története nem mentes a jogi csatározásoktól. Mint korábban írtuk, a város jelenleg érvényben lévő általános városrendezési tervét 2012-ben fogadta el az önkormányzati testület. 2017-ben a belügyminisztérium kezdeményezésére a bíróság a határozatot semmisé nyilvánította, 2018-ban pedig kiegészítették és újra jóváhagyták 2022-ig tartó érvényességgel. 2022-ben pedig újra meghosszabbították 2032-ig tartó érvényességgel, vagy addig, amíg elkészül a PUG frissítése.
