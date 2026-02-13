Az utolsó jóváhagyásokra várnak: egymillió lejes versenyfutás az idővel Csíkszeredában

Komoly pénzügyi kockázatot vállal a csíkszeredai önkormányzat, ha június közepéig nem sikerül lezárnia az új általános városrendezési terv engedélyeztetési folyamatát. Jelenleg a szükséges negyvenkét jóváhagyás jelentős része már megvan.

Barabás Hajnal 2026. február 13., 10:062026. február 13., 10:06 2026. február 13., 10:232026. február 13., 10:23

Összesen negyvenkét jóváhagyásra van szükség Csíkszereda új városrendezési tervének (PUG) elfogadásához, ezek többsége már megvan – tudtuk meg Albert Sándortól, Csíkszereda főépítészétől, aki hozzátette, talán a Román Polgári Légügyi Hatóság (Autoritatea Aeronautică Civilă Română – AACR) jóváhagyását volt a legnehezebb beszerezni, erre a város egyetlen helikopter-leszállója miatt volt szükség. A folyamat azonban még nem ért véget, hiszen hátravannak a szakmailag legösszetettebb dokumentációk. A még hiányzó „nehéz diók” és a végső lépések Miután a jóváhagyások nagy részét már megszerezték, köztük a belügyminisztériumét is, jelenleg az utolsó engedélyekre várnak. Ezek

a „nehéz diók”: a környezetvédelmi és a műemlékvédelmi engedélyek.

Ezeken kívül ugyanakkor Csíkszereda és Hargita megye főépítészének jóváhagyása is szükséges. A legvégső engedélyt végül a fejlesztési minisztériumnak kell kibocsátania, miután szakmailag és módszertanilag is leellenőrizte az általános városrendezési terv dokumentációját. Veszélyben a PNRR-finanszírozás A sietség mögött kőkemény anyagi realitás is meghúzódik. Tekintettel arra, hogy a város a PUG elkészítését az Országos Helyreállítási Tervhez (PNRR) benyújtott pályázatból finanszírozná, fontos, hogy tartsák a projekt megvalósításának határidejét, ami június 12-e. Amennyiben nem lesz meg időben az összes szakhatósági engedély – vagy nem kapnak hosszabbítási lehetőséget –, akkor a város közel egymillió lejt kockáztat, amelyet saját költségvetéséből kell majd biztosítania. Hirdetés Albert Sándor szerint ezért lenne jó, ha már tavasszal az önkormányzati képviselők ülésére elő tudnák terjeszteni a PUG-ot, amely újabb tíz évre biztosítja az urbanisztikai szabályozást a városban.