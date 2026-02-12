Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Holtan találtak egy férfit Menaságújfaluban, a tragédia körülményeit vizsgálják

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A patakmederben találták meg egy férfi holttestét a Csíkszentgyörgy községhez tartozó Menaságújfaluban szerdán este, a halálának körülményeit még vizsgálják.

Székelyhon

2026. február 12., 12:312026. február 12., 12:31

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A csíkszeredai rendőrséget szerdán délután hat óra körül értesítették, hogy egy férfi holttestét találták meg egy patak medrében. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy az elhunyt egy 68 éves, helybéli férfi.

A holttestet az igazságügyi orvostani intézetbe szállították boncolásra, a halál pontos okának megállapítása érdekében – tájékoztatott kérdésünkre a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Csíkszék Tragédia
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

A gázérzékelő hiánya miatt fogyasztók ezrei maradhatnak gáz nélkül
Ideiglenes járat: a Fekete-erdő mellett levő fürdővárosba is repülhetünk Marosvásárhelyről
Csillagászati összegre büntették az FK Csíkszeredát
Ingatlanfejlesztők a csőd szélén: a vállalkozások több mint 60 százaléka beadhatja a kulcsot
Hét perc alatt szerzett mesterhármast az FK Csíkszereda támadója
Fülöp Zoltán: Nem tudok hazát cserélni
A gázérzékelő hiánya miatt fogyasztók ezrei maradhatnak gáz nélkül
Székelyhon

A gázérzékelő hiánya miatt fogyasztók ezrei maradhatnak gáz nélkül
Ideiglenes járat: a Fekete-erdő mellett levő fürdővárosba is repülhetünk Marosvásárhelyről
Székelyhon

Ideiglenes járat: a Fekete-erdő mellett levő fürdővárosba is repülhetünk Marosvásárhelyről
Csillagászati összegre büntették az FK Csíkszeredát
Székely Sport

Csillagászati összegre büntették az FK Csíkszeredát
Ingatlanfejlesztők a csőd szélén: a vállalkozások több mint 60 százaléka beadhatja a kulcsot
Krónika

Ingatlanfejlesztők a csőd szélén: a vállalkozások több mint 60 százaléka beadhatja a kulcsot
Hét perc alatt szerzett mesterhármast az FK Csíkszereda támadója
Székely Sport

Hét perc alatt szerzett mesterhármast az FK Csíkszereda támadója
Fülöp Zoltán: Nem tudok hazát cserélni
Nőileg

Fülöp Zoltán: Nem tudok hazát cserélni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 11., szerda

A csíkszeredai művelődési ház felújítási munkálatait nyárig be kell fejezni

Alapos külső és belső átalakuláson esik át a Csíki Játékszínnek és a Hargita Székely Néptáncszínháznak otthont adó épület. A szerdai építőtelep-bejáráson kiderült: restaurált művészeti értékek is várják majd a közönséget a nyári átadás után.

A csíkszeredai művelődési ház felújítási munkálatait nyárig be kell fejezni
A csíkszeredai művelődési ház felújítási munkálatait nyárig be kell fejezni
2026. február 11., szerda

A csíkszeredai művelődési ház felújítási munkálatait nyárig be kell fejezni
Hirdetés
2026. február 10., kedd

Érvénytelenítette a bíróság a Csukás-tó területének kisajátítását

Jogerőssé vált az a bírósági végzés, amely hatályon kívül helyezte a tusnádfürdői önkormányzat azon határozatát, amellyel a város kisajátította a Csukás-tó területét. A városvezetés eleget tesz ennek, de a kisajátítás újraindítására készül.

Érvénytelenítette a bíróság a Csukás-tó területének kisajátítását
Érvénytelenítette a bíróság a Csukás-tó területének kisajátítását
2026. február 10., kedd

Érvénytelenítette a bíróság a Csukás-tó területének kisajátítását
2026. február 09., hétfő

Megváltozhat-e az Octavian Goga sétány és főgimnázium neve egy törvény miatt?

Nem lehet kizárni, hogy megváltozhat a csíkszeredai Octavian Goga sétány, de akár a főgimnázium neve is, mert törvény tiltja, hogy a fasiszta propagandával kapcsolatba hozható személyekről köztereket, intézményeket nevezzenek el.

Megváltozhat-e az Octavian Goga sétány és főgimnázium neve egy törvény miatt?
Megváltozhat-e az Octavian Goga sétány és főgimnázium neve egy törvény miatt?
2026. február 09., hétfő

Megváltozhat-e az Octavian Goga sétány és főgimnázium neve egy törvény miatt?
2026. február 07., szombat

Kolbászkészítés: ahány ház, annyi szokás – videó

A kolbászkészítésre is igaz, hogy ahány ház, annyi szokás – kinek sósabban, kinek paprikásabban ízlik jobban a termék.

Kolbászkészítés: ahány ház, annyi szokás – videó
Kolbászkészítés: ahány ház, annyi szokás – videó
2026. február 07., szombat

Kolbászkészítés: ahány ház, annyi szokás – videó
Hirdetés
2026. február 06., péntek

Folytatódhat a tanuszoda építése Csíkszentkirályon, de csak mértékkel

A tavalyi megszorítások után idén is csak mértékkel biztosítják a finanszírozást a csíkszentkirályi tanuszoda folyamatban levő építésére, így várhatóan lassú lesz az előrehaladás. Ha minden jól megy, legalább félig elkészülhet a beruházás.

Folytatódhat a tanuszoda építése Csíkszentkirályon, de csak mértékkel
Folytatódhat a tanuszoda építése Csíkszentkirályon, de csak mértékkel
2026. február 06., péntek

Folytatódhat a tanuszoda építése Csíkszentkirályon, de csak mértékkel
2026. február 06., péntek

Meg kell küzdeni a kátyúkkal Szécsenyben és Csibában  

Az átlagosnál is jobban megviselte a Csíkszereda peremterületein levő makadámutakat a szigorúbb téli időjárás. Az ideiglenes sürgősségi beavatkozáshoz keresik a megoldást, de nagyobb javítás csak a több hónap múlva lehetséges.

Meg kell küzdeni a kátyúkkal Szécsenyben és Csibában  
Meg kell küzdeni a kátyúkkal Szécsenyben és Csibában  
2026. február 06., péntek

Meg kell küzdeni a kátyúkkal Szécsenyben és Csibában  
2026. február 04., szerda

Négy méter magas medveszobrot állítottak fel Tusnádfürdőn

A medvék által oly gyakran látogatott Tusnádfürdőn állították fel a turistalátványosságnak szánt, négy méter magas medveszobrot. Az impozáns fémalkotást szerdán avatták fel.

Négy méter magas medveszobrot állítottak fel Tusnádfürdőn
Négy méter magas medveszobrot állítottak fel Tusnádfürdőn
2026. február 04., szerda

Négy méter magas medveszobrot állítottak fel Tusnádfürdőn
Hirdetés
2026. február 03., kedd

Tudomásul vették Csíkszeredában a pénzügyminisztérium adómegtartó levelét

Jelenleg nem lehet módosítani az adók mértékén – tudomásul vette a csíkszeredai képviselő-testület keddi azonnali ülésén a pénzügyminisztérium hivatalos levelét.

Tudomásul vették Csíkszeredában a pénzügyminisztérium adómegtartó levelét
Tudomásul vették Csíkszeredában a pénzügyminisztérium adómegtartó levelét
2026. február 03., kedd

Tudomásul vették Csíkszeredában a pénzügyminisztérium adómegtartó levelét
2026. február 03., kedd

Baleset történt Csíkszereda és Szentegyháza között, egy ember megsérült

Baleset történt Szentegyháza és Csíkszereda között kedden délelőtt, egy ember megsérült.

Baleset történt Csíkszereda és Szentegyháza között, egy ember megsérült
Baleset történt Csíkszereda és Szentegyháza között, egy ember megsérült
2026. február 03., kedd

Baleset történt Csíkszereda és Szentegyháza között, egy ember megsérült
2026. február 03., kedd

Menyhárt Korodinál járt, a polgármester a kormányhoz fordul adócsökkentésért

A Bolojan-kormányhoz fordul petícióban a csíkszeredai városvezetés, hogy még az országos költségvetés elfogadása előtt hozzon jogszabályt az adócsökkentésre. Az ügyben elindították az aláírásgyűjtést.

Menyhárt Korodinál járt, a polgármester a kormányhoz fordul adócsökkentésért
Menyhárt Korodinál járt, a polgármester a kormányhoz fordul adócsökkentésért
2026. február 03., kedd

Menyhárt Korodinál járt, a polgármester a kormányhoz fordul adócsökkentésért
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!