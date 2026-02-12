Holtan találtak egy férfit Menaságújfaluban, a tragédia körülményeit vizsgálják

A patakmederben találták meg egy férfi holttestét a Csíkszentgyörgy községhez tartozó Menaságújfaluban szerdán este, a halálának körülményeit még vizsgálják.

A csíkszeredai rendőrséget szerdán délután hat óra körül értesítették, hogy egy férfi holttestét találták meg egy patak medrében. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy az elhunyt egy 68 éves, helybéli férfi.

A holttestet az igazságügyi orvostani intézetbe szállították boncolásra, a halál pontos okának megállapítása érdekében – tájékoztatott kérdésünkre a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.