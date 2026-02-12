Ha összeadjuk az erőnket, együtt sokkal erősebbek vagyunk

Erdélyi körútján szülővárosában, Marosvásárhelyen is találkozott a helyi közösségek képviselőivel Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselő, akivel a tapasztalatokról, a magyarországi választásokról, regisztrációról, levélszavazásról beszélgettünk.

– Marosvásárhelyen 36 évvel ezelőtt volt a gyertyás, könyves tüntetés, amelyen ön is részt vett. Ma már három, teljesen magyar tannyelvű középiskola is van a városban. Hogyan értékeli ezeket a változásokat? – Emlékezzünk vissza, a 90-es évek előtt nem lehetett leírni az újságban, hogy Marosvásárhely, hanem azt kellett írni, hogy Tîrgu Mureș. Komoly tiltások voltak az anyanyelvhasználat terén is, vissza akarták szorítani, amíg el nem sorvad. A felvonuláson a magyar iskolák, magyar egyetem, magyar egyetemi oktatás létrehozását követeltük.

Megható tüntetés volt, emlékszem, hogy százezer ember vonult az utcára könyvvel és gyertyával.

Magam is ott voltam, Sütő András Anyám könnyű álmot ígér című könyve volt velem. Ma már Marosvásárhelyen három magyar tannyelvű iskola van: a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a Református Kollégium és a Római Katolikus Gimnázium. Bár emlékszünk jól, hogy mennyit kellett küzdeni a katolikus iskoláért, hiszen folyamatosan voltak olyan erők, akik keresztbe akartak tenni. Láthatjuk, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen máig nem sikerült az önálló struktúrákat létrehozni.

Az biztos, hogy egységben lehet elérni eredményeket, mindig kellenek szövetségesek.

Fontos, hogy legyen egy együttműködés az anyaország és az erdélyi magyarság között. Úgy gondolom, hogy ha szükséges, ma is küzdeni kell, meg kell védeni az anyanyelvi oktatást, a jogokat.

– Megszerzett jogainkért folyamatosan ki kell állnunk. Hogyan kommentálja Dobrev Klára kijelentését, miszerint a határon túli magyarok nem kellene szavazzanak? – Jó választ adhatnak neki az erdélyi emberek is azzal, hogy elmennek és érvényesen szavaznak a nemzetpolitika folytatására. Világosan lehet üzenni Dobrev Klárának, hogy gondolja meg a kijelentéseit. – Az elmúlt napokban több partiumi és erdélyi várost látogatott meg, mit tapasztalt ezekben a magyar közösségekben? – Azt tapasztaltam, hogy vannak gazdasági nehézségek, és mindenkit foglalkoztat az, hogy mi történik körülöttünk: a háborús helyzet és a világpolitikai bizonytalanságok. Ugyanakkor mindenki bízik a jövőben. Erdélyben is most béke van és mindent meg kell tennünk azért, hogy megőrizzük a békét.

Mindenki látja azt, hogy sorsdöntő választások lesznek Magyarországon

és a magyar állampolgársággal rendelkezők közül sokan jelezték, hogy részt szeretnének venni a választásokon, szeretnék, ha folytatódna a nemzeti összekapaszkodás. Hirdetés – Közelednek az anyaországi választások, mit kell tudjanak azok a külhoni magyarok, akik szavazni szeretnének a regisztrációról, a szavazatok eljuttatásáról? – A regisztráció március 18-ig tart, aki nem regisztrált, az még megteheti. Fontos feltüntetni a pontos lakhelyet, hogy megtörténjen a levélszavazatok kézbesítése. Március közepe után

április 12-ig érkeznek a szavazási levélcsomagok, azok számára, akik Magyarországon nem rendelkeznek állandó lakóhellyel.

Úgy kell szavazni, ahogy a korábbi választásokon is. Bonyolult kitölteni a szavazatokat, fontos, hogy kérjenek segítséget, eligazítást az Eurotrans irodák munkatársaitól, az egyházaktól, bármely főkonzulátustól. A legutóbbi választásokon szinte 50 ezer érvénytelen levélszavazat volt a 320 ezerből. Ez nagyon sok, ezért oda kell figyelni a kitöltésre és szükséges esetén segítséget kell kérni. Az interneten is sok tájékoztató van. Fontos, hogy olvassuk végig az útmutatást. Figyeljünk oda arra, hogy a szavazatot be kell tenni a kis borítékba, az pedig le kell zárni. Az azonosító nyilatkozatot a lakcímkártya alapján kell kitölteni, alá kell írni és ezt a lezárt kis boríték mellé kell tenni a nagy borítékba, és azt is le kell zárni.

Ne postai úton küldjük vissza, hanem juttassuk el az Eurotrans irodákhoz.

Nem kell személyesen elvinni a konzulátusra, jogszerű, ha segítséget kérünk az eljuttatáshoz.

– Egy a nemzet, aminek csak földrajzi határai lehetnek, lelki sosem. És érdemes emlékeztetnünk magunkat arra is, hogy a jelenlegi magyar kormány sosem fordult el a határon túli magyaroktól. Milyen jövője van a magyarságnak a Kárpát-medencében? – Olyan jövőnk lesz, amilyenért dolgozunk. Kell a jó Isten segítsége, kell sok gyerek, de kell hit és elköteleződés, bizalom. Mindenki azon a helyen, ahova született, meg kell tegyen mindent, annak érdekében, hogy a saját életcéljain túl a közösség életcéljait is elő tudja mozdítani. Ha összekapaszkodunk, erősebbek tudunk lenni. Magyarország akkor tud erős lenni, ha erősek a határon túli közösségek, a határon túli közösségek is akkor tudnak erősnek lenni, ha erős Magyarország van a hátuk mögött. Mi, magyarok nem vagyunk túl sokan más nemzetekhez képest.

Ha azonban összeadjuk az erőnket a Kárpát-medencében: az anyaország, Erdély, Vajdaság, Felvidék, Kárpátalja, akkor együtt sokkal erősebbek vagyunk.