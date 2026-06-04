Véghajrában a támogatásigénylés

Hargita, Maros és Kovászna megyében félmillió hektárt meghaladó összterületre várnak támogatásigénylést összesen több mint ötvenezer gazdától

Pénteken lezárul az idei egységes mezőgazdasági támogatások közel három hónapos igénylési időszaka. Megnéztük, hogy állnak a támogatásigénylés véghajrájában a székelyföldi megyék.

Széchely István 2026. június 04., 20:562026. június 04., 20:56

Összesen 79 különböző mezőgazdasági támogatásra nyújthattak be támogatásigénylést a gazdák az Országos Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökséghez (APIA) március 16. óta. Az igénylési időszak pénteken, június 5-én ér véget. A csütörtök reggeli adatok szerint

a három székelyföldi megye közül kettő az országos átlagnál jobban áll az iktatott kérelmek számát tekintve,

és harmadik is csak kevéssel marad el az országos átlagtól. Hargita, Maros és Kovászna A százalékos arányok kiszámításánál a kérések tavalyi számát és a támogatásra jelölt összterületet határozzák meg célként. Országos viszonylatban tavaly 708 352 gazda folyamodott támogatásért 9 728 293 hektár földterületre, ehhez képest csütörtök reggel

89,1 százalékon állt az idei támogatásigénylési időszakban iktatott kérelmek aránya.

Hargita megyében ez az arány 93,4 százalék volt, ami 22 716 támogatásigénylőt jelent – a tavalyi 24 160-hoz képest –, akik csütörtök reggelig összesen 163 709 hektár területre kértek különféle támogatásokat. Ez mintegy 12 000 hektárral marad el a tavalyi 175 284 hektáros összterülettől, amelyre támogatásigénylést nyújtottak be a gazdák. Maros megyében 88,9 százalékos volt az arány csütörtök reggel. Ez 18 692 támogatásigénylő gazdát jelent és 231 731 hektár földterületet. Tavaly 21 070 gazda folyamodott támogatásért 260 417 hektár területre.

Fotó: Tuchiluș Alex

Kovászna megye is az országos átlag fölött áll, ott a gazdák 95,8 százalékának már iktatták a kérelmét. Csütörtök reggelig 10 899 igénylőnek a kérelmét iktatták a megyei APIA-nál, összesen 107 882 hektár területre. Tavaly 11 450 gazda igényelt támogatásokat 112 518 hektár földterületre. A valóságban jobb a helyzet Noha az összesítés adatai alapján az feltételezhető, hogy csak feszített tempóban érhetők el a kitűzött célok a támogatásigénylés véghajrájában, a valóságban lényegesen jobb a helyzet, és

péntek délutánig minden gazdának a kérelmét iktatni fogják

Hargita megyében, de minden bizonnyal az ország többi részében is, tudtuk meg Haschi Andrástól, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség vezetőjétől. Nagyon sok olyan kérelem van ugyanis – főleg a nagy gazdaságok tulajdonosainak az igénylései ezek –, amely már bekerült az országos rendszerbe, csak a végső ellenőrzést miatt nem került még lezárásra, de ez már csak egy gombnyomást jelent. Ezeket is számításba véve

országos szinten már 98 százalékos volt az arány csütörtök reggel

– magyarázta Haschi András. Ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy a területösszevonások, -vásárlások, tehát a gazdaságok növekedése miatt az igénylők száma évről-évre csökken, így valójában az elérendő célszám is kisebb. Hirdetés Hargita megye esetében csütörtök reggel még 1444 igénylő hiányzott a tavalyi szám eléréséhez, de várhatóan az említett okok miatt ez 200-300-zal csökkenni fog idén is. A tavalyi összterületet viszont várhatóan idén is eléri a megye, hiszen

még mintegy 20 nagy, több száz hektáros földterülettel rendelkező gazdaságból érkeznek be támogatásigénylések

péntek délutánig a megyei APIA-hoz, köztük közbirtokosságoktól is, tudtuk meg a megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség vezetőjétől.

Fotó: Tuchiluș Alex

Az idei támogatásigénylési folyamatról Haschi András még elmondta, voltak ugyan időszakok, amikor nehézkesen működött az országos informatikai rendszer, és a gazdák részéről is voltak késlekedések, de ezeket

már rutinosan kezelik az ügynökségnél és mindig behozták a lemaradásokat.

Csalásokra figyelmeztetnek Az országos APIA nemrég arra hívta fel a gazdák figyelmét, hogy csalók küldtek hamis SMS-eket az APIA nevében a támogatásban részesülők egy részének.

A csalók egy nem hivatalos weboldalra (plata-apia.ro) próbálták irányítani az üzenetek címzettjeit,