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Ilyen is van Romániában: a tervezettnél hat hónappal korábban megnyílhat egy autópálya-szakasz

Képünk illusztráció • Fotó: Cristian Pistol/Facebook

Képünk illusztráció

Fotó: Cristian Pistol/Facebook

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A Nagyszeben-Pitești (A1) autópálya Tigveni-Curtea de Argeș szakasza a szerződésben foglalt 2027 februári határidőnél körülbelül hat hónappal korábban nyitható meg a forgalom előtt.

Tamás Attila

2026. június 04., 16:282026. június 04., 16:28

2026. június 04., 16:292026. június 04., 16:29

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Ezt jelentette be csütörtökön Cristian Pistol, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vezérigazgatója.

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A vállalatvezető a Facebook-oldalán közölte, hogy az osztrák vállalkozó (PORR) 150 munkagéppel és 435 munkással dolgozik jelenleg a szakaszon, és

ha a munkálatok továbbra is a jelenlegi ütemben folytatódnak, néhány hónap múlva megnyithatják a forgalom előtt a 9,86 kilométer hosszú szakaszt.

Ez azt jelenti, hogy körülbelül 54 kilométeren közlekedni lehet majd a 122 kilométeres Nagyszeben-Pitești autópályán – tette hozzá Pistol az Agerpres beszámolója szerint.

Az 1,678 milliárd lej (áfa nélkül) értékű beruházást a 2021-2027-es időszakra szóló Közlekedési Program (PT) forrásaiból finanszírozzák.

Belföld
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