Ilyen is van Romániában: a tervezettnél hat hónappal korábban megnyílhat egy autópálya-szakasz

Képünk illusztráció
Fotó: Cristian Pistol/Facebook
A Nagyszeben-Pitești (A1) autópálya Tigveni-Curtea de Argeș szakasza a szerződésben foglalt 2027 februári határidőnél körülbelül hat hónappal korábban nyitható meg a forgalom előtt.
2026. június 04., 16:282026. június 04., 16:28
2026. június 04., 16:292026. június 04., 16:29
Ezt jelentette be csütörtökön Cristian Pistol, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vezérigazgatója.
A vállalatvezető a Facebook-oldalán közölte, hogy az osztrák vállalkozó (PORR) 150 munkagéppel és 435 munkással dolgozik jelenleg a szakaszon, és
Ez azt jelenti, hogy körülbelül 54 kilométeren közlekedni lehet majd a 122 kilométeres Nagyszeben-Pitești autópályán – tette hozzá Pistol az Agerpres beszámolója szerint.
Az 1,678 milliárd lej (áfa nélkül) értékű beruházást a 2021-2027-es időszakra szóló Közlekedési Program (PT) forrásaiból finanszírozzák.
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Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban – jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti összetartozás napján, csütörtökön Budapesten, a Kossuth téren.
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A hegyimentők és a határrendészek kimentettek két eltévedt ukrán állampolgárt, akik a Máramarosi-havasokon keresztül jutottak át az ukrán–román határon; egyikük válságos állapotban van.
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Országszerte szünetelni fog a tanítás pénteken a pedagógusok napja alkalmából.
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A pünkösdi időszakot lezáró úrnapja, az oltáriszentség ünnepe a húsvétot követő hatvanadik, illetve a pünkösdvasárnap utáni tizedik napra esik. Régen szigorú munkaszüneti tilalom kötődött hozzá, például a kapálástól még a reformátusok is ódzkodtak.
Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter szerint nem lehet mindenki elégedett az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével, mert a jogszabályjavaslat „nem béremelésekről, hanem méltányosságról szól”.
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