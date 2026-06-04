Ilyen is van Romániában: a tervezettnél hat hónappal korábban megnyílhat egy autópálya-szakasz

A Nagyszeben-Pitești (A1) autópálya Tigveni-Curtea de Argeș szakasza a szerződésben foglalt 2027 februári határidőnél körülbelül hat hónappal korábban nyitható meg a forgalom előtt.

A vállalatvezető a Facebook-oldalán közölte, hogy az osztrák vállalkozó (PORR) 150 munkagéppel és 435 munkással dolgozik jelenleg a szakaszon, és

Ezt jelentette be csütörtökön Cristian Pistol, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vezérigazgatója.

ha a munkálatok továbbra is a jelenlegi ütemben folytatódnak, néhány hónap múlva megnyithatják a forgalom előtt a 9,86 kilométer hosszú szakaszt.

Ez azt jelenti, hogy körülbelül 54 kilométeren közlekedni lehet majd a 122 kilométeres Nagyszeben-Pitești autópályán – tette hozzá Pistol az Agerpres beszámolója szerint.

Az 1,678 milliárd lej (áfa nélkül) értékű beruházást a 2021-2027-es időszakra szóló Közlekedési Program (PT) forrásaiból finanszírozzák.