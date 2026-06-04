A PNL a jövő héten elemzi a kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányprogramot és politikai konstrukciót

Fotó: Haáz Vince
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) a jövő héten „komolyan” elemezni fogja az Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányprogramot és politikai konstrukciót – jelentette be az alakulat csütörtökön.
A PNL ugyanakkor továbbra is fenntartja azt a döntését, hogy nem vesz részt olyan kormányban, illetve nem támogat olyan kormányt, amelyben akár közvetlenül, akár közvetve, jelen van a Szociáldemokrata Párt (PSD) – ismerteti az Agerpres.
A Facebookon közzétett állásfoglalásában a PNL leszögezte: tudomásul vette és tiszteletben tartja az államfő döntését Eugen Tomac miniszterelnökké jelöléséről, ezért
Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök csütörtökön a Cotroceni-palotában kijelentette, hogy nem politikusokból, hanem szakemberekből álló kormányt terjeszt a parlament elé.
„Úgy véljük, hogy a jelenlegi politikai válság és Románia gazdasági nehézségei a PSD politikájának a következményei, és az ilyen konstrukciókhoz való visszatérés nem jelent megoldást az ország jövője szempontjából” – olvasható a közleményben.
A PNL leszögezte, hogy nem fog támogatni egy olyan kormányprogramot, amely leállítja vagy gyengíti a Románia modernizációjához, a költségvetési fegyelemhez és a jó kormányzáshoz szükséges reformokat.
„Romániának gazdasági stabilitásra, a partnereivel szembeni hitelességre és a megkezdett reformok végrehajtására van szüksége.
– szögezték le a liberálisok.
A PNL arra is rámutatott, hogy az az alkotmány szellemében a parlamentben a legtöbb mandátummal rendelkező pártnak kellett volna miniszterelnököt javasolnia, „a PSD azonban elmenekült a felelősség elől”.
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