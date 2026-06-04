Trianon üzenete: a nemzet iránti olthatatlan szeretetből merítsünk erőt

Fotó: Tuchiluș Alex
Mintegy 200 ember jelenlétében zajlott Sepsiszentgyörgy főterén a trianoni döntés évfordulójáról való megemlékezés csütörtök délután, melynek fő szónoka Toroczkai László, a Mi Hazánk pártelnöke volt.
A hatalmas délutáni esőzés után kora este már derült ég alatt tudták megtartani a Sepsiszéki Székely Tanács megemlékezését, amelyen az Erdélyi Magyar Szövetség, a Magyar Polgári Erő Párt képviseltette magát a városi szervezetek elnökei által, de részt vett Fodor Tamás, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja, és Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő is.
Gazda Zoltán, a Székely Tanács elnöke beszédében felemlegette azokat a legújabb kori sérelmeket –
– amelyekkel szerinte „az utódállamokban fitogtatják erejüket azok, akik múltunkat és történelmünket el akarják törölni és akik ily módon is bizonyítják, méltatlanok voltak az »ajándékra«, a trianoni döntéssel felaprózott ország darabjaira”.
Fotó: Tuchiluș Alex
De szóvá tette azt is, hogy van „belső Trianonunk is”, a megosztottság, amit azzal példázott, hogy
Ezt a megosztottságot ítélte el az EMSZ nevében felszólaló Kádár Imola is, aki mégis azt hangsúlyozta, hogy „házon belül” kell számonkérni azokat, akik a helyzetet előidézték, de a külső ellenség előtt össze kell zárni és soha nem kell lemondani arról, ami a mienk:az autonómiáról, intézményeinkről, anyanyelvünkről.
Erőss Bulcsú, az MPE sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke
Fotó: Tuchiluș Alex
Juhász Gyula Trianon című versét idézve Erőss Bulcsú, a Magyar Polgári Erő politikusa, aki azt kérte, hogy
„Nem kell beszélni róla, de mindig, mindig gondoljunk rá. A fájdalomból erőt merítve rakjuk egymásra a megmaradt építőkockákat, (…) a megoldás pedig a napi munka és küzdelem” – hangsúlyozta a politikus.
Fotó: Tuchiluș Alex
Ezután kapott szót Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom alapító elnöke és országgyűlési frakcióvezetője. Mint hangsúlyozta: e gyásznapon „honfitársakhoz, nem határon túliakhoz” jött. Toroczkai sok magyarságot ért sérelmet sorolt fel, de azt is kiemelte, hogy
Mert az utódállamokban mindmáig eleven sebeket jelent ez a 106 évvel ezelőtti döntés – hangzott el. Ugyanakkor Toroczkai arra biztatta a jelenlevőket, ne csak a kesergésre koncentráljanak, és ne higgyék, hogy hiábavaló a küzdelem, hanem a sérelmek mögött lássák a magyar hősöket, a kiállást, a kitartást is.
Fotó: Tuchiluș Alex
Eredményként mutatta fel azt is, hogy
„Minden küzdelem és harc mögött, a haza iránti olthatatlan szeretetből merítsünk erőt” – zárta beszédét a Mi Hazánk politikusa.
Balázs Gergő, a Székely Mikó diákja népdalokat énekelt a rendezvényen
Fotó: Tuchiluș Alex
Végül Incze Zsolt református esperes mondott áldást a jelenlevőkre és a közösen elmondott Miatyánk után a magyar és a székely himnusz eléneklése zárta a rendezvényt.
A rendezvényen résztvevők a Magyar Nemzeti Művelődési Intézet felajánlásából nemzeti színű zsinór-karkötőt kaptak.
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