Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Trianon üzenete: a nemzet iránti olthatatlan szeretetből merítsünk erőt

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Mintegy 200 ember jelenlétében zajlott Sepsiszentgyörgy főterén a trianoni döntés évfordulójáról való megemlékezés csütörtök délután, melynek fő szónoka Toroczkai László, a Mi Hazánk pártelnöke volt.

Bodor Tünde

2026. június 04., 21:302026. június 04., 21:30

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A hatalmas délutáni esőzés után kora este már derült ég alatt tudták megtartani a Sepsiszéki Székely Tanács megemlékezését, amelyen az Erdélyi Magyar Szövetség, a Magyar Polgári Erő Párt képviseltette magát a városi szervezetek elnökei által, de részt vett Fodor Tamás, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja, és Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő is.

Hirdetés

Gazda Zoltán, a Székely Tanács elnöke beszédében felemlegette azokat a legújabb kori sérelmeket –

a Székely Mikó Kollégium újraállamosítását, a közbirtokosságok elvételét, az úzvölgyi temetőfoglalást, a nagyváradi apátságba való betörést, a délvidéki zászlóégetést

– amelyekkel szerinte „az utódállamokban fitogtatják erejüket azok, akik múltunkat és történelmünket el akarják törölni és akik ily módon is bizonyítják, méltatlanok voltak az »ajándékra«, a trianoni döntéssel felaprózott ország darabjaira”.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

De szóvá tette azt is, hogy van „belső Trianonunk is”, a megosztottság, amit azzal példázott, hogy

a megemlékezésről hiányzik a többi magyar párt mellől a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ).

Ezt a megosztottságot ítélte el az EMSZ nevében felszólaló Kádár Imola is, aki mégis azt hangsúlyozta, hogy „házon belül” kell számonkérni azokat, akik a helyzetet előidézték, de a külső ellenség előtt össze kell zárni és soha nem kell lemondani arról, ami a mienk:az autonómiáról, intézményeinkről, anyanyelvünkről.

Erőss Bulcsú, az MPE sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Erőss Bulcsú, az MPE sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke

Fotó: Tuchiluș Alex

Juhász Gyula Trianon című versét idézve Erőss Bulcsú, a Magyar Polgári Erő politikusa, aki azt kérte, hogy

a jelenlevők ne csak június 4-én gondoljanak Trianonra.

„Nem kell beszélni róla, de mindig, mindig gondoljunk rá. A fájdalomból erőt merítve rakjuk egymásra a megmaradt építőkockákat, (…) a megoldás pedig a napi munka és küzdelem” – hangsúlyozta a politikus.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

„Nem adjuk fel, mert nem tudjuk hogyan kell”

Ezután kapott szót Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom alapító elnöke és országgyűlési frakcióvezetője. Mint hangsúlyozta: e gyásznapon „honfitársakhoz, nem határon túliakhoz” jött. Toroczkai sok magyarságot ért sérelmet sorolt fel, de azt is kiemelte, hogy

bátrabb, rátermettebb vezetőkkel több eredményt is elérhetett volna a magyarság Trianon sebeinek orvoslásában.

Mert az utódállamokban mindmáig eleven sebeket jelent ez a 106 évvel ezelőtti döntés – hangzott el. Ugyanakkor Toroczkai arra biztatta a jelenlevőket, ne csak a kesergésre koncentráljanak, és ne higgyék, hogy hiábavaló a küzdelem, hanem a sérelmek mögött lássák a magyar hősöket, a kiállást, a kitartást is.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Eredményként mutatta fel azt is, hogy

a magyar parlamentben már nem lehet kimondani, hogy az elcsatolt területeken élők nem tartoznak a magyar nemzethez.

„Minden küzdelem és harc mögött, a haza iránti olthatatlan szeretetből merítsünk erőt” – zárta beszédét a Mi Hazánk politikusa.

Balázs Gergő, a Székely Mikó diákja népdalokat énekelt a rendezvényen • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Balázs Gergő, a Székely Mikó diákja népdalokat énekelt a rendezvényen

Fotó: Tuchiluș Alex

Végül Incze Zsolt református esperes mondott áldást a jelenlevőkre és a közösen elmondott Miatyánk után a magyar és a székely himnusz eléneklése zárta a rendezvényt.

A rendezvényen résztvevők a Magyar Nemzeti Művelődési Intézet felajánlásából nemzeti színű zsinór-karkötőt kaptak.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Egy pataknál hagyták magára társai a teljesen kimerült ukrán menekültet, helikopterrel kellett lehozni a hegyről
Több százan vettek részt az úrnapi búcsún Székelyudvarhelyen – videóval
A bajnok Gyergyói Hoki Klub helyett az ezüstérmes Brassói Corona indul a Kontinentális Kupában
Magyarország megállapodott Ukrajnával a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről
Pénzügyi átvilágítás a Szuperligában: az FK Csíkszereda és a Sepsi OSK is előkelő helyen
Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Egy pataknál hagyták magára társai a teljesen kimerült ukrán menekültet, helikopterrel kellett lehozni a hegyről
Székelyhon

Egy pataknál hagyták magára társai a teljesen kimerült ukrán menekültet, helikopterrel kellett lehozni a hegyről
Több százan vettek részt az úrnapi búcsún Székelyudvarhelyen – videóval
Székelyhon

Több százan vettek részt az úrnapi búcsún Székelyudvarhelyen – videóval
A bajnok Gyergyói Hoki Klub helyett az ezüstérmes Brassói Corona indul a Kontinentális Kupában
Székely Sport

A bajnok Gyergyói Hoki Klub helyett az ezüstérmes Brassói Corona indul a Kontinentális Kupában
Magyarország megállapodott Ukrajnával a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről
Krónika

Magyarország megállapodott Ukrajnával a kárpátaljai magyarok jogainak bővítéséről
Pénzügyi átvilágítás a Szuperligában: az FK Csíkszereda és a Sepsi OSK is előkelő helyen
Székely Sport

Pénzügyi átvilágítás a Szuperligában: az FK Csíkszereda és a Sepsi OSK is előkelő helyen
Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Nőileg

Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 04., csütörtök

Előzetesbe került a szexuális visszaéléssel gyanúsított népdalénekes

A marosvásárhelyi bíróság elrendelte csütörtökön Cristian Pomohaci népdalénekes harmincnapos előzetes letartóztatását.

Előzetesbe került a szexuális visszaéléssel gyanúsított népdalénekes
Előzetesbe került a szexuális visszaéléssel gyanúsított népdalénekes
2026. június 04., csütörtök

Előzetesbe került a szexuális visszaéléssel gyanúsított népdalénekes
Hirdetés
2026. június 04., csütörtök

Kelemen Hunor Eugen Tomac miniszterelnök-jelöltségéről: várjuk a kormányprogramot és a miniszterek listáját, utána döntünk

Az RMDSZ a kormányprogram és a miniszterek listájának ismeretében dönti el, hogy megszavazza-e parlamentben az Eugen Tomac vezette kormányt – nyilatkozta csütörtökön Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor Eugen Tomac miniszterelnök-jelöltségéről: várjuk a kormányprogramot és a miniszterek listáját, utána döntünk
Kelemen Hunor Eugen Tomac miniszterelnök-jelöltségéről: várjuk a kormányprogramot és a miniszterek listáját, utána döntünk
2026. június 04., csütörtök

Kelemen Hunor Eugen Tomac miniszterelnök-jelöltségéről: várjuk a kormányprogramot és a miniszterek listáját, utána döntünk
2026. június 04., csütörtök

Véghajrában a támogatásigénylés

Pénteken lezárul az idei egységes mezőgazdasági támogatások közel három hónapos igénylési időszaka. Megnéztük, hogy állnak a támogatásigénylés véghajrájában a székelyföldi megyék.

Véghajrában a támogatásigénylés
Véghajrában a támogatásigénylés
2026. június 04., csütörtök

Véghajrában a támogatásigénylés
2026. június 04., csütörtök

A PNL a jövő héten elemzi a kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányprogramot és politikai konstrukciót

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) a jövő héten „komolyan” elemezni fogja az Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányprogramot és politikai konstrukciót – jelentette be az alakulat csütörtökön.

A PNL a jövő héten elemzi a kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányprogramot és politikai konstrukciót
A PNL a jövő héten elemzi a kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányprogramot és politikai konstrukciót
2026. június 04., csütörtök

A PNL a jövő héten elemzi a kijelölt miniszterelnök által javasolt kormányprogramot és politikai konstrukciót
Hirdetés
2026. június 04., csütörtök

Közúti balesetek áldozatain, bajba jutott állatokon segítettek a háromszéki tűzoltók

Egy hónap alatt csaknem négyszáz bevetése volt a Kovászna megyei tűzoltóságnak. A közúti balesetek mellett tűzesetekhez, valamint bajba jutott állatokhoz riasztották őket.

Közúti balesetek áldozatain, bajba jutott állatokon segítettek a háromszéki tűzoltók
Közúti balesetek áldozatain, bajba jutott állatokon segítettek a háromszéki tűzoltók
2026. június 04., csütörtök

Közúti balesetek áldozatain, bajba jutott állatokon segítettek a háromszéki tűzoltók
2026. június 04., csütörtök

A PSD feltételekhez köti az új kormány támogatását, az USR „szóba áll” az új miniszterelnök-jelölttel

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu csütörtökön kijelentette, hogy alakulata feltételekhez köti az új kormány támogatását.

A PSD feltételekhez köti az új kormány támogatását, az USR „szóba áll” az új miniszterelnök-jelölttel
A PSD feltételekhez köti az új kormány támogatását, az USR „szóba áll” az új miniszterelnök-jelölttel
2026. június 04., csütörtök

A PSD feltételekhez köti az új kormány támogatását, az USR „szóba áll” az új miniszterelnök-jelölttel
2026. június 04., csütörtök

Túlterhelődött a szennyvízhálózat a befolyó esővíz miatt, pincéket öntött el a szennyvíz Kovásznán

Kovásznán szennyvíz öntött el több pincét és udvart a májusi esős időjárás során. A háromszéki szolgáltató szerint ez a szennyvízcsatorna-hálózat túlterheltsége miatt következett be, ezért bírságolást, ledugózást helyezett kilátásba.

Túlterhelődött a szennyvízhálózat a befolyó esővíz miatt, pincéket öntött el a szennyvíz Kovásznán
Túlterhelődött a szennyvízhálózat a befolyó esővíz miatt, pincéket öntött el a szennyvíz Kovásznán
2026. június 04., csütörtök

Túlterhelődött a szennyvízhálózat a befolyó esővíz miatt, pincéket öntött el a szennyvíz Kovásznán
Hirdetés
2026. június 04., csütörtök

Az RMDSZ jövő héten dönt arról, hogy megszavazza-e a Tomac-kormányt

Az RMDSZ jövő héten dönti el, hogy bizalmat szavaz-e az Eugen Tomac vezette kormánynak, miután a kijelölt miniszterelnök ismerteti a terveit – nyilatkozta csütörtökön az Agerpres hírügynökségnek Csoma Botond.

Az RMDSZ jövő héten dönt arról, hogy megszavazza-e a Tomac-kormányt
Az RMDSZ jövő héten dönt arról, hogy megszavazza-e a Tomac-kormányt
2026. június 04., csütörtök

Az RMDSZ jövő héten dönt arról, hogy megszavazza-e a Tomac-kormányt
2026. június 04., csütörtök

Téglát szállító kamion borult egy személyautóra, egy férfi életét vesztette

Egy férfi meghalt és egy nő megsérült csütörtök kora este a Temesvár körgyűrűjén történt közúti balesetben, amelyben három autó és egy téglákat szállító kamion ütközött össze.

Téglát szállító kamion borult egy személyautóra, egy férfi életét vesztette
Téglát szállító kamion borult egy személyautóra, egy férfi életét vesztette
2026. június 04., csütörtök

Téglát szállító kamion borult egy személyautóra, egy férfi életét vesztette
2026. június 04., csütörtök

Tomac: nem politikai, hanem szakértői kormányt terjesztek a parlament elé

Eugen Tomac kijelölt miniszterelnök csütörtökön a Cotroceni-palotában kijelentette, hogy nem politikusokból, hanem szakemberekből álló kormányt terjeszt a parlament elé.

Tomac: nem politikai, hanem szakértői kormányt terjesztek a parlament elé
Tomac: nem politikai, hanem szakértői kormányt terjesztek a parlament elé
2026. június 04., csütörtök

Tomac: nem politikai, hanem szakértői kormányt terjesztek a parlament elé
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!