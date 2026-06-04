Trianon üzenete: a nemzet iránti olthatatlan szeretetből merítsünk erőt

Mintegy 200 ember jelenlétében zajlott Sepsiszentgyörgy főterén a trianoni döntés évfordulójáról való megemlékezés csütörtök délután, melynek fő szónoka Toroczkai László, a Mi Hazánk pártelnöke volt.

Bodor Tünde 2026. június 04., 21:302026. június 04., 21:30

A hatalmas délutáni esőzés után kora este már derült ég alatt tudták megtartani a Sepsiszéki Székely Tanács megemlékezését, amelyen az Erdélyi Magyar Szövetség, a Magyar Polgári Erő Párt képviseltette magát a városi szervezetek elnökei által, de részt vett Fodor Tamás, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja, és Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő is. Hirdetés Gazda Zoltán, a Székely Tanács elnöke beszédében felemlegette azokat a legújabb kori sérelmeket –

a Székely Mikó Kollégium újraállamosítását, a közbirtokosságok elvételét, az úzvölgyi temetőfoglalást, a nagyváradi apátságba való betörést, a délvidéki zászlóégetést

– amelyekkel szerinte „az utódállamokban fitogtatják erejüket azok, akik múltunkat és történelmünket el akarják törölni és akik ily módon is bizonyítják, méltatlanok voltak az »ajándékra«, a trianoni döntéssel felaprózott ország darabjaira”.

Fotó: Tuchiluș Alex

De szóvá tette azt is, hogy van „belső Trianonunk is”, a megosztottság, amit azzal példázott, hogy

a megemlékezésről hiányzik a többi magyar párt mellől a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ).

Ezt a megosztottságot ítélte el az EMSZ nevében felszólaló Kádár Imola is, aki mégis azt hangsúlyozta, hogy „házon belül” kell számonkérni azokat, akik a helyzetet előidézték, de a külső ellenség előtt össze kell zárni és soha nem kell lemondani arról, ami a mienk:az autonómiáról, intézményeinkről, anyanyelvünkről.

Erőss Bulcsú, az MPE sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke Fotó: Tuchiluș Alex

Juhász Gyula Trianon című versét idézve Erőss Bulcsú, a Magyar Polgári Erő politikusa, aki azt kérte, hogy

a jelenlevők ne csak június 4-én gondoljanak Trianonra.

„Nem kell beszélni róla, de mindig, mindig gondoljunk rá. A fájdalomból erőt merítve rakjuk egymásra a megmaradt építőkockákat, (…) a megoldás pedig a napi munka és küzdelem” – hangsúlyozta a politikus.

Fotó: Tuchiluș Alex

„Nem adjuk fel, mert nem tudjuk hogyan kell” Ezután kapott szót Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom alapító elnöke és országgyűlési frakcióvezetője. Mint hangsúlyozta: e gyásznapon „honfitársakhoz, nem határon túliakhoz” jött. Toroczkai sok magyarságot ért sérelmet sorolt fel, de azt is kiemelte, hogy

bátrabb, rátermettebb vezetőkkel több eredményt is elérhetett volna a magyarság Trianon sebeinek orvoslásában.

Mert az utódállamokban mindmáig eleven sebeket jelent ez a 106 évvel ezelőtti döntés – hangzott el. Ugyanakkor Toroczkai arra biztatta a jelenlevőket, ne csak a kesergésre koncentráljanak, és ne higgyék, hogy hiábavaló a küzdelem, hanem a sérelmek mögött lássák a magyar hősöket, a kiállást, a kitartást is.

Fotó: Tuchiluș Alex

Eredményként mutatta fel azt is, hogy

a magyar parlamentben már nem lehet kimondani, hogy az elcsatolt területeken élők nem tartoznak a magyar nemzethez.

„Minden küzdelem és harc mögött, a haza iránti olthatatlan szeretetből merítsünk erőt” – zárta beszédét a Mi Hazánk politikusa.

Balázs Gergő, a Székely Mikó diákja népdalokat énekelt a rendezvényen Fotó: Tuchiluș Alex