A belépés mindenki számára nyitott, aki bátorítani szeretné a tehetségeket
Amatőr előadó- és alkotóművészek állnak közönség elé a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központban június 6-án, szombaton. Tehetségüket ezúttal elismert szakemberek előtt is bemutathatják.
A TehetségPaletta programot tavasszal hirdették meg az amatőr művészeti közösségek tagjai, illetve egyéni alkotók, előadók számára. Kézdivásárhelyről és környékéről is voltak jelentkezők, méghozzá több kategóriában: esszé- és novellaírás, képzőművészet, komoly- és könnyűzene, népdalkörök és tánc.
Tudásukat, munkájukat június 6-án, 11 órától mutatják be a város művelődési központjának nagytermében. A belépés mindenki számára nyitott, aki szívesen bátorítaná tapssal őket.
A programba jelentkezőket elismert szakemberek mentorálják. A feltörekvő tehetségek számára a nyár folyamán szakmai táborokat is szerveznek, és akik ügyesen szerepeltek a bemutatón, az őszre tervezett Kárpát-medencei találkozón képviselhetik a céhes várost.
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