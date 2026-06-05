Amatőr előadó- és alkotóművészek állnak közönség elé a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központban június 6-án, szombaton. Tehetségüket ezúttal elismert szakemberek előtt is bemutathatják.

A TehetségPaletta programot tavasszal hirdették meg az amatőr művészeti közösségek tagjai, illetve egyéni alkotók, előadók számára. Kézdivásárhelyről és környékéről is voltak jelentkezők, méghozzá több kategóriában: esszé- és novellaírás, képzőművészet, komoly- és könnyűzene, népdalkörök és tánc.

Hirdetés

Tudásukat, munkájukat június 6-án, 11 órától mutatják be a város művelődési központjának nagytermében. A belépés mindenki számára nyitott, aki szívesen bátorítaná tapssal őket.

A programba jelentkezőket elismert szakemberek mentorálják. A feltörekvő tehetségek számára a nyár folyamán szakmai táborokat is szerveznek, és akik ügyesen szerepeltek a bemutatón, az őszre tervezett Kárpát-medencei találkozón képviselhetik a céhes várost.