A Fekete-erdő mellett levő fürdővárosba is repülhetünk Marosvásárhelyről

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Újabb célállomást jelentettek szerdán, amelyet a marosvásárhelyi reptérről lehet majd elérni.

Simon Virág

2026. február 11., 18:522026. február 11., 18:52

A Maros megyei Tanács alelnöke, Csibi Attila Zoltán közösségi oldalán jelentette be, hogy április 17-ől, a korábban bejelentett célállomások mellett a Karlsruhe-Baden-Baden repülőtérre is lehet repülni Marosvásárhelyről.

A Fekete-erdő melletti németországi gyógyfürdőváros igen népszerű a turisták körében.

Mint korábban megírtuk hosszú időszak után március végétől az eddigi egy helyett tizenegy célállomásra lehet repülni a marosvásárhelyi légikikötőből. A Wizz Air légitársaság bázisgépet is telepít a reptérre.

korábban írtuk

Bázisgép lesz Marosvásárhelyen, tíz célállomásra lehet repülni a jelenlegi egy helyett
Bázisgép lesz Marosvásárhelyen, tíz célállomásra lehet repülni a jelenlegi egy helyett

Március 29-től a jelenlegi egy helyett tíz célállomásra lehet repülni a marosvásárhelyi reptérről. A Wizz Air bázisgépet hoz a légikikötőbe, és heti huszonegy járattal utazhatunk nyolc országba. A részletekről hétfőn számoltak be.

Marosszék Külföld Marosvásárhely
A rovat további cikkei

2026. február 11., szerda

Törvénymódosítással tennék lehetővé az alkotmánybírák egyénenkénti felelősségre vonását

Raluca Turcan nemzeti PNL-s képviselő szerdán bejelentette, módosító indítványt nyújt be egy általa kezdeményezett törvénytervezethez, amely lehetővé tenné az alkotmánybírák egyénenkénti anyagi felelősségre vonását az államnak okozott kár esetén.

Törvénymódosítással tennék lehetővé az alkotmánybírák egyénenkénti felelősségre vonását
Törvénymódosítással tennék lehetővé az alkotmánybírák egyénenkénti felelősségre vonását
2026. február 11., szerda

Törvénymódosítással tennék lehetővé az alkotmánybírák egyénenkénti felelősségre vonását
2026. február 11., szerda

Weöres Sándor verssorait festették egy sepsiszentgyörgyi járdára

Járdára írt verssorok jelentek meg a napokban a sepsiszentgyörgyi Olt-utcában: a tettes ismeretlen, de az ott dolgozók egy érzelmes, szerelmes ismeretlennek tulajdonítják az akciót.

Weöres Sándor verssorait festették egy sepsiszentgyörgyi járdára
Weöres Sándor verssorait festették egy sepsiszentgyörgyi járdára
2026. február 11., szerda

Weöres Sándor verssorait festették egy sepsiszentgyörgyi járdára
2026. február 11., szerda

Cseke Attila: Küszöbön a közigazgatási reform elfogadása

Az utolsó simításokat végzi a kormány a közigazgatási reformról szóló tervezeten, amelyet sürgősségi rendelet formájában készül elfogadni – nyilatkozta szerdán Cseke Attila fejlesztési miniszter.

Cseke Attila: Küszöbön a közigazgatási reform elfogadása
Cseke Attila: Küszöbön a közigazgatási reform elfogadása
2026. február 11., szerda

Cseke Attila: Küszöbön a közigazgatási reform elfogadása
2026. február 11., szerda

Több mint 230 millió eurós támogatást veszíthet Románia az európai projektekért felelős miniszter szerint

A legfelsőbb bíróság „trükközése” miatt Románia valószínűleg el fog veszíteni 231 millió euró uniós támogatást. 

Több mint 230 millió eurós támogatást veszíthet Románia az európai projektekért felelős miniszter szerint
Több mint 230 millió eurós támogatást veszíthet Románia az európai projektekért felelős miniszter szerint
2026. február 11., szerda

Több mint 230 millió eurós támogatást veszíthet Románia az európai projektekért felelős miniszter szerint
2026. február 11., szerda

Márton Áron-emlékévet hirdetnének 2026-ra

Márton Áron születésének 130. évfordulója alkalmából 2026-ot emlékévvé nyilvánította szerdán a Szenátus, elfogadva az erről szóló törvénytervezetet.

Márton Áron-emlékévet hirdetnének 2026-ra
Márton Áron-emlékévet hirdetnének 2026-ra
2026. február 11., szerda

Márton Áron-emlékévet hirdetnének 2026-ra
2026. február 11., szerda

Enyhítette az ítélőtábla a „zsenimentor” kiskorú ellen elkövetett nemi erőszak miatti büntetését

Jogerősen hét év és tíz hónap szabadságvesztésre ítélte szerdán a bukaresti ítélőtábla a „zsenimentornak” is nevezett K. Lajost két kiskorú fiú ellen elkövetett nemi erőszak miatt.

Enyhítette az ítélőtábla a „zsenimentor” kiskorú ellen elkövetett nemi erőszak miatti büntetését
Enyhítette az ítélőtábla a „zsenimentor” kiskorú ellen elkövetett nemi erőszak miatti büntetését
2026. február 11., szerda

Enyhítette az ítélőtábla a „zsenimentor” kiskorú ellen elkövetett nemi erőszak miatti büntetését
2026. február 11., szerda

Magas infláció esetén továbbra is korlátoznák az élelmiszerek árrését

A kormány 5–6 százalék feletti infláció esetén törvénnyel korlátozná az agrár-élelmiszeripari termékek kereskedelmi árrését – jelentette be szerdán Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.

Magas infláció esetén továbbra is korlátoznák az élelmiszerek árrését
Magas infláció esetén továbbra is korlátoznák az élelmiszerek árrését
2026. február 11., szerda

Magas infláció esetén továbbra is korlátoznák az élelmiszerek árrését
2026. február 11., szerda

Ingyenes lesz a második orvosi vélemény és egyszerűsödik a vizsgálatokhoz való hozzáférés

A betegek jogosultak lesznek arra, hogy a kezelőorvosuk ne csupán javaslatot tegyen, hanem konkrétan átirányítsa és időpontot is foglaljon számukra a következő szükséges szakorvosi konzultációra vagy diagnosztikai vizsgálatra.

Ingyenes lesz a második orvosi vélemény és egyszerűsödik a vizsgálatokhoz való hozzáférés
Ingyenes lesz a második orvosi vélemény és egyszerűsödik a vizsgálatokhoz való hozzáférés
2026. február 11., szerda

Ingyenes lesz a második orvosi vélemény és egyszerűsödik a vizsgálatokhoz való hozzáférés
2026. február 11., szerda

Átszerveznék a katonai központokat, de több helyen is pont az a gond, mint Hargita megyében

A megyei katonai központok teljes egészében a védelmi minisztérium irányítása alá kerülnének 2027. január elsejétől – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök szerdán. De előbb meg kell oldani azt a problémát, ami Hargita megyére is jellemző.

Átszerveznék a katonai központokat, de több helyen is pont az a gond, mint Hargita megyében
Átszerveznék a katonai központokat, de több helyen is pont az a gond, mint Hargita megyében
2026. február 11., szerda

Átszerveznék a katonai központokat, de több helyen is pont az a gond, mint Hargita megyében
2026. február 11., szerda

Ötödik alkalommal is halasztott az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazásának ügyében

Az alkotmánybíróság szerdán február 18-ra halasztotta a döntést a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.

Ötödik alkalommal is halasztott az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazásának ügyében
Ötödik alkalommal is halasztott az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazásának ügyében
2026. február 11., szerda

Ötödik alkalommal is halasztott az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazásának ügyében
