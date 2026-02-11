Újabb célállomást jelentettek szerdán, amelyet a marosvásárhelyi reptérről lehet majd elérni.

A Maros megyei Tanács alelnöke, Csibi Attila Zoltán közösségi oldalán jelentette be, hogy április 17-ől, a korábban bejelentett célállomások mellett a Karlsruhe-Baden-Baden repülőtérre is lehet repülni Marosvásárhelyről.

A Fekete-erdő melletti németországi gyógyfürdőváros igen népszerű a turisták körében.

Mint korábban megírtuk hosszú időszak után március végétől az eddigi egy helyett tizenegy célállomásra lehet repülni a marosvásárhelyi légikikötőből. A Wizz Air légitársaság bázisgépet is telepít a reptérre.

korábban írtuk Bázisgép lesz Marosvásárhelyen, tíz célállomásra lehet repülni a jelenlegi egy helyett Március 29-től a jelenlegi egy helyett tíz célállomásra lehet repülni a marosvásárhelyi reptérről. A Wizz Air bázisgépet hoz a légikikötőbe, és heti huszonegy járattal utazhatunk nyolc országba. A részletekről hétfőn számoltak be.