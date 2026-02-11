Rovatok
Bolt-fuvarozók: a szolgáltatás minősége csak megfelelő feltételek mellett tartható fenn

Egy nap erejéig eltűntek a Bolt fuvarozói Sepsiszentgyörgy térképéről • Fotó: Haáz Vince

Egy nap erejéig eltűntek a Bolt fuvarozói Sepsiszentgyörgy térképéről

Fotó: Haáz Vince

Egy napra beszüntették a munkát az észt hátterű vállalat fuvarozói Románia számos városában, közöttük Sepsiszentgyörgyön is. A Bolt egyik fuvarozója szerint a megemelt jutalék, a megszorítások és a kommunikációhiány okozza a felháborodást.

Farkas Orsolya

2026. február 11., 20:19

2026. február 11., 20:552026. február 11., 20:55

Az országos tiltakozáshoz csatlakozva február 9-én, hétfőn a Bolt sepsiszentgyörgyi sofőrjei nem vállaltak utasszállítást. Egyikük a Székelyhonnak nyilatkozva elmondta:

az egynapos leállás nem az ügyfelek ellen irányult, hanem a vállalat felé kívánták jelezni az elégedetlenségüket.

Kedden újraindult a fuvarrendelés.

A Boltról
A Bolt észtországi központú vállalat, amely fuvarmegosztást, mikromobilitási eszközök bérlését, élelmiszer- és élelmiszerkiszállítást, valamint autómegosztási szolgáltatásokat kínál. A cég több mint 45 ország 500 városában üzemeltet személyszállítási, ételszállítási szolgáltatásokat és járműbérlést.

Nagyobb részesedés a Boltnak

Megkérdezettünk szerint minden sofőr egyénileg dönthetett arról, hogy bekapcsolódik-e a figyelemfelkeltő akcióba. Sepsiszentgyörgyön 2024 decemberében mindössze három autóval indult be a fuvarrendelő szolgáltatás, ma már megközelítőleg harmincan vannak, és mindegyikük leállt a munkával hétfőn. Az elégedetlenség kiváltó oka az, hogy

a vállalat megemelte a jutalékot: a korábbi 15 százalék helyett fuvaronként 25 százalékot számol fel a sofőröknek a végösszegből.

Úgy érzik, hogy a bevételük lassan már képtelen fedezni a költséget.

„Ez jó néhány sofőrt ellehetetlenít, mert a működés nem fenntartható, egyszerűen nem kifizetődő. Gondoljunk bele, olyan ez, mintha valakinek egyik napról a másikra 10 százalékkal csökkentenék a fizetését. (…)

Idézet
Van, akinek ez csak kiegészítő kereset, de a sepsiszentgyörgyi sofőrök körülbelül felének ez teljes munkaidős állás. Családjaik vannak, akikről gondoskodni kell, és a nap végén meg kell nézni, mennyi pénzből gazdálkodnak”

– mutatott rá a sofőr.

Úgy tapasztalja, a piacnak erre szüksége van, és az utasok visszajelzése is pozitív, elégedettek a minőséggel. Személyes véleménye szerint

nem az a gond, hogy a Bolt megemelte a részesedése arányát, hanem az, hogy ezt az emelést a fuvardíjak nem tükrözik.

Ha az utazási díjat növelné a vállalat, azt egyértelműen az utas érezné meg, de meglátása szerint a drágítással együtt is maradna versenyelőny a riválisokkal szemben. Mint mondta, elég lenne egy 10-15 százalékos fuvardíjemelés ahhoz, hogy a szolgáltatás minősége fenntarthatóbb legyen.

Fotó: Pap István

A Bolt legutóbb tavaly szeptemberben emelte meg a korábban 11 lejes alapdíjat 12 lejre az egyszerű, közepes méretű autók esetében. A kilométerdíj 2,75 lej, ehhez hozzáadódik a 40 banis percdíj. Településenként, valamint a jármű kategóriájától függően ezek a díjak eltérnek. Például Sepsiszentgyörgy esetében az utasok úgynevezett komfort autót is rendelhetnek, amely nagyobb csomag- és utastérrel rendelkezik. Itt a minimális fuvardíj 14 lej, ebben az esetben a kilométerdíj 3 lej, a percdíj 50 bani. Habár Háromszéken ilyen opció még nem elérhető, befolyásolja az árat az is, ha mondjuk a fuvarozó kisállatot, nagyobb sportfelszerelést, pl. sílécet is szállít az utas kérésére. Ugyanakkor a szolgáltató dinamikus tarifarendszerrel dolgozik, vagyis az árak változnak a kereslet függvényében, pl. csúcsforgalomban, szélsőséges időjárás esetén.

Problémák és lehetséges megoldások

Nem a részesedésnövelés az egyetlen, amit a fuvarozók felháborítónak tartanak. Forrásunk úgy látja, a vállalat kevés figyelmet fordít a kommunikációra, noha a kapcsolattartáshoz szükséges platform adott.

„Ha valami problémája van a sofőrnek, az esetek 80 százalékban mesterséges intelligencia által generált, legtöbb esetben használhatatlan választ kap a kérdésére, gondjára.

Idézet
Szükség lenne olyan emberekre, akik összekötik a sofőröket a Bolttal, hogy a sürgős problémákat – mint amilyen az alkalmazás ideiglenes meghibásodása – hamar orvosolni lehessen.

Mert amíg mi a választ várjuk, időbe telik, és pénzbe is, ha addig nem dolgozhatunk” – emelte ki a sofőr.

Ezenkívül sokan igazságtalannak tartják, hogy a vállalat kötelezi a sofőröket olyan fuvarok elvállalására is, ami nem kifizetődő. Például akkor,

ha a megrendelő a város másik felében van, az odaút pedig szinte annyiba kerül, mint a fuvar végrehajtása – azaz majdnem semmi nyereséget nem hoz a sofőrnek.

Ilyenkor joga van rá az autósnak, hogy a fuvart elutasítsa, de ebben az esetben a pontszáma visszaesik az alkalmazásban. Amennyiben ez a pontszám nagy mértékben csökken, hosszabb időre is felfüggeszthetik a sofőr hozzáférését az alkalmazáshoz, azaz nem dolgozhat.

Megkérdezettünk elmondása szerint

más országokban tilos olyan fuvarok „ráerőszakolása” a sofőrökre, ami nem kifizetődő.

Az ilyen esetekre megoldása lenne, ha külföldi minta szerint a klienseknek lehetőséget adnának, hogy eldöntsék, hajlandók-e kifizetni egy magasabb összeget azért, hogy a sofőr elvállalja az utat.

Nem ez az első alkalom, hogy az utazásmegosztó szolgáltatást biztosító vállalat fuvarozói tiltakozással próbálták felhívni a figyelmet az említett problémákra. A február 9-i akcióhoz országszerte csatlakoztak sofőrök, a fővárosban többen utcára is vonultak, hogy hangot adjanak az elégedetlenségüknek.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
