Bolt-fuvarozók: a szolgáltatás minősége csak megfelelő feltételek mellett tartható fenn

Egy nap erejéig eltűntek a Bolt fuvarozói Sepsiszentgyörgy térképéről
Fotó: Haáz Vince
Egy napra beszüntették a munkát az észt hátterű vállalat fuvarozói Románia számos városában, közöttük Sepsiszentgyörgyön is. A Bolt egyik fuvarozója szerint a megemelt jutalék, a megszorítások és a kommunikációhiány okozza a felháborodást.
2026. február 11., 20:192026. február 11., 20:19
2026. február 11., 20:552026. február 11., 20:55
Az országos tiltakozáshoz csatlakozva február 9-én, hétfőn a Bolt sepsiszentgyörgyi sofőrjei nem vállaltak utasszállítást. Egyikük a Székelyhonnak nyilatkozva elmondta:
Kedden újraindult a fuvarrendelés.
A Boltról
A Bolt észtországi központú vállalat, amely fuvarmegosztást, mikromobilitási eszközök bérlését, élelmiszer- és élelmiszerkiszállítást, valamint autómegosztási szolgáltatásokat kínál. A cég több mint 45 ország 500 városában üzemeltet személyszállítási, ételszállítási szolgáltatásokat és járműbérlést.
Nagyobb részesedés a Boltnak
Megkérdezettünk szerint minden sofőr egyénileg dönthetett arról, hogy bekapcsolódik-e a figyelemfelkeltő akcióba. Sepsiszentgyörgyön 2024 decemberében mindössze három autóval indult be a fuvarrendelő szolgáltatás, ma már megközelítőleg harmincan vannak, és mindegyikük leállt a munkával hétfőn. Az elégedetlenség kiváltó oka az, hogy
Úgy érzik, hogy a bevételük lassan már képtelen fedezni a költséget.
„Ez jó néhány sofőrt ellehetetlenít, mert a működés nem fenntartható, egyszerűen nem kifizetődő. Gondoljunk bele, olyan ez, mintha valakinek egyik napról a másikra 10 százalékkal csökkentenék a fizetését. (…)
– mutatott rá a sofőr.
Úgy tapasztalja, a piacnak erre szüksége van, és az utasok visszajelzése is pozitív, elégedettek a minőséggel. Személyes véleménye szerint
Ha az utazási díjat növelné a vállalat, azt egyértelműen az utas érezné meg, de meglátása szerint a drágítással együtt is maradna versenyelőny a riválisokkal szemben. Mint mondta, elég lenne egy 10-15 százalékos fuvardíjemelés ahhoz, hogy a szolgáltatás minősége fenntarthatóbb legyen.
Fotó: Pap István
A Bolt legutóbb tavaly szeptemberben emelte meg a korábban 11 lejes alapdíjat 12 lejre az egyszerű, közepes méretű autók esetében. A kilométerdíj 2,75 lej, ehhez hozzáadódik a 40 banis percdíj. Településenként, valamint a jármű kategóriájától függően ezek a díjak eltérnek. Például Sepsiszentgyörgy esetében az utasok úgynevezett komfort autót is rendelhetnek, amely nagyobb csomag- és utastérrel rendelkezik. Itt a minimális fuvardíj 14 lej, ebben az esetben a kilométerdíj 3 lej, a percdíj 50 bani. Habár Háromszéken ilyen opció még nem elérhető, befolyásolja az árat az is, ha mondjuk a fuvarozó kisállatot, nagyobb sportfelszerelést, pl. sílécet is szállít az utas kérésére. Ugyanakkor a szolgáltató dinamikus tarifarendszerrel dolgozik, vagyis az árak változnak a kereslet függvényében, pl. csúcsforgalomban, szélsőséges időjárás esetén.
Problémák és lehetséges megoldások
Nem a részesedésnövelés az egyetlen, amit a fuvarozók felháborítónak tartanak. Forrásunk úgy látja, a vállalat kevés figyelmet fordít a kommunikációra, noha a kapcsolattartáshoz szükséges platform adott.
„Ha valami problémája van a sofőrnek, az esetek 80 százalékban mesterséges intelligencia által generált, legtöbb esetben használhatatlan választ kap a kérdésére, gondjára.
Mert amíg mi a választ várjuk, időbe telik, és pénzbe is, ha addig nem dolgozhatunk” – emelte ki a sofőr.
Ezenkívül sokan igazságtalannak tartják, hogy a vállalat kötelezi a sofőröket olyan fuvarok elvállalására is, ami nem kifizetődő. Például akkor,
Ilyenkor joga van rá az autósnak, hogy a fuvart elutasítsa, de ebben az esetben a pontszáma visszaesik az alkalmazásban. Amennyiben ez a pontszám nagy mértékben csökken, hosszabb időre is felfüggeszthetik a sofőr hozzáférését az alkalmazáshoz, azaz nem dolgozhat.
Megkérdezettünk elmondása szerint
Az ilyen esetekre megoldása lenne, ha külföldi minta szerint a klienseknek lehetőséget adnának, hogy eldöntsék, hajlandók-e kifizetni egy magasabb összeget azért, hogy a sofőr elvállalja az utat.
Nem ez az első alkalom, hogy az utazásmegosztó szolgáltatást biztosító vállalat fuvarozói tiltakozással próbálták felhívni a figyelmet az említett problémákra. A február 9-i akcióhoz országszerte csatlakoztak sofőrök, a fővárosban többen utcára is vonultak, hogy hangot adjanak az elégedetlenségüknek.
