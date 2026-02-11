Weöres Sándor verssorait festették egy sepsiszentgyörgyi járdára

Járdára írt verssorok jelentek meg a napokban a sepsiszentgyörgyi Olt-utcában: a tettes ismeretlen, de az ott dolgozók egy érzelmes, szerelmes ismeretlennek tulajdonítják az akciót.

„A csókod festi kékre az eget,

szemed szinétől zöldülnek a fák.

Nélküled üres minden képkeret

és világtalan az egész világ.”

A napokban Weöres Sándor: Adagio című verséből e pár sort festette a kockakövekre egy ismeretlen.