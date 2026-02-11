Weöres Sándor verssorait festették egy sepsiszentgyörgyi járdára

Fotó: Bodor Tünde
Járdára írt verssorok jelentek meg a napokban a sepsiszentgyörgyi Olt-utcában: a tettes ismeretlen, de az ott dolgozók egy érzelmes, szerelmes ismeretlennek tulajdonítják az akciót.
„A csókod festi kékre az eget,
szemed szinétől zöldülnek a fák.
Nélküled üres minden képkeret
és világtalan az egész világ.”
A napokban Weöres Sándor: Adagio című verséből e pár sort festette a kockakövekre egy ismeretlen.
Töredék a Weöres Sándor költeményből
Fotó: Bodor Tünde
Nem tudni, ki volt a célszemély, nem tudni, öröm vagy bánat íratta az illetővel e sorokat, és azt is csak találgathatjuk, olvasta-e a címzett az üzenetet, de az biztos, hogy
Legalábbis így nyilatkozott a Székelyhonnak László Endre, az egyik utazási iroda tulajdonosa, akinek az ajtaja elé került a „Nélküled üres minden képkeret és világtalan a világ” sor.
Minden nap öröm elolvasni – mondja László Endre, akinek az irodája előtti járdára van festve az írás
Fotó: Bodor Tünde
Mint mondta, ő úgy képzeli, egy bánatos szerelmes írhatta e sorokat kedvesének, aki mindennap arra jár. Szereti e történetecskét kiszínezni magában, azt viszont nem szeretné, hogy ha sikerülne azonosítani a járdafestő irodalombarátot, mert szerinte talán meg is bírságolnák az illetőt köztulajdon rongálásért.
