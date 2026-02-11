Rovatok
Ingyenes lesz a második orvosi vélemény és egyszerűsödik a vizsgálatokhoz való hozzáférés

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

A betegek jogosultak lesznek arra, hogy a kezelőorvosuk ne csupán javaslatot tegyen, hanem konkrétan átirányítsa és időpontot is foglaljon számukra a következő szükséges szakorvosi konzultációra vagy diagnosztikai vizsgálatra.

Székelyhon

2026. február 11., 13:262026. február 11., 13:26

A törvénytervezetről – amely jelentős előrelépést hoz a betegközpontú egészségügyi ellátás irányába – szerdán szavazott a képviselőház plénuma, Az elfogadott módosítások bevezetik az irányított betegellátás rendszerét, valamint garantálják minden biztosított számára a második szakmai orvosi véleményhez való jogot, amelyet az egészségbiztosítási rendszer finanszíroz.

A törvénymódosítás válasz a páciensek mindennapi nehézségeire:

egyszerűbbé és gyorsabbá teszi az ellátást, miközben erősíti az orvosi döntések összehangolását.

Vass Levente, Maros megyei parlamenti képviselő, a törvénytervezet kidolgozója hangsúlyozta, a cél egy olyan egészségügyi rendszer megerősítése, amely valóban a betegek szükségleteire épül.

A törvénytervezet a Hivatalos Közlönyben való megjelenést követően lép érvénybe – olvasható az RMDSZ közleményében.

Belföld Egészségügy
