Fejlesztések az 112-es segélyhívó szolgálatnál: pontosabb helymeghatározás és akadálymentesítés

Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
A Különleges Távközlési Szolgálat (STS) kedden ismertette az 112-es segélyhívó számra érkező hívások helymeghatározására szolgáló új rendszerét, valamint a hallássérült emberek számára a segélyszolgálat igénybevételét segítő opciót.
Cătălin Chirca ezredes, a STS szóvivője szerint Románia az uniós országok közül elsőként vezette be a helymeghatározást potosabbá tevő újítást.
Florin Feticu, a STS keretében működő 112-es segélyhívó-szolgálat vezetője elmondta,
kettőt a mobilhálózaton keresztül, hármat pedig a mobilkészülékek szintjén. Feticu szerint a helymeghatározás most már nem függ a mobiltelefon jelerősségétől. Ha a jelerősség lehetővé teszi a hívást az 112-re,
– magyarázta Feticu.
Az Agerpres beszámolója szerint elmondta azt is, hogy bevezették a hallássérült emberek számára a segélyszolgálat igénybevételét segítő opciót.
A kizárólag hangalapú segélyhívásokról áttérünk a hang-, videó- vagy szövegalapú kommunikációra, és a rendszer fájlátvitelt is lehetővé tesz.
– magyarázta Feticu. A segélyhívó-szolgálat vezetője szerint ezt az opciót egyelőre Bukarestben és Ilfov megyében vezetik be kísérleti jelleggel.
A STS adatai szerint az 112-re beérkező segélyhívásokra adott átlagos válaszidő jelenleg hat másodperc, és a diszpécserek kevesebb mint egy perc 20 másodperc alatt rögzíthetik az eset részleteit. Cătălin Chirca ezredes szerint ugyanakkor 2025-ben jelentősen csökkent az indokolatlan segélyhívások száma, de ennek ellenére az év során mégis több mint 3 millió ilyen hívást fogadtak a diszpécserek.
Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes a Digi24 hírtévének nyilatkozva kijelentette, hogy ha a helyzet kiéleződik, az RMDSZ megvizsgálhatja a kormányból való kilépés lehetőségét.
Felülvizsgálja a kulturális minisztérium az előadó-művészeti intézményeknél foglalkoztatottak munkaidő-nyilvántartására vonatkozó kísérleti tervet – ismertette Demeter András miniszter döntését a tárca keddi közleménye.
A legfelsőbb bíróság kéri az alkotmánybíróságtól, hogy forduljon az Európai Unió Bíróságához a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezet ügyében.
Hargita megye 83 tanintézetének több mint 220 kapcsolódó intézménye részesül új bútorzatban, taneszközökben és korszerű digitális felszerelésekben, az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) támogatásából.
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa tájékoztatást tett közzé a 2026. április 12-én esedékes magyar országgyűlési választásokkal kapcsolatban a külhoni szavazókat érintő határidőkről és tudnivalókról.
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter kedden bejelentette, ellenzi a kórházi és a mentőszolgálati egészségügyi személyzet fizetésének 10 százalékos csökkentését.
A nagyszebeni törvényszékről a vajdahunyadira helyezik át az adóhatóság (ANAF) és a Iohannis család közötti per tárgyalását.
A kormány elfogadja a közigazgatást érintő intézkedéscsomagot, de „korrekt feltételek mellett”, és az a központi és a helyi közigazgatásra egyaránt kiterjed – jelentette ki Sorin Grindeanu kedden.
Színészek vonultak utcára Marosvásárhelyen az új minisztériumi szabályok ellen tiltakozva, amelyek a művészek munkaidejének nyilvántartását írják elő. Úgy vélik, a rendelet félreérti, és mereven szabályozza az alkotói munkát.
Ilie Bolojan kormányfő kedden kijelentette, hogy szükség van egy egységes bértörvényre, amelynek azonban a fizetésemelések mellett indokolt esetekben bércsökkentésekről is rendelkeznie kell.
