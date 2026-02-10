Rovatok
Fejlesztések az 112-es segélyhívó szolgálatnál: pontosabb helymeghatározás és akadálymentesítés

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

A Különleges Távközlési Szolgálat (STS) kedden ismertette az 112-es segélyhívó számra érkező hívások helymeghatározására szolgáló új rendszerét, valamint a hallássérült emberek számára a segélyszolgálat igénybevételét segítő opciót.

Székelyhon

2026. február 10., 20:042026. február 10., 20:04

Cătălin Chirca ezredes, a STS szóvivője szerint Románia az uniós országok közül elsőként vezette be a helymeghatározást potosabbá tevő újítást.

Florin Feticu, a STS keretében működő 112-es segélyhívó-szolgálat vezetője elmondta,

Romániában öt módszert alkalmaznak a segélyhívások helyének meghatározására,

kettőt a mobilhálózaton keresztül, hármat pedig a mobilkészülékek szintjén. Feticu szerint a helymeghatározás most már nem függ a mobiltelefon jelerősségétől. Ha a jelerősség lehetővé teszi a hívást az 112-re,

a lokalizálás már nem függ a mobiljel erősségétől, és független a mobilszolgáltatók által használt digitális rendszer technológiájától

– magyarázta Feticu.

Az Agerpres beszámolója szerint elmondta azt is, hogy bevezették a hallássérült emberek számára a segélyszolgálat igénybevételét segítő opciót.

A kizárólag hangalapú segélyhívásokról áttérünk a hang-, videó- vagy szövegalapú kommunikációra, és a rendszer fájlátvitelt is lehetővé tesz.

A videóhívás opciója a hallássérülteknek ad lehetőséget a segélykérő szolgáltatás igénybe vételére, üzenetüket jelnyelvi tolmács fordítja le az operatőröknek

– magyarázta Feticu. A segélyhívó-szolgálat vezetője szerint ezt az opciót egyelőre Bukarestben és Ilfov megyében vezetik be kísérleti jelleggel.

A STS adatai szerint az 112-re beérkező segélyhívásokra adott átlagos válaszidő jelenleg hat másodperc, és a diszpécserek kevesebb mint egy perc 20 másodperc alatt rögzíthetik az eset részleteit. Cătălin Chirca ezredes szerint ugyanakkor 2025-ben jelentősen csökkent az indokolatlan segélyhívások száma, de ennek ellenére az év során mégis több mint 3 millió ilyen hívást fogadtak a diszpécserek.

Belföld
