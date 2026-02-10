Újabb felszerelések érkeznek ezen a héten Hargita megye oktatási intézményeibe

Hargita megye 83 tanintézetének több mint 220 kapcsolódó intézménye részesül új bútorzatban, taneszközökben és korszerű digitális felszerelésekben, az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) támogatásából.

A héten elkezdik az oktatási intézményekbe szállítani az európai uniós támogatásból megvásárolt bútorzatokat, felszereléseket – közölte Hargita Megye Tanácsának sajtószolgálata. A szállítási ütemterv szerint ezen a héten, kedden és szerdán, az óvodai bútorzat kiszállítására kerül sor Udvarhelyszéken, a következő településeken:

Székelyderzs,

Kányád,

Nagygalambfalva,

Siménfalva,

Újszékely,

Székelyandrásfalva,

Szentábrahám,

Etéd,

Parajd,

Korond,

Farkaslaka

Székelyudvarhely.

Összesen 12 oktatási intézményben, 10 osztályterem számára szállítanak 413 darab bútort, amely a következőket foglalja magába: alacsony, nyitott polcos könyvesszekrények, egyéni szekrények óvodások számára, játék- és tevékenységi anyagok tárolására szolgáló szekrények, polcok, óvodai asztalok, óvodai fekvőhelyek, matracok, valamint ülőpárnák.