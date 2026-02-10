Újabb felszerelések érkeznek ezen a héten Hargita megye oktatási intézményeibe

Ezen a héten, kedden és szerdán, az óvodai bútorzat kiszállítására kerül sor Udvarhelyszéken / Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Hargita megye 83 tanintézetének több mint 220 kapcsolódó intézménye részesül új bútorzatban, taneszközökben és korszerű digitális felszerelésekben, az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) támogatásából.
A héten elkezdik az oktatási intézményekbe szállítani az európai uniós támogatásból megvásárolt bútorzatokat, felszereléseket – közölte Hargita Megye Tanácsának sajtószolgálata. A szállítási ütemterv szerint ezen a héten, kedden és szerdán, az óvodai bútorzat kiszállítására kerül sor Udvarhelyszéken, a következő településeken:
Székelyderzs,
Kányád,
Nagygalambfalva,
Siménfalva,
Újszékely,
Székelyandrásfalva,
Szentábrahám,
Etéd,
Parajd,
Korond,
Farkaslaka
Székelyudvarhely.
Összesen 12 oktatási intézményben, 10 osztályterem számára szállítanak 413 darab bútort, amely a következőket foglalja magába: alacsony, nyitott polcos könyvesszekrények, egyéni szekrények óvodások számára, játék- és tevékenységi anyagok tárolására szolgáló szekrények, polcok, óvodai asztalok, óvodai fekvőhelyek, matracok, valamint ülőpárnák.
A felszerelések bemutatótáblákhoz való állványokat, állítható magasságú Neptun típusú tanulói székeket, valamint kiszolgáló bútorokat tartalmaznak.
A kedvezményezett települések ezesetben:
Gyergyótölgyes,
Gyergyóholló,
Bélbor,
Salamás,
Gyergyószentmiklós,
Gyergyóditró,
Gyergyóalfalu,
Vasláb,
Csíkszentdomokos,
Csíkkarcfalva,
Csíkmadaras,
Csíkrákos,
Lövéte,
Oklánd,
Homoródszentmárton,
Székelyderzs,
Székelyudvarhely,
Nagygalambfalva,
Siménfalva és
Etéd.
A beruházás összértéke meghaladja a 100 millió lejt, a projekt megvalósítása pedig az idei év márciusának végéig tart.
