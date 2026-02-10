Ilyet sem látni minden nap: rókák mászkálnak a háztetőn

Rókák a háztetőn: fényes nappal videózták le a ragadozó állatokat Kézdivásárhelyen
Fotó: Gavrilas Traian/Facebook
Szokatlan jelenetet rögzített telefonjával egy kézdivásárhelyi lakó: a videón a két róka sétál és nézelődik egy lakóház tetején, a városközponttól nem messze. Az állatok láttán a többség jót derül, de vannak, akiket inkább aggaszt a bátorságuk.
A szóban forgó videófelvételen jól látszik, hogy a rókák a tömbházak közötti lakóépület tetején körbesétálnak, majd az udvaron található melléképületekre átugorva elszaladnak. Mindez a Kézdivásárhely központjától néhány percre lévő – a helyiek által Gatyaszárként ismert – körforgalom közelében történt.
A Facebookra feltöltött videóra Forró Béla, a kézdivásárhelyi állatmenhely vezetője hívta fel a figyelmünket. Elmondása szerint sajnos
hiszen számukra már közömbössé váltak az emberek, nem zavarja őket az autós forgalom, de az bizony szokatlan, hogy a rókák háztetőkön mászkálva „mérjék fel a terepet”. Világossá tette ugyanakkor,
A bejegyzést sokan megosztották, a többség humorosnak találja a láttottakat.
Azonban volt olyan is, aki szóvá tette, hogy a ragadozó állatok óvodák udvarára is bejárnak, ugyanakkor azt is megjegyezte egyikük, hogy a rókák számára sem biztonságos, ha városi környezetben mászkálnak, és nem az erdőkben, mezőkön, ahova tartoznak.
Kovászna megyében 2013 óta nem ütötte fel a fejét veszettség. Nemrég Sepsiszentgyörgyön is megörökítettünk egy rókát, amint élelmet keresett a szeméttárolók környékén. Akkor Örsi Csabát, a Kovászna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság (DSVSA) vezetőjét kérdeztük arról, mi a teendő ilyen esetekben. A szakember felhívta a figyelmet:
A lakosság a Kovászna Megyei Vadászok és Sporthorgászok Egyesületénél (AJVPS) jelentheti a rendszeresen visszatérő rókákat.
Befogják és elaltatják a kóbor állatokat Sepsiszentgyörgy szinte egész területén, miután kiderült, hogy a városban elfogott róka veszett volt – döntött a járványvédelmi válságbizottság.
Szeméttárolók környékén bóklászó rókát kaptunk lencsevégre Sepsiszentgyörgy egyik bevásárlóközpontjának közelében. A megyei főállatorvos szerint a ragadozó állat nem jelent veszélyt az emberre, de kerülni kell a vele való kontaktust.
