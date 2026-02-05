Lehetőség, hogy jót tegyünk: önkénteseket vár a háromszéki tűzoltóság

A Kovászna megyei tűzoltóság felhívása azoknak szól, akik szívesen segédkeznének a mentési akciókban. Mutatjuk az önkéntességi programban való részvétel feltételeit.

A tűzoltóság felhívásában figyelmeztet, hogy a programba

16 és 65 év közötti,

orvosilag alkalmas,

büntetlen előéletű önkénteseket keresnek.

A háromszéki tűzoltóság február 11. és március 25. között várja az önkéntesek jelentkezését. Az iratcsomókat személyesen kell benyújtani az Olt utca 31–33. szám alatt található székhelyen, hétfőtől péntekig, 8 és 16 óra között. A jelentkezési dosszié összeállításához szükséges iratok listája, illetve a programmal kapcsolatos részletek a weboldalukon olvashatók.

