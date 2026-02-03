Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Saját megoldásokat dolgozott ki az adóterhek csökkentésére a sepsiszentgyörgyi önkormányzat

Az RMDSZ azt kéri a miniszterlnöktől, térjen vissza fogyatékkal élők megadóztatásának felülvizsgálatára • Fotó: Tuchiluș Alex

Az RMDSZ azt kéri a miniszterlnöktől, térjen vissza fogyatékkal élők megadóztatásának felülvizsgálatára

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Bukarest hímez-hámoz, de nem visszakozik az adóemelés kérdésében, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat viszont egyes intézkedések felülvizsgálatát kéri a kormánytól, míg mások esetében saját megoldásokat dolgozott ki.

Bodor Tünde

2026. február 03., 13:352026. február 03., 13:35

2026. február 03., 14:022026. február 03., 14:02

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Antal Árpád polgármester kedden sajtótájékoztatón számolt be a helyi lakosok heves elégedetlenkedését kiváltó adóemelések orvoslására kidolgozott megoldásokról.

Mint mondta, az önkormányzat is januárban szembesült azzal, hogy a kormány által korábban a lakás- és épületadók esetében beígért 70 %-os adóemelésekből esetenként 170 %-os vagy annál is több lett. Az RMDSZ a

legméltánytalanabbnak a fogyatékkal élőknek kijáró adókedvezmények eltörlését tartja,

ezért vezetői ez ügyben ma a miniszterelnökhöz folyamodnak, kérvén, térjen vissza erre az intézkedésre.

A polgármester szerint nagyon inkorrekt, hogy a mócvidéki vagy duna-deltai lakosok – annak okán, hogy hátrányos helyzetű övezetekben laknak – egészségesen is kevesebbet adóznak, mint a fogyatékkal élők. Ezért a keddi rendkívüli tanácsülésen arról is döntés született, hogy az 1-es fokozatú rokkantak és gondozóik, a súlyos és fokozott fogyatékkal élők

a tanácstól egy évben egyszer maximum 1000 lejes támogatást kapnak,

vagyis ebben a formában visszatéritik nekik az egy lakóépületre és a hozzá tartozó telekre, valamint egy járműre befizetett adót. A támogatásra vonatkozó igényt március 1-jétől egy a Szociális Támogatási Igazgatóságon letett kérvénnyel lehet jelezni minden hónap 20-ig.

Hirdetés

Ami a többi adókategóriát illeti, elsőrendű cél lenne, hogy a kormányt rábírják az adócsökkentésre, de mivel ez kérdéses (mi több, egy rendkívül homályosan fogalmazott, de lényegében negatív válasz is érkezett a pénzügyminisztériumtól), az önkormányzat B-terveket is kidolgozott. Ennek következtében a helyi adófizetőknek a következőket jó tudni:

  • a természetes személyek lakás- és telekadója a minimumon volt és így maradt idén is, de (az önkormányzattól függetlenül) így is megnőtt

  • a garázsok felújítása lekerült a napirendről, a városban levő 680 garázs tulajdonosainak 90 százalékával konzultáltak a polgármesteri hivatal munkatársai.

  • a jogi személyek épületadójának kiszámítása ugyanazzal a szorzóval történt, mint az előző években, ezt nem kell felülírni, marad az erre vonatkozó kedvezményrendszer is, vagyis visszapályázható az adó 40 %-a (az eddigi 30 helyett)

  • a telekadóra vonatkozóan az újraalakult Vállalkozói Konzultatív Tanáccsal való hosszas egyeztetés után abban állapodtak meg, hogy az marad a megállapított szinten. Ha a pénzügyminisztérium nem ad lehetőséget a csökkentésre, a város kibővíti a de minimis rendszert és a telekadót visszapályázhatják. (A Vállalkozói Konzultatív tanácsban a városban működő három szervezet - az Asimcov, a IT-klaszter és a Kereskedelmi és Iparkamara 7-7 küldöttéből áll.)

  • ha Bukarest megengedné, hogy a költségvetés elfogadása előtt visszatérjenek az adókra, akkor a sepsiszentgyörgyi önkormányzat módosítani fogja a hibrid autókra vontakozó adókat, a B-terv szerint az önkormányzat egy helyi kedvezményprogramot indít, és a tulajdonosok az adókülönbözetet egy üzemanyag-voucherrel vásárolhatják le. A többi gépkocsi esetében azoknak, akik idén többet fizettek, mint tavaly, a pluszban befizetett összeget levonják a jövő évi adóból.

Mindezeket figyelembe véve Antal Árpád azt tanácsolja az adófizetőknek, hogy

a lakásadót kifizethetik, mert az úgysem fog változni,

de a járműadóval még várjanak. A vállalkozók is befizethetik az ingatlanadót, de a telekadó még változhat.

Sepsiszentgyörgy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Már reggel ittas volt a Gyergyószentmiklóson megállított sofőr
Érkezik a tanszertámogatás a szociális kártyákra
Testi sértés miatt ítélték el a Sepsi OSK volt hálóőrét
Gyermekkorunk ízvilága elevenedett meg a házi készítésű hústermékek és pálinkák tordaszentlászlói ünnepén
Elhagyta az FK Csíkszeredát a hátvéd
Nagy Beáta Júlia kutyaoktató: A kutyát és a gazdit egyaránt neveljük
Már reggel ittas volt a Gyergyószentmiklóson megállított sofőr
Székelyhon

Már reggel ittas volt a Gyergyószentmiklóson megállított sofőr
Érkezik a tanszertámogatás a szociális kártyákra
Székelyhon

Érkezik a tanszertámogatás a szociális kártyákra
Testi sértés miatt ítélték el a Sepsi OSK volt hálóőrét
Székely Sport

Testi sértés miatt ítélték el a Sepsi OSK volt hálóőrét
Gyermekkorunk ízvilága elevenedett meg a házi készítésű hústermékek és pálinkák tordaszentlászlói ünnepén
Krónika

Gyermekkorunk ízvilága elevenedett meg a házi készítésű hústermékek és pálinkák tordaszentlászlói ünnepén
Elhagyta az FK Csíkszeredát a hátvéd
Székely Sport

Elhagyta az FK Csíkszeredát a hátvéd
Nagy Beáta Júlia kutyaoktató: A kutyát és a gazdit egyaránt neveljük
Nőileg

Nagy Beáta Júlia kutyaoktató: A kutyát és a gazdit egyaránt neveljük
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 02., hétfő

Többen jogosítvány nélkül maradtak Kovászna megyében

Több száz szabálysértőt szankcionáltak az elmúlt héten a Kovászna megyei rendőrök, akik a balesetek megelőzése érdekében tartottak közúti ellenőrzéseket. Volt, akinek a jogosítványa bánta a gyorshajtást – derül ki a hatóság közleményéből.

Többen jogosítvány nélkül maradtak Kovászna megyében
Többen jogosítvány nélkül maradtak Kovászna megyében
2026. február 02., hétfő

Többen jogosítvány nélkül maradtak Kovászna megyében
Hirdetés
2026. február 02., hétfő

Lassul a tempó, de folytatódhat a munka a málnásfürdői képzési központnál

A megszorítások ellenére sem áll le teljesen a balneológiai szakképző központ építése Málnásfürdőn, a folyamat viszont lelassul: a gyógyturizmus fellendítését célzó beruházás kivitelezését 50 százalékban finanszírozzák idén.

Lassul a tempó, de folytatódhat a munka a málnásfürdői képzési központnál
Lassul a tempó, de folytatódhat a munka a málnásfürdői képzési központnál
2026. február 02., hétfő

Lassul a tempó, de folytatódhat a munka a málnásfürdői képzési központnál
2026. február 01., vasárnap

Szervezkednek a sepsiszentgyörgyi cégek az adóterhek csökkentése érdekében

Csaknem harminc sepsiszentgyörgyi vállalkozás csatlakozott Bokor-Tóth Zoltán cégtulajdonos kezdeményezéséhez, melynek célja rábírni a helyi önkormányzatot a vállalkozókat terhelő magas épület- és területók csökkentésére.

Szervezkednek a sepsiszentgyörgyi cégek az adóterhek csökkentése érdekében
Szervezkednek a sepsiszentgyörgyi cégek az adóterhek csökkentése érdekében
2026. február 01., vasárnap

Szervezkednek a sepsiszentgyörgyi cégek az adóterhek csökkentése érdekében
2026. február 01., vasárnap

Farsangbúcsúztató Illyefalván

Farsangbúcsúztatóra várják a háromszéki Illyefalva község lakóit február 14-én, szombaton.

Farsangbúcsúztató Illyefalván
Farsangbúcsúztató Illyefalván
2026. február 01., vasárnap

Farsangbúcsúztató Illyefalván
Hirdetés
2026. február 01., vasárnap

Autóbontásból származó szemetet ürítettek le, térfigyelő kamera buktatta le őket

Autóbontásból származó szemetet, főleg műanyag hulladékot raktak le a Gidófalva községhez tartozó Angyaloson sepsiszentgyörgyi személyek, de pechjükre a falubeliek és a térfigyelő kamerák is figyelték őket.

Autóbontásból származó szemetet ürítettek le, térfigyelő kamera buktatta le őket
Autóbontásból származó szemetet ürítettek le, térfigyelő kamera buktatta le őket
2026. február 01., vasárnap

Autóbontásból származó szemetet ürítettek le, térfigyelő kamera buktatta le őket
2026. február 01., vasárnap

Sepsiszentgyörgyön mérték össze tudásukat Erdély legjobb helyesírói

Egyre kevesebbet írnak a diákok, írásuk is nehézkesebb, de még vannak köztük olyanok, akik időt és energiát fektetnek a helyesírás megtanulásába. Vasárnap díjazták az Implom József középiskolai helyesírási verseny döntőseit Sepsiszentgyörgyön.

Sepsiszentgyörgyön mérték össze tudásukat Erdély legjobb helyesírói
Sepsiszentgyörgyön mérték össze tudásukat Erdély legjobb helyesírói
2026. február 01., vasárnap

Sepsiszentgyörgyön mérték össze tudásukat Erdély legjobb helyesírói
2026. február 01., vasárnap

Hódok: hősök a vízgazdálkodásban, de gondot is okozhatnak

Kártékony rágcsáló, ami tönkreteszi a fákat, a töltéseket, és megdézsmálja a terményeket. Sokan így tekintenek rá, de azt elfelejtik: ahol hód van, ott víz, vele együtt pedig élet is van. Cikkünkben a vizes élőhelyek megmentőivel ismerkedünk meg.

Hódok: hősök a vízgazdálkodásban, de gondot is okozhatnak
Hódok: hősök a vízgazdálkodásban, de gondot is okozhatnak
2026. február 01., vasárnap

Hódok: hősök a vízgazdálkodásban, de gondot is okozhatnak
Hirdetés
2026. január 31., szombat

Tudásszomjat olthatunk, de akár gyógyulhatunk is a könyvtárban

A könyvtár már régóta nemcsak hosszú polcokon sorakozó könyveket jelent, amelyek közül néha kikölcsönzünk egy párat. Olyan beszélgetések, előadások katalizátorává is válhat, ahol a tudásszomj oltása mellett akár betegségekre is gyógyírt lelhetünk.

Tudásszomjat olthatunk, de akár gyógyulhatunk is a könyvtárban
Tudásszomjat olthatunk, de akár gyógyulhatunk is a könyvtárban
2026. január 31., szombat

Tudásszomjat olthatunk, de akár gyógyulhatunk is a könyvtárban
2026. január 30., péntek

Farsangtemetésre készülnek Apácán, Ürmösön és Bölönben

Noha fogyatkozik a hagyományőrző fiatalok száma, az Erdővidék és a Barcaság határvidékén élő magyar közösség mindmáig őrzi a régi népszokásokat. Idén a farsangi események Apácán kezdődnek el, Ürmösön folytatódnak, és Bölönben zárulnak.

Farsangtemetésre készülnek Apácán, Ürmösön és Bölönben
Farsangtemetésre készülnek Apácán, Ürmösön és Bölönben
2026. január 30., péntek

Farsangtemetésre készülnek Apácán, Ürmösön és Bölönben
2026. január 29., csütörtök

Napelemparkból töltenék Sepsiszentgyörgy bővülő elektromos buszparkját

Sepsiszentgyörgy nemcsak új épületeket vett át kulturális és oktatási célokra, hanem egy nagyszabású napelempark építésébe is kezd, hogy fenntartható módon biztosítsa a folyamatosan érkező elektromos buszok áramellátását.

Napelemparkból töltenék Sepsiszentgyörgy bővülő elektromos buszparkját
Napelemparkból töltenék Sepsiszentgyörgy bővülő elektromos buszparkját
2026. január 29., csütörtök

Napelemparkból töltenék Sepsiszentgyörgy bővülő elektromos buszparkját
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!