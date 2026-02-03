Saját megoldásokat dolgozott ki az adóterhek csökkentésére a sepsiszentgyörgyi önkormányzat

Az RMDSZ azt kéri a miniszterlnöktől, térjen vissza fogyatékkal élők megadóztatásának felülvizsgálatára
Bukarest hímez-hámoz, de nem visszakozik az adóemelés kérdésében, a sepsiszentgyörgyi önkormányzat viszont egyes intézkedések felülvizsgálatát kéri a kormánytól, míg mások esetében saját megoldásokat dolgozott ki.
2026. február 03., 14:022026. február 03., 14:02
Antal Árpád polgármester kedden sajtótájékoztatón számolt be a helyi lakosok heves elégedetlenkedését kiváltó adóemelések orvoslására kidolgozott megoldásokról.
Mint mondta, az önkormányzat is januárban szembesült azzal, hogy a kormány által korábban a lakás- és épületadók esetében beígért 70 %-os adóemelésekből esetenként 170 %-os vagy annál is több lett. Az RMDSZ a
ezért vezetői ez ügyben ma a miniszterelnökhöz folyamodnak, kérvén, térjen vissza erre az intézkedésre.
A polgármester szerint nagyon inkorrekt, hogy a mócvidéki vagy duna-deltai lakosok – annak okán, hogy hátrányos helyzetű övezetekben laknak – egészségesen is kevesebbet adóznak, mint a fogyatékkal élők. Ezért a keddi rendkívüli tanácsülésen arról is döntés született, hogy az 1-es fokozatú rokkantak és gondozóik, a súlyos és fokozott fogyatékkal élők
vagyis ebben a formában visszatéritik nekik az egy lakóépületre és a hozzá tartozó telekre, valamint egy járműre befizetett adót. A támogatásra vonatkozó igényt március 1-jétől egy a Szociális Támogatási Igazgatóságon letett kérvénnyel lehet jelezni minden hónap 20-ig.
Ami a többi adókategóriát illeti, elsőrendű cél lenne, hogy a kormányt rábírják az adócsökkentésre, de mivel ez kérdéses (mi több, egy rendkívül homályosan fogalmazott, de lényegében negatív válasz is érkezett a pénzügyminisztériumtól), az önkormányzat B-terveket is kidolgozott. Ennek következtében a helyi adófizetőknek a következőket jó tudni:
a természetes személyek lakás- és telekadója a minimumon volt és így maradt idén is, de (az önkormányzattól függetlenül) így is megnőtt
a garázsok felújítása lekerült a napirendről, a városban levő 680 garázs tulajdonosainak 90 százalékával konzultáltak a polgármesteri hivatal munkatársai.
a jogi személyek épületadójának kiszámítása ugyanazzal a szorzóval történt, mint az előző években, ezt nem kell felülírni, marad az erre vonatkozó kedvezményrendszer is, vagyis visszapályázható az adó 40 %-a (az eddigi 30 helyett)
a telekadóra vonatkozóan az újraalakult Vállalkozói Konzultatív Tanáccsal való hosszas egyeztetés után abban állapodtak meg, hogy az marad a megállapított szinten. Ha a pénzügyminisztérium nem ad lehetőséget a csökkentésre, a város kibővíti a de minimis rendszert és a telekadót visszapályázhatják. (A Vállalkozói Konzultatív tanácsban a városban működő három szervezet - az Asimcov, a IT-klaszter és a Kereskedelmi és Iparkamara 7-7 küldöttéből áll.)
ha Bukarest megengedné, hogy a költségvetés elfogadása előtt visszatérjenek az adókra, akkor a sepsiszentgyörgyi önkormányzat módosítani fogja a hibrid autókra vontakozó adókat, a B-terv szerint az önkormányzat egy helyi kedvezményprogramot indít, és a tulajdonosok az adókülönbözetet egy üzemanyag-voucherrel vásárolhatják le. A többi gépkocsi esetében azoknak, akik idén többet fizettek, mint tavaly, a pluszban befizetett összeget levonják a jövő évi adóból.
Mindezeket figyelembe véve Antal Árpád azt tanácsolja az adófizetőknek, hogy
de a járműadóval még várjanak. A vállalkozók is befizethetik az ingatlanadót, de a telekadó még változhat.
