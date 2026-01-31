Rovatok
Tudásszomjat olthatunk, de akár gyógyulhatunk is a könyvtárban

A könyvárból nemcsak kölcsönözni lehet: az előadásokon tudásszomjunkat oltjuk, a biblioterápiás foglalkozásokon ellazulunk

A könyvárból nemcsak kölcsönözni lehet: az előadásokon tudásszomjunkat oltjuk, a biblioterápiás foglalkozásokon ellazulunk

Fotó: Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár

A könyvtár már régóta nemcsak hosszú polcokon sorakozó könyveket jelent, amelyek közül néha kikölcsönzünk egy párat. Olyan beszélgetések, előadások katalizátorává is válhat, ahol a tudásszomj oltása mellett akár betegségekre is gyógyírt lelhetünk.

Kocsis Károly

2026. január 31., 08:572026. január 31., 08:57

Az irodalom gyógyításban való tudatos alkalmazásának kezdete és kiterjesztése kórházi környezetből mintegy 200 évvel ezelőtt kezdődött azzal a céllal, hogy a beteg figyelmét terelje el a kórról – tudjuk meg dr. Vántsa Judittól, a kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár igazgatójától.

Idézet
Az olvasás kikapcsol abból a fizikai és lelki tényezőből, amelyben épp vagyunk, és bekapcsol, azaz egy másik világba kerülünk általa.

A 19–20. század környékén, a tudományok fejlődésével új tudományterületek jelentek meg, melyek kihozták, feltárták az emberekből e titkot. Ekkor jött létre a művészetpszichológia, amely új felismeréseket hozott a befogadói magatartás felismerésében is” – mondja.

Terápia a könyvtárban

A biblioterápiás foglalkozást, illetve szolgáltatást könyvtári környezetben 1939-től alkalmazzák Amerikában, Magyarországon az 1960-as években lopódzott be a könyvtárakba, és mintegy négy évtizednek kellett eltelnie használatának elterjedéséhez – folytatja az igazgatónő.

Az első csoportos terápiát dr. Bartos Éva indította 1976-ban Szekszárdon. Az erdélyi könyvtárakban is az ő első képzésével kezdték bevezetni 2010 után.

Kézdivásárhelyen 2012 februárjában rajtolt a nyugdíjasok olvasóklubja, amely 2016-tól biblioterápiás olvasóklubként működött 2017 júniusáig,

amíg Dénes Mária, a foglalkozás vezetője a Báró Wesselényi Miklós Könyvtárban dolgozott. Ezt követően a foglalkozás – a könyvtár felújítási munkálatai miatt – szünetelt.

A kézdivásárhelyi könyvtár 1998. június 6-án vette fel báró Wesselényi Miklós nevét Galéria

A kézdivásárhelyi könyvtár 1998. június 6-án vette fel báró Wesselényi Miklós nevét

Fotó: Kratochwil Zsolt

2019 februárjában dr. Vántsa Judit indította újra, négy évvel később még egy csoporttal bővült. „Az első, mintegy 15 fős felnőttcsoport a Könyvkuckózók nevet választotta, és a mai napig minden hónap első csütörtökén, délután 17 órától zajlik a foglalkozás. Kezdetben minden hónapban a csoport meghatározott egy témát, és abban kerestek olvasmányokat, amelyeket egymásnak bemutattak. Olvastunk Jókai Annától, Szabó Magdától, Nobel-díjas íróktól, kortárs szerzőktől, ezen kívül a tagok beszámolnak azokról a művekről is, amelyeket a »házi feladaton« kívül olvastak el, ezáltal

Idézet
az olvasmányajánlás is nagyon hasznos és népszerű része az olvasókörnek.”

A második felnőtt biblioterápiás csoport 2023 februárjában indult Bibliomágusok néven, és minden hónap első keddjén, délelőtt 10 órakor zajlik a tevékenység a könyvtárban. És van egy harmadik népes csapat is, amely a kézdivásárhelyi Caritas szervezetnél működik 2025 februárjától, minden hónap első keddjén 14 órától.

Holdfényre írva Kovásznán

A kovásznai városi könyvtárban most készül hétalkalmas, zártcsoportos irodalomterápiás foglalkozásokat tartani nőknek Gál Judit magyartanár, irodalomterapeuta, autobiográfiaiírás-konzulens. Holdfényre írva mottóval a női létet érintő kérdésekről gondolkodhatnak, beszélgethetnek a résztvevők irodalmi szövegek (versek, novellák, mesék) segítségével, szereplehetőségekkel, krízisekkel, kihívásokkal kapcsolatos kérdéseket vitathatnak meg közösen.

Idézet
A csoport révén egy önismereti út járható be, hiszen lehetőséget ad arra, hogy tagjai érzéseiket, gondolataikat, tapasztalataikat megoszthassák más nőkkel,

és ezáltal ráláthassanak énjük sokszor elfelejtett, elhanyagolt, háttérbe szorított női oldalára” – magyarázza a kezdeményező. A szövegeket nem hagyományos módon elemzik, tehát irodalmi előképzettség, írói véna nem szükséges a részvételhez – teszi hozzá.

A biblioterápiás klubéletet dr. Vántsa Judit élesztette újra Galéria

A biblioterápiás klubéletet dr. Vántsa Judit élesztette újra

Fotó: Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár

A foglalkozásokat kéthetente, szombat délelőttönként 11-től 13 óráig tartanák 7–10 fős csoportoknak, de ennek előfeltétele, hogy legalább heten jelentkezzenek az esemény közösségi oldalán (Messengeren) vagy a daroczijutka@yahoo.com e-mail-címen. A részvétel adományalapú, az ajánlott összeg alsó határa 20 lej.

Könyvtársalgó, Tortoma

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár is most tervezi beindítani Könyvtársalgóját. E célból február 3-án 10 órától kötetlen beszélgetésre várják nyugdíjas olvasóikat a felnőtt-kölcsönző részlegre. Az új program révén a szervezők közösségi élményt kínálnak, amelyhez bármikor ingyenesen lehet csatlakozni,

a résztvevők adott témákról szóló izgalmas olvasmányokról beszélgetnek.

A keddi összejövetelen többek között az első meghatározó könyvélményt, az első könyvtárlátogatás pillanatait idézik fel közösen a jelenlévők, részletekkel a 0267 312 133-as telefonszámon is szolgálnak.

Baróton a több mint negyedszázada működő Tortoma Önképzőkör előadásainak újabban a Gyulai Líviusz Városi Könyvtár Pál István nevét viselő olvasóterme ad otthont. A Demeter Zoltán művelődésszervező nevével fémjelzett sorozat ugyancsak kedden érkezik a 635. kiadásához: 19 órától dr. Sófalvi András székelyudvarhelyi régész-történész tart vetített képes előadást Kakasbarázdák és Ördögárkok kutatása Erdővidéken, Székelyföldön – Dénes István nyomdokain címmel.

