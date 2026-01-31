Tudásszomjat olthatunk, de akár gyógyulhatunk is a könyvtárban

A könyvárból nemcsak kölcsönözni lehet: az előadásokon tudásszomjunkat oltjuk, a biblioterápiás foglalkozásokon ellazulunk
Fotó: Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár
A könyvtár már régóta nemcsak hosszú polcokon sorakozó könyveket jelent, amelyek közül néha kikölcsönzünk egy párat. Olyan beszélgetések, előadások katalizátorává is válhat, ahol a tudásszomj oltása mellett akár betegségekre is gyógyírt lelhetünk.
Az irodalom gyógyításban való tudatos alkalmazásának kezdete és kiterjesztése kórházi környezetből mintegy 200 évvel ezelőtt kezdődött azzal a céllal, hogy a beteg figyelmét terelje el a kórról – tudjuk meg dr. Vántsa Judittól, a kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár igazgatójától.
A 19–20. század környékén, a tudományok fejlődésével új tudományterületek jelentek meg, melyek kihozták, feltárták az emberekből e titkot. Ekkor jött létre a művészetpszichológia, amely új felismeréseket hozott a befogadói magatartás felismerésében is” – mondja.
A biblioterápiás foglalkozást, illetve szolgáltatást könyvtári környezetben 1939-től alkalmazzák Amerikában, Magyarországon az 1960-as években lopódzott be a könyvtárakba, és mintegy négy évtizednek kellett eltelnie használatának elterjedéséhez – folytatja az igazgatónő.
Az első csoportos terápiát dr. Bartos Éva indította 1976-ban Szekszárdon. Az erdélyi könyvtárakban is az ő első képzésével kezdték bevezetni 2010 után.
amíg Dénes Mária, a foglalkozás vezetője a Báró Wesselényi Miklós Könyvtárban dolgozott. Ezt követően a foglalkozás – a könyvtár felújítási munkálatai miatt – szünetelt.
A kézdivásárhelyi könyvtár 1998. június 6-án vette fel báró Wesselényi Miklós nevét
Fotó: Kratochwil Zsolt
2019 februárjában dr. Vántsa Judit indította újra, négy évvel később még egy csoporttal bővült. „Az első, mintegy 15 fős felnőttcsoport a Könyvkuckózók nevet választotta, és a mai napig minden hónap első csütörtökén, délután 17 órától zajlik a foglalkozás. Kezdetben minden hónapban a csoport meghatározott egy témát, és abban kerestek olvasmányokat, amelyeket egymásnak bemutattak. Olvastunk Jókai Annától, Szabó Magdától, Nobel-díjas íróktól, kortárs szerzőktől, ezen kívül a tagok beszámolnak azokról a művekről is, amelyeket a »házi feladaton« kívül olvastak el, ezáltal
A második felnőtt biblioterápiás csoport 2023 februárjában indult Bibliomágusok néven, és minden hónap első keddjén, délelőtt 10 órakor zajlik a tevékenység a könyvtárban. És van egy harmadik népes csapat is, amely a kézdivásárhelyi Caritas szervezetnél működik 2025 februárjától, minden hónap első keddjén 14 órától.
A kovásznai városi könyvtárban most készül hétalkalmas, zártcsoportos irodalomterápiás foglalkozásokat tartani nőknek Gál Judit magyartanár, irodalomterapeuta, autobiográfiaiírás-konzulens. Holdfényre írva mottóval a női létet érintő kérdésekről gondolkodhatnak, beszélgethetnek a résztvevők irodalmi szövegek (versek, novellák, mesék) segítségével, szereplehetőségekkel, krízisekkel, kihívásokkal kapcsolatos kérdéseket vitathatnak meg közösen.
és ezáltal ráláthassanak énjük sokszor elfelejtett, elhanyagolt, háttérbe szorított női oldalára” – magyarázza a kezdeményező. A szövegeket nem hagyományos módon elemzik, tehát irodalmi előképzettség, írói véna nem szükséges a részvételhez – teszi hozzá.
A biblioterápiás klubéletet dr. Vántsa Judit élesztette újra
Fotó: Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár
A foglalkozásokat kéthetente, szombat délelőttönként 11-től 13 óráig tartanák 7–10 fős csoportoknak, de ennek előfeltétele, hogy legalább heten jelentkezzenek az esemény közösségi oldalán (Messengeren) vagy a daroczijutka@yahoo.com e-mail-címen. A részvétel adományalapú, az ajánlott összeg alsó határa 20 lej.
A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár is most tervezi beindítani Könyvtársalgóját. E célból február 3-án 10 órától kötetlen beszélgetésre várják nyugdíjas olvasóikat a felnőtt-kölcsönző részlegre. Az új program révén a szervezők közösségi élményt kínálnak, amelyhez bármikor ingyenesen lehet csatlakozni,
A keddi összejövetelen többek között az első meghatározó könyvélményt, az első könyvtárlátogatás pillanatait idézik fel közösen a jelenlévők, részletekkel a 0267 312 133-as telefonszámon is szolgálnak.
Baróton a több mint negyedszázada működő Tortoma Önképzőkör előadásainak újabban a Gyulai Líviusz Városi Könyvtár Pál István nevét viselő olvasóterme ad otthont. A Demeter Zoltán művelődésszervező nevével fémjelzett sorozat ugyancsak kedden érkezik a 635. kiadásához: 19 órától dr. Sófalvi András székelyudvarhelyi régész-történész tart vetített képes előadást Kakasbarázdák és Ördögárkok kutatása Erdővidéken, Székelyföldön – Dénes István nyomdokain címmel.
Noha fogyatkozik a hagyományőrző fiatalok száma, az Erdővidék és a Barcaság határvidékén élő magyar közösség mindmáig őrzi a régi népszokásokat. Idén a farsangi események Apácán kezdődnek el, Ürmösön folytatódnak, és Bölönben zárulnak.
Sepsiszentgyörgy nemcsak új épületeket vett át kulturális és oktatási célokra, hanem egy nagyszabású napelempark építésébe is kezd, hogy fenntartható módon biztosítsa a folyamatosan érkező elektromos buszok áramellátását.
Elrendelték a bíróság elé állítását annak a 49 éves férfinak, akit minősített emberöléssel és családon belüli erőszakkal vádolnak, miután a gyanú szerint brutálisan megölte 86 éves édesapját.
Alapfokon húsz év szabadságvesztésre ítélték azt a Kovászna megyei férfit, aki tavaly agyonverte az apját. Az ítélet hosszas bizonyítási eljárás után született meg szerdán.
A sepsiszentgyörgyi zsidó hagyományokat és a holokauszt emlékezetét állítja középpontba a Mire emlékezzünk? című rendezvény, amelyet február 3-án tartanak a Bod Péter Megyei Könyvtárban.
Részletes tájékoztatást adott az adók emelésével kapcsolatban az erdővidéki város polgármestere. Mint mondta, Baróton nem áll fenn a lehetősége az adócsökkentésnek, de keresik a módját annak, hogy támogatást nyújtsanak a fogyatékkal élők számára.
Hetente egyszer törvényes fagyűjtésre ad lehetőséget az őrkői roma közösségnek Sepsiszentgyörgy önkormányzata és a Hatod Magánerdészet. A szociális kezdeményezés egyszerre enyhíti a tűzifahiányt és próbálja visszaszorítani az illegális fakivágást.
Szívből a gyermekeknek címmel szervez jótékonysági bált február 13-án az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete és az Aktív Nők Egyesülete. Az adományokból szabadtéri játékokat vásárolnak a kézdivásárhelyi kórház számára.
Gyermekpornográfia miatt vettek őrizetbe egy Kovászna megyei férfit január 27-én a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei. A gyanúsítottnál több mint háromezer, kiskorúakat ábrázoló pornográf felvételt találtak.
Bemutatják a csíkszéki grafikus, fotóművész munkáit a sepsiszentgyörgyi közönség előtt.
szóljon hozzá!