Nem marad olvasók nélkül a kézdivásárhelyi könyvtár

A kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárból tavaly szép számmal kölcsönöztek könyveket, és ismét megtarthatták a koronavírus-járvány miatt lefújt rendezvényeiket is – derült ki a Vántsa Judit intézményvezetővel folytatott évértékelő beszélgetésből.

„Ez annak tudható be, hogy a pandémia idején kikölcsönözték az olvasótermi könyveket is”

2021-hez képest pozitív változást jelentett, hogy ismét tarthattak rendezvényeket. „52 rendezvényünkön 1043 személy vett részt tavaly. A teljesség igénye nélkül megemlíteném az olvasóklubot, az olvasásmaratont, a vakációs olvasás-motiváló foglalkozásokat, a papírszínházat, de könyvbemutatót, könyvtárbemutató-órát és fotókört is tartottunk” – sorolta. Hozzátette:

A képzeletbeli dobogó harmadik fokán Bartos Erika áll, az ötös listát Leiner Laura és Liane Schneider egészíti ki. A legolvasottabb könyvek listáján az előző évekhez hasonlóan több ifjúsági regény és házi olvasmány található. Delia Owens: Ahol a folyami rákok énekelnek című regényét Maléna kertje (Molnár Krisztina Rita) és a Tüskevár (Fekete István) követi, de A két Lotti (Erich Kastner), El fogsz tűnni (Wéber Anikó), A Pál utcai fiúk (Molnár Ferenc) és A kőszívű ember fiai (Jókai Mór) is a legkölcsönzöttebb kötetek között szerepeltek.

„Az olvasómaratonra rendszerint a tanárok elhoznak néhány osztályt, így azon diákok is megláthatják, hogy milyen a könyvtár, akik korábban nem látogatták intézményünket, és kedvükre való olvasnivalót is találhatnak.

A könyvtár által nyújtott különféle szolgáltatások kizárólag az intézmény beiratkozott tagjait illetik meg. Diákcsoportok számára ingyenes a beiratkozás, és ilyen alkalmakkor általában foglalkozást is tartunk, például olvasás-motivációt, irodalmi szöveg felolvasását, a kisebbeknek pedig papírszínházat mutatunk be”

Az intézményvezetőt arról is kérdeztük, veszítettek-e teret a papír alapú könyvek a digitális olvasmányokkal szemben? „Általában a rövid terjedelmű írásokat könnyen elolvassák online, ám egy hosszabb szöveget már nem szívesen. Ezt mi is tapasztaljuk, például a verseskötetek esetében:

Hangsúlyozta, hogy idéntől az iskolai foglalkozásokba felolvasáskor biblioterápiás elemeket is belecsempésznének. „Már negyedik éve, hogy felnőtteknek havonta egy alkalommal biblioterápiás olvasókört tartunk, és egy másodikat is szeretnénk indítani. Ahhoz, hogy egy ilyen olvasókör indulhasson, legalább nyolc személyre van szükség, az érdeklődők a könyvtárban jelezhetik részvételi szándékukat” – mondta.

Ám úgy vélem, a könyvtárakat nem fenyegeti az a veszély, hogy olvasók nélkül maradnak. Nagy nyugat-európai városokban korszerű könyvtárakat építenek, és ez is azt bizonyítja hogy a könyvtárakra szükség van, hiszen úgy is működik, mint egy közösségi tér. Nálunk is a diákok gyakran a babzsákokon ülve, a könyvek lapozgatása közben jókat beszélgetnek, és ezt jó látni” – fogalmazott a könyvtár vezetője.