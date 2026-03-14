Királyok, császárok, államfők a céhes városban

Vasárnap dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke lesz Kézdivásárhely díszvendége. Ő az eddigi legmagasabb rangú magyar közjogi méltóság, aki itt ünnepi beszédet tart, pedig előtte megannyi király, császár, fejedelem járt a céhes városban.

Kocsis Károly 2026. március 14., 08:552026. március 14., 08:55

Összeállításunk készítésekor Szentkatolnai Bakk Endre Kézdivásárhely s az ottani Jancsó családok története című munkáját lapoztuk fel először, aki számba vette, hogy a kötet 1895-ös megjelenéséig mely uralkodók fordultak meg a céhes városban. „Hogy Zsigmond király több ideig Brassóban tartózkodván, 1390-ben Moldovába menvén, K.-Vásárhelyen ment át s ott megpihent. Mátyás király is, midőn 1467-ben az oláhok, illetőleg István moldovai vajda s némely lázongok ellen ment, november hóban K.-Vásárhelytt is volt. Báthory István megválasztatván lengyel királynak, 1576-ban a lengyel trón átvételére és Zsigmond Ágost özvegye nőül vevésére Krakkóba Moldován át ment. Útközben K.-Vásárhelytt egy egész éjet töltött… Majlád István erd. vajda 1538. sept. 16-kán… 1658-ban Kemény János, ki később erd. fejedelem lett… II. József császár is 1778 junius közepe tájt Brassóból Háromszékre jővén, K.-Vásárhelytt is megállapodott, a honnan az ojtozi szoroson át Moldovába is bement. A hagyomány szerint ő a Cserey-féle vendéglőbe lett volna szállva. 1817-ben Ferenc császár…” Nos, a fenti lista némi helyesbítésre, illetve kiegészítésre szorul. Zsigmond király ugyanis 1390-ben Temesvárig és Váradig jutott el keleti irányba, és a következő évben is csak Segesvárig. Brassóban 1395. február 12.–24. között, március 7-én és június 21-én találjuk, de Kézdivásárhelyen nem fordult meg soha. Még 1427-ben sem, holott akkor április 24-e és május 6-a között Sepsiszentgyörgyön tartózkodott, és június 9-én Barcaföldváron írta alá azt az oklevelet, melyben Kézdiszék központja először szerepel városként. Ennek épp jövőben lesz a 600. évfordulója!

A 10. cs. és kir. honvéd gyalogezred díszszakasza IV. Károly király előtt Csíkszeredában, 1917. június 17-én

Mátyás király 1467-ben vezetett hadjáratot Moldvába a vele szemben rakoncátlankodó I. (Nagy) István, azaz Ștefan cel Mare megregulázására. Seregével november 13-án indult el Brassóból, és aznap vagy másnap este szállhatott meg Kézdivásárhelyen, mert november 19-én már Tatrosvásárhelyen találjuk, és közben még a vajda által bevágatott Ojtozi-szoros helyett is más átkelőt kellett keresnie a Keleti-Kárpátok vonulatán – ezt

még ma is Király útjaként ismeri a nép.

Visszafelé nem itt jött, mert a moldvabányai csetepaté után, ahol maga is súlyos sérülést szenvedett, vélhetően a Borgói-hágón át tért vissza Erdélyben, hogy aztán december 25-én már Székelyszentmiklóson tartson rövid pihenőt. Ide még annyi megjegyzés kívánkozik, hogy a monda szerint menet Bereckben keresett (álruhában) szállást magának, és a végén aranygyűrűvel ajándékozta meg az őt füstölt kolbászos lencsével és polyáni borvízzel traktáló bírót! Császár a Cserey-kúriában Szentkatolnai Bakk Endre valamiért kihagyta Vitéz Mihályt, aki 1599. november 26-án erdélyi fejedelemmé választatta magát, és 1600 novemberének legelején Brassóból indult seregei élén Moldva irányába. Mivel ő is az Ojtozi-szoroson kelt át, Kézdivásárhelyt érintenie kellett, ezért vélhetően ott töltött egy éjszakát.

II. József császár, a „kalapos király” 1773-as erdélyi utazása során a céhes városba is ellátogatott. Őfelsége június 10-én érkezett meg Székelyföldre, egészen pontosan Zágonba, ahol br. Henter Ferenc háromszéki főkirálybíró fogadta világi és egyházi vezetők alkotta küldöttség élén. A református papság kérvényeit itt átvéve másnap utazott Kézdivásárhelyre, ahonnan az Ojtozi-szorosba is tett egy kirándulást, majd Csíkszereda felé folytatta útját. Hirdetés A fentebb említett Cserey-kúria azért tűnik hihetőnek, mert elő volt írva, hogy

szállást ne kastélyban, urasági épületben vagy lakott tiszti szálláson foglaljanak a császár számára, hanem fogadókban, paplakban vagy kamarai épületben,

és hogy a guberniumnak kell gondoskodnia a fizetségről a lovakért és az élelmiszerért. Később „Vásárhelynek száz esztendeig az első, széles vidéken jó hírű” vendéglőjeként fungált, mígnem a tulajdonos család el nem szegényedett, s az ingatlant a város 1888-ban meg nem vásárolta. 1903-ban aztán lebontották, hogy a helyére felépülhessen a mai Vigadó. Pénzt nem adott, de rábólintott I. Ferenc osztrák császár és magyar király, valamint neje, Karolina 1817. szeptember 15-én érkezett meg a céhes városba. Brassóból, Illyefalva felől jöttek, Sepsiszentgyörgyön ebédeltek, és Árkos, Kőröspatak, Gidófalva, Angyalos, Maksa, Dálnok, Csernáton érintése után este Kézdivásárhelyen hajtották pihenőre fejüket.

Itt Turi Ignác bírónak szintén elő volt írva, hogy „Felséges Urunknak magának egy nagy szoba vagy 2 szoba. Kammerdinnernek egy szoba, legénynek egy szoba.

Felséges Asszonyunknak egy nagyszoba”

álljon a rendelkezésére. De ugyanígy egy nagy vagy két szoba dukált az első fehércselédségnek, egy a többi fehércselédségnek, és „ezeknek mind egy háznál kell lenni.” Következett a főudvarmester, a felesége, a feldmarsall, a főudvari kamerárius, a konsziliáris úr és a cselédjeik, a kabinetdirektor, az udvari szekretárius mind külön szobával, az udvari tiszturaknak három is. „Az utazók számához képest megkívántató ágypátról és ágyneműkről is gondoskodni kell. A Felséges Urunk és Asszonyunkat kivéve az udvari gróf és báró urak ágyneműiket magukkal hozzák. Megkívántatik, hogy az utazók ágyaikba szalmazsákok legyenek.”

Ezeket a feltételeket egy földszintes házban biztosították számukra, a mai Vigadó északi szomszédságában, amelynek „akkori gazdáját, Szőcs Sámuelt Császár-Szőcsnek nevezték el, megkülönböztetésül a más itteni Szőcsöktől – derül ki dr. Török Andor egyik, közel száz évvel ezelőtti előadásából. – Utódait máig is így hívják. 1900 táján Császár-Szőcs Dani utódai eladták az öreg házat, és Kupán József, a vevő lebontatta, és a mai emeletes házat építtette oda.” A császár látogatásakor báró Purczel János, a 2. székely gyalogezred parancsnoka személyesen terjesztette eléje egy katonai iskola tervét, bár az újabb források tükrében az ezredes talán akkor még nem is tartózkodott a városban. A lényeg, hogy az elképzelés zöld fényt, azaz Purczel felhatalmazást kapott a szükséges alap begyűjtéséhez, és

1818–1822 között fel is épült a Székely Katonanevelde.

Egy király háromszor IV. Károly, az utolsó magyar király háromszor is megfordult Kézdivásárhelyen. Először 1917. június 17-én, amikor is – miután Csíkszeredában elismerését fejezte ki az Előre hadosztálynak az Úz völgyében tanúsított hősi helyátállásért – „fél-öt óra tájban ismét gépkocsira szállott…, és a katonaság egetverő, lelkes ovációja, a polgári közönség véget érni nem akaró éljenzése között továbbment Csíkszentmártonon keresztül Csíkcsekefalvára, majd onnan rövid pihenő után Kézdivásárhely felé”, tudjuk meg Sassy Csaba háborús naplójából.

Itt a piactéren több katonai alakulat egységei várták felsorakozva, bár előzetesen nem közölték velük, hogy kinek a fogadására vezényelték oda őket. A cs. és kir. 82. székely gyalogezred küldöttségét Plettl hadnagy vezette. Amikor a király vele kezet fogott, „sajnálkozását fejezte ki, hogy nem szoríthatja meg minden 82-esnek a kezét. Kijelentette, hogy

az ezred ragyogó hírnevét nagyon jól ismeri. Az ezred minden egyes tagjának szívélyes üdvözletét küldte.”

A király Alsócsernáton irányába hagyta el a várost, este fél 9-re már meg is érkezett Sepsiszentgyörgyre. Ugyanazon év szeptember 3-án ismét ellátogatott a céhes városba. Ez alkalommal főként a Măgura Casinului és az Aknavásár környéki harcokban a románok csapatok ellen győzedelmesen harcoló székelyudvarhelyi 82-es gyalogezredet kívánta kitüntetni jelenlétével. Különvonata reggel 7 órakor érkezett meg a kézdivásárhelyi vasútállomásra, ahol József főherceg, hadseregarcvonal-parancsnok, Rohr vezérezredes, hadsereg-parancsnok és Gerock gyalogsági tábornok, hadseregcsoport-parancsnok tisztelegtek előtte. A piactéren hatalmas tömeg fogadta éljenzéssel, illetve mezei virágokkal díszített diadalkapukkal és virágesővel.

IV. Károly király első alkalommal 1917. június 17-én járt Kézdivásárhelyen

Az eseményről a főherceg imigyen számol be emlékirataiban: „Reggel 4 órakor ideérkeztem, és azonnal automobilon Kászonvölgyön át Kézdivásárhelyre siettem, ahová éppen jókor érkeztem. Reggel 7 órakor Ő Felsége 109 személyből álló különvonattal megérkezett.

Együtt mentünk automobilon Berecken át Sósmezőre…

Sósmezőn van a 82. ezred díszszázada és a többi ezrednek küldöttsége. Ő Felsége minden egyes emberrel beszél, közöttük főképpen két vitézzel, akik hátul a kiegészítőnél voltak, s onnét megszöktek és egyenest a tűzvonalba vonultak be, hogy hazánkért küzdhessenek.”

Őfelsége dél körül hagyta el az Ojtozi-szorost, és Tusnádfürdő felé vette az irányt, útközben a bükszádi kénbarlangokat is megtekintve. Harmadízben 1918. február 10-én érkezett Kézdivásárhelyre katonai szemlét tartani. Délelőtt 10 óra körül a Bácskába készülő 10-es honvédektől vett búcsút Kézdisárfalva és Kézdiszászfalu között, majd a 82. és a besztercebányai 16. gyalogezred díszsorfalai előtt vonult végig. Sokat nem időzött, mert délben már Sepsiszentgyörgyön ebédelt, de úgy, hogy az állomáson ki sem szállt az udvari vonatból. Horthytól Băsescuig Horthy Miklós kormányzó 1940. október 7-i látogatását nemrég taglaltuk lapunk hasábjain, ezért most nem térünk ki rá bővebben. korábban írtuk Horthy Miklós kormányzó és felesége Székelyföldön Horthy Miklós kormányzó és felesége 85 évvel ezelőtt, 1940. október 7-én érkeztek meg Gyergyószentmiklósra. Szeptember 16-án ugyan már eljutottak Marosvásárhelyig, de a „nagy” székelyföldi látogatásra még három hetet kellett várni. Az utána következő illusztris „vendégről” való megemlékezést pedig nem a nosztalgia vezérli, hanem a teljességre való törekvés: 1967. június 15–18. között Nicolae Ceaușescu pártfőtitkárt, az ország akkori első emberét üdvözölhettük Kézdivásárhelyen – önként, ha már szóltak.

A diktátor később, 1982. szeptember végén is tett egy „munkalátogatást” a megyébe, így Sepsiszentgyörgy mellett Kézdivásárhelyre, ami olyan bizarr történetek révén maradt meg a helyiek emlékezetében, mint például a fű zöldre festése, hogy élénkebbnek hasson. A városon vélhetően többször átutazott, hiszen szeretett vadászni errefelé, no meg a gyerekei mellett 1947 és 1951 között dajkáskodó esztelneki Bokor Ilonát egy alkalommal maga hozta haza szülőfalujába, és később is felkereste. Igaz, akkoriban még csak al-államtitkári tisztséget töltött be az agrárminisztériumban.

A román államfők közül Emil Constantinescu a következő, aki hivatalos látogatást tett a városba:

2000. november elején ő hozta el számára a municípiumi rangot.

2007. augusztus 6-án Traian Băsescu tűnt fel teljesen váratlanul a Székely vendéglő nyári kertjében, majd tett sétát feleségével együtt a főtéren. Itt sokan felismerték, üdvözölték, az egyik nyugdíjas lelkesedésében meg is előlegezte neki a székelység örökös támogatását. Így, utólag igencsak elhamarkodott ígéretnek tűnik… Elnökök magán- és hivatalos úton Magánlátogatás kertében magyar köztársasági elnökök is megfordultak Kézdivásárhelyen. Miután az előző évben már járt kétszer Erdélyben, 2008. október 25-én Sólyom László a céhes városba is eljutott. Helyi elöljárók társaságában gyalogolta körbe a Gábor Áron-teret, tekintette meg a katonanevelde felújításra szoruló épületét, koszorúzta meg a hősök előtte álló emlékművét.

A király után fél évszázaddal érkezett Ceaușescu

Amikor üdvözlésekor Tamás Sándor megyetanácselnök megemlítette, hogy 1940 óta magyar főméltóság nem járt Kézdivásárhelyen, annyit válaszolt: „akkor éppen ideje volt.” Az államfő a következő év március 14-én visszatért Székelyföldre (a román légügyi hatóságok akkor tagadták meg tőle a korábban már kiadott marosvásárhelyi leszállási engedélyt), ám ez alkalommal csak a nyergestetői emlékműnél mondott ünnepi beszédet. Áder János és felesége, Herczegh Anita 2014. március 18-án délután tette tiszteletét Kézdiszék központjában. Mintegy négyszáz ember jelenlétében koszorúzta meg Gábor Áron egész alakos szobrát, rögtönzött pár köszöntő mondatot. Ám az első magyar köztársasági elnök, aki hivatalosan érkezik Kézdivásárhelyre és mond ünnepi beszédet a főtéren, az dr. Sulyok Tamás. Bízunk benne, hogy a történelmi pillanatot sok ezren tervezik a helyszínen átélni.

Áder János köztársasági elnök magánlátogatás keretében tette tiszteletét Kézdivásárhelyen