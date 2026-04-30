Ekkora büntetésre még a faanyagot szállítók se számíthattak

Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
Három, faanyagot szállító járművet állítottak meg ellenőrzés céljából a 11-es országúton a hatóságiak Kovászna megyében, a feltárt szabálytalanságok miatt pedig tetemes összegű bírságot szabtak ki rájuk szerdán.
2026. április 30., 12:512026. április 30., 12:51
2026. április 30., 13:062026. április 30., 13:06
Mivel az ellenőrzés során felmerült a gyanú, hogy nem tartják be a megengedett legnagyobb össztömegre vonatkozó előírásokat, szakmai segítséget kértek a Közúti Szállítás Állami Felügyeletétől (ISTCR) statikus mérlegeléssel történő ellenőrzéshez, azonban ezt a járművezetők megtagadták.
Ugyanakkor a szállítási tevékenységre vonatkozó törvények betartásának ellenőrzése alkalmával olyan szabálytalanságokat állapítottak meg, mint
a vezetési és pihenőidők megsértése a menetíró készülék adatai alapján,
a szakmai alkalmassági bizonyítvány hiánya,
valamint a rakomány rögzítésére és biztosítására vonatkozó előírások be nem tartása.
A feltárt jogsértések következtében a rendőrök
és elrendelték a szállítmányok forgalomból való kivonását a jogszerű állapot helyreállításáig – írja a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.
