A hiányos infrastruktúra ellenére is vonzóak a városszéli panorámás telkek

Hiába kiépítetlen az infrastruktúra, a dombokról nyíló panoráma sokak számára vonzó

Hiába kiépítetlen az infrastruktúra, a dombokról nyíló panoráma sokak számára vonzó

Fotó: Tuchiluș Alex

Felértékelődtek a Sepsiszentgyörgy peremén fekvő panorámás telkek: a városból egyre többen keresnek építkezésre alkalmas parcellákat a közeli dombokon. A hiányos infrastruktúra ellenére a környéken már 50–60 eurót is elkérnek egy négyzetméterért.

Bodor Tünde

2026. április 27., 21:062026. április 27., 21:06

Illyefalva irányába három Szalomér negyed is kiépülőben van a domboldalakon. A legrégebbi csaknem húszéves, a másik kettő fiatalabb. Közigazgatásilag Illyefalva községhez, illetve a háromszéki megyeszékhely legközelebbi falujához, Sepsiszentkirályhoz tartoznak. Ebben a faluban jött létre először a városhoz legközelebbi Szalomér 1, amit aztán további kettő követett.

Mindhárom lakótelep a dombokon terjeszkedett, az infrastruktúra pedig csak késve és nehezen érte utol őket.

Jelenleg például a Szalomér 3-ban csak szennyvízvezeték van, és még arra sincsenek rácsatlakoztatva a házak. A Szalomér 1 ennél jóval kedvezőbb helyzetben van.

Panoráma felárért

Gál Brigittától, a Well ingatlanügynökség sepsiszentgyörgyi igazgatójától érdeklődve megtudtuk: a vásárlók különösen értékelik a dombtetőkről nyíló panorámát, ezért

hajlandók megfizetni a magas – négyzetméterenként 50–60 eurót elérő – árakat is.

Bíznak abban, hogy a közszolgáltatások előbb-utóbb megérkeznek, és bár addig időnként nehéz helyzeteket is megélnek, ezt úgy kezelik, mint ami „benne van a pakliban”.

A legrégebbi Szalomér negyed közelebb van Sepsiszentgyörgyhöz, mint Szentkirályhoz

A legrégebbi Szalomér negyed közelebb van Sepsiszentgyörgyhöz, mint Szentkirályhoz

Fotó: Tuchiluș Alex

Benkő Árpád Jenő, Illyefalva polgármestere is nyilatkozott lapunknak. Elmondta: a romén kormánytól 400 ezer lejt nyertek a község általános rendezési tervének (PUG) elkészítésére. A frissítés időszerű, hiszen a legutóbbi szabályozás még 2000-ből származik. Az új változat nincs véglegesítve, de 2027-re el kell készülnie.

Beépülő dombok, átalakuló falukép

Az már látható, hogy az Illyefalva (Szentkirály) és Sepsiszentgyörgy közötti út nyugati oldalán a dombok be fognak épülni, hosszabb távon pedig valószínűleg az út menti szántóföldeknek is a beltelkesítés lesz a sorsa. Az út keleti oldalán ugyanakkor csak mezőgazdasági vagy ipari célú építmények húzhatók fel. Erre utal az is, hogy

a környéken – a főút menti sávot kivéve – már nem is művelik a szántóföldeket: inkább kaszálóként használják azokat,

a tulajdonosok pedig arra várnak, hogy felparcellázva, építkezésre alkalmas területként adhassák el a földet, legalább 50 eurós négyzetméteráron. Hasonló a helyzet a községközpontban is.

A telekárakakkal arányos a házak nagysága is

A telekárakakkal arányos a házak nagysága is

Fotó: Tuchiluș Alex

„Én annak vagyok híve, hogy Illyefalván az állattenyésztés továbbra is folytatódjon, és ne járjunk úgy, mint Szászhermány vagy Szentpéter, ahol minden parcella beépült.

Szeretnénk megőrizni a falut régi székely településként, nem pedig kertvárosként, de ezt a törekvésünket bíróságon megnyert perek írják felül: Illyefalva déli részén például egy háromhektáros területen 36 családi házat építtet egy befektető,

egy másik pedig kissé odébb kamionparkolóra kapott rendezési tervet, viszont azt módosíttatni szándékozik, szintén lakóházak építése céljából. Akkor pedig már a két lakótelep között sem lesz jogunk megtagadni az építkezési engedélyek kiadását, és az új PUG-ban beltelekké kell nyilvánítani az ottani szántóföldeket. Ezt racionálisan csak úgy lehet rendezni, ha az önkormányzat beleegyezik abba, hogy az egész domb beépüljön – magyarázta a polgármester.

A drágulás ellenére is olcsóbb Háromszék

Illyefalva tehát Brassó és Sepsiszentgyörgy irányába is egyre inkább terjeszkedik. Az ingatlanvásárlók ennek megfelelően 70 százalékban a 7–8 kilométerre levő Sepsiszentgyörgyről és vonzáskörzetéből kerülnek ki, 30 százalékban pedig a félórányi távolságban levő Brassóból, ahol a telekárak továbbra is kétszer magasabbak Kovászna megyéhez képest.

Háromszéken is jelentősen emelkedtek az árak: 2025 őszétől 2026 tavaszáig 10 százalékkal nőtt a telkek négyzetméterára.

Gál Brigitta szerint ugyan a tulajdonosok a szomszédoktól hallottakra rálicitálva akár 90–100 eurót is elkérnének, a tényleges eladási árak nem haladják meg a 60 eurót.

Elakadt autó, hiszen az infrastruktúra olykor még nem kielégítő

Elakadt autó, hiszen az infrastruktúra olykor még nem kielégítő

Fotó: Tuchiluș Alex

Várni kell az infrastruktúra kiépítésére

Nagyon keresettek a 700–800 négyzetméteres parcellák. Ahol ennél nagyobb, ketté nem osztható telkek várnak vevőre, ott valamelyest olcsóbb a földterület négyzetmétere. Sepsiszentgyörgyön már csak kivételes esetekben találni ilyen méretű beépíthető telkeket, ezért

a házépítésre készülők a közeli falvakba és a város peremére húzódnak.

Az érdeklődőknek azzal is számolniuk kell, hogy Illyefalván az infrastruktúra kiépítését és bővítését előbb a község régebbi utcáiban fogják elvégezni, és ott is csak olyan mértékben, amennyit a helyi költségvetés lehetővé tesz, mivel jelenleg nincsenek ilyen típusú európai uniós pályázati kiírások. Az új Szalomér negyedek utcái maradnak utoljára – tájékoztatott a polgármester.

2026. április 27., hétfő

Elkészült az új uzoni óvoda: ősszel már itt kezdhetik a tanévet a gyerekek

Ősszel már az új, több mint 900 négyzetméteres uzoni óvodában kezdhetik a tanévet a község gyerekei. A közel 5,5 millió lejből megvalósult beruházás elkészült, jelenleg az engedélyeztetés zajlik.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Nem tudják, mi okozta a vízszennyeződést Kézdivásárhelyen, módosít eljárásrendjén a Hydrokov

Eljárásrendjének módosítását és a hálózat újbóli fertőtlenítését jelentette be a Hydrokov Rt. azt követően, hogy a közelmúltban mikrobiológiai szennyeződés gyanúja merült fel Kézdivásárhely több utcájában.

2026. április 27., hétfő

2026. április 26., vasárnap

Kockakővel rakják ki az utat a brit uralkodó kedvenc székelyföldi falujában

A kis háromszéki településen, ahol III. Károly brit királynak is van birtoka, éppen útfelújítás zajlik. Zalánpatak utcáira azonban nem aszfalt, hanem kockakő kerül, mert a községvezetés szerint ez időtállóbb, és jobban illeszkedik a faluképhez.

2026. április 26., vasárnap

2026. április 25., szombat

Vastapssal zárult a Szent György Napok nyitókoncertje

Percekig tartó vastaps zárta a 33. Szent György Napok péntek esti nyitókoncertjét a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomban. A kulturális hét nyitányaként szolgáló klasszikus zenei esten helyi és székelyföldi művészek léptek fel.

2026. április 25., szombat

2026. április 24., péntek

Fertőzésgyanú miatt nem ajánlott a csapvíz fogyasztása Kézdivásárhely egyik utcájában

Vizsgálatokat rendelt el a háromszéki vízszolgáltató, miután a Bálványos utcában lakók jelezték: a csapból érkező víz fertőzött lehet. A Hydrokov arra kéri a lakókat, hogy egyelőre ne fogyasszák ivóvíznek.

2026. április 24., péntek

2026. április 24., péntek

Ma a népviselet napját ünnepeljük

Minden év április 24-én a népviselet napját ünnepeljük. Ebből az alkalomból a Székely Nemzeti Múzeum is felidézte, milyen jelentést hordozott egykor a hagyományos öltözet.

2026. április 24., péntek

2026. április 24., péntek

Szabadon csatangoló lovak, elfoglalt buszmegállók miatt bírságol a helyi rendőrség 

A tömegközlekedés bővítése okán fokozottan ellenőrzik a sepsiszentgyörgyi buszmegállókat, amelyeket sokan parkolónak használnak. A helyi rendőrök azonban nemcsak a szabálytalan parkolásért, hanem a felügyelet nélkül hagyott lovak miatt is bírságolnak.

2026. április 24., péntek

2026. április 23., csütörtök

A munkavédelmi felkészítők haszna: senki nem sérült meg az idősotthonban keletkezett tűzben

Tűz ütött ki szerdán hajnalban a kézdivásárhelyi Zenóbia idősotthon konyhájában. A helyiség teljesen kiégett, de a gyors beavatkozásnak és a személyzet helyes reakciójának köszönhetően a lángokat rövid idő alatt megfékezték, és senki sem sérült meg.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Szombat délutánig várja a látogatókat a kézdivásárhelyi Virágvarázs vásár

Csütörtökön kezdődött, és szombat délutánig várja látogatóit a Kézdivásárhely főterére berendezkedett vásár. A Virágvarázs kiültetésre váró dísz- és haszonnövények gazdag és színes tárházát kínálja.

2026. április 23., csütörtök

2026. április 23., csütörtök

Tavalyhoz képest kevesebb pénzből gazdálkodhat Kézdivásárhely

Kézdivásárhely képviselőtestülete egyöntetűen, ellenvetés nélkül fogadta el 2026. évre szóló költségevetés tervezetét. A céhes város idén közel 113 millió lejből gazdálkodhat, ami tavalyhoz képest közel 14,5 millió lejes mínuszt jelent.

2026. április 23., csütörtök

