A hiányos infrastruktúra ellenére is vonzóak a városszéli panorámás telkek

Hiába kiépítetlen az infrastruktúra, a dombokról nyíló panoráma sokak számára vonzó
Felértékelődtek a Sepsiszentgyörgy peremén fekvő panorámás telkek: a városból egyre többen keresnek építkezésre alkalmas parcellákat a közeli dombokon. A hiányos infrastruktúra ellenére a környéken már 50–60 eurót is elkérnek egy négyzetméterért.
Illyefalva irányába három Szalomér negyed is kiépülőben van a domboldalakon. A legrégebbi csaknem húszéves, a másik kettő fiatalabb. Közigazgatásilag Illyefalva községhez, illetve a háromszéki megyeszékhely legközelebbi falujához, Sepsiszentkirályhoz tartoznak. Ebben a faluban jött létre először a városhoz legközelebbi Szalomér 1, amit aztán további kettő követett.
Jelenleg például a Szalomér 3-ban csak szennyvízvezeték van, és még arra sincsenek rácsatlakoztatva a házak. A Szalomér 1 ennél jóval kedvezőbb helyzetben van.
Gál Brigittától, a Well ingatlanügynökség sepsiszentgyörgyi igazgatójától érdeklődve megtudtuk: a vásárlók különösen értékelik a dombtetőkről nyíló panorámát, ezért
Bíznak abban, hogy a közszolgáltatások előbb-utóbb megérkeznek, és bár addig időnként nehéz helyzeteket is megélnek, ezt úgy kezelik, mint ami „benne van a pakliban”.
A legrégebbi Szalomér negyed közelebb van Sepsiszentgyörgyhöz, mint Szentkirályhoz
Benkő Árpád Jenő, Illyefalva polgármestere is nyilatkozott lapunknak. Elmondta: a romén kormánytól 400 ezer lejt nyertek a község általános rendezési tervének (PUG) elkészítésére. A frissítés időszerű, hiszen a legutóbbi szabályozás még 2000-ből származik. Az új változat nincs véglegesítve, de 2027-re el kell készülnie.
Az már látható, hogy az Illyefalva (Szentkirály) és Sepsiszentgyörgy közötti út nyugati oldalán a dombok be fognak épülni, hosszabb távon pedig valószínűleg az út menti szántóföldeknek is a beltelkesítés lesz a sorsa. Az út keleti oldalán ugyanakkor csak mezőgazdasági vagy ipari célú építmények húzhatók fel. Erre utal az is, hogy
a tulajdonosok pedig arra várnak, hogy felparcellázva, építkezésre alkalmas területként adhassák el a földet, legalább 50 eurós négyzetméteráron. Hasonló a helyzet a községközpontban is.
A telekárakakkal arányos a házak nagysága is
„Én annak vagyok híve, hogy Illyefalván az állattenyésztés továbbra is folytatódjon, és ne járjunk úgy, mint Szászhermány vagy Szentpéter, ahol minden parcella beépült.
egy másik pedig kissé odébb kamionparkolóra kapott rendezési tervet, viszont azt módosíttatni szándékozik, szintén lakóházak építése céljából. Akkor pedig már a két lakótelep között sem lesz jogunk megtagadni az építkezési engedélyek kiadását, és az új PUG-ban beltelekké kell nyilvánítani az ottani szántóföldeket. Ezt racionálisan csak úgy lehet rendezni, ha az önkormányzat beleegyezik abba, hogy az egész domb beépüljön – magyarázta a polgármester.
Illyefalva tehát Brassó és Sepsiszentgyörgy irányába is egyre inkább terjeszkedik. Az ingatlanvásárlók ennek megfelelően 70 százalékban a 7–8 kilométerre levő Sepsiszentgyörgyről és vonzáskörzetéből kerülnek ki, 30 százalékban pedig a félórányi távolságban levő Brassóból, ahol a telekárak továbbra is kétszer magasabbak Kovászna megyéhez képest.
Gál Brigitta szerint ugyan a tulajdonosok a szomszédoktól hallottakra rálicitálva akár 90–100 eurót is elkérnének, a tényleges eladási árak nem haladják meg a 60 eurót.
Elakadt autó, hiszen az infrastruktúra olykor még nem kielégítő
Nagyon keresettek a 700–800 négyzetméteres parcellák. Ahol ennél nagyobb, ketté nem osztható telkek várnak vevőre, ott valamelyest olcsóbb a földterület négyzetmétere. Sepsiszentgyörgyön már csak kivételes esetekben találni ilyen méretű beépíthető telkeket, ezért
Az érdeklődőknek azzal is számolniuk kell, hogy Illyefalván az infrastruktúra kiépítését és bővítését előbb a község régebbi utcáiban fogják elvégezni, és ott is csak olyan mértékben, amennyit a helyi költségvetés lehetővé tesz, mivel jelenleg nincsenek ilyen típusú európai uniós pályázati kiírások. Az új Szalomér negyedek utcái maradnak utoljára – tájékoztatott a polgármester.
Ősszel már az új, több mint 900 négyzetméteres uzoni óvodában kezdhetik a tanévet a község gyerekei. A közel 5,5 millió lejből megvalósult beruházás elkészült, jelenleg az engedélyeztetés zajlik.
