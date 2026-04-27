A hiányos infrastruktúra ellenére is vonzóak a városszéli panorámás telkek

Felértékelődtek a Sepsiszentgyörgy peremén fekvő panorámás telkek: a városból egyre többen keresnek építkezésre alkalmas parcellákat a közeli dombokon. A hiányos infrastruktúra ellenére a környéken már 50–60 eurót is elkérnek egy négyzetméterért.

Bodor Tünde 2026. április 27., 21:062026. április 27., 21:06

Illyefalva irányába három Szalomér negyed is kiépülőben van a domboldalakon. A legrégebbi csaknem húszéves, a másik kettő fiatalabb. Közigazgatásilag Illyefalva községhez, illetve a háromszéki megyeszékhely legközelebbi falujához, Sepsiszentkirályhoz tartoznak. Ebben a faluban jött létre először a városhoz legközelebbi Szalomér 1, amit aztán további kettő követett.

Mindhárom lakótelep a dombokon terjeszkedett, az infrastruktúra pedig csak késve és nehezen érte utol őket.

Jelenleg például a Szalomér 3-ban csak szennyvízvezeték van, és még arra sincsenek rácsatlakoztatva a házak. A Szalomér 1 ennél jóval kedvezőbb helyzetben van. Panoráma felárért Gál Brigittától, a Well ingatlanügynökség sepsiszentgyörgyi igazgatójától érdeklődve megtudtuk: a vásárlók különösen értékelik a dombtetőkről nyíló panorámát, ezért

hajlandók megfizetni a magas – négyzetméterenként 50–60 eurót elérő – árakat is.

Bíznak abban, hogy a közszolgáltatások előbb-utóbb megérkeznek, és bár addig időnként nehéz helyzeteket is megélnek, ezt úgy kezelik, mint ami „benne van a pakliban”.

A legrégebbi Szalomér negyed közelebb van Sepsiszentgyörgyhöz, mint Szentkirályhoz Fotó: Tuchiluș Alex

Benkő Árpád Jenő, Illyefalva polgármestere is nyilatkozott lapunknak. Elmondta: a romén kormánytól 400 ezer lejt nyertek a község általános rendezési tervének (PUG) elkészítésére. A frissítés időszerű, hiszen a legutóbbi szabályozás még 2000-ből származik. Az új változat nincs véglegesítve, de 2027-re el kell készülnie. Beépülő dombok, átalakuló falukép Az már látható, hogy az Illyefalva (Szentkirály) és Sepsiszentgyörgy közötti út nyugati oldalán a dombok be fognak épülni, hosszabb távon pedig valószínűleg az út menti szántóföldeknek is a beltelkesítés lesz a sorsa. Az út keleti oldalán ugyanakkor csak mezőgazdasági vagy ipari célú építmények húzhatók fel. Erre utal az is, hogy

a környéken – a főút menti sávot kivéve – már nem is művelik a szántóföldeket: inkább kaszálóként használják azokat,

a tulajdonosok pedig arra várnak, hogy felparcellázva, építkezésre alkalmas területként adhassák el a földet, legalább 50 eurós négyzetméteráron. Hasonló a helyzet a községközpontban is.

A telekárakakkal arányos a házak nagysága is Fotó: Tuchiluș Alex

„Én annak vagyok híve, hogy Illyefalván az állattenyésztés továbbra is folytatódjon, és ne járjunk úgy, mint Szászhermány vagy Szentpéter, ahol minden parcella beépült.

Szeretnénk megőrizni a falut régi székely településként, nem pedig kertvárosként, de ezt a törekvésünket bíróságon megnyert perek írják felül: Illyefalva déli részén például egy háromhektáros területen 36 családi házat építtet egy befektető,

egy másik pedig kissé odébb kamionparkolóra kapott rendezési tervet, viszont azt módosíttatni szándékozik, szintén lakóházak építése céljából. Akkor pedig már a két lakótelep között sem lesz jogunk megtagadni az építkezési engedélyek kiadását, és az új PUG-ban beltelekké kell nyilvánítani az ottani szántóföldeket. Ezt racionálisan csak úgy lehet rendezni, ha az önkormányzat beleegyezik abba, hogy az egész domb beépüljön – magyarázta a polgármester. A drágulás ellenére is olcsóbb Háromszék Illyefalva tehát Brassó és Sepsiszentgyörgy irányába is egyre inkább terjeszkedik. Az ingatlanvásárlók ennek megfelelően 70 százalékban a 7–8 kilométerre levő Sepsiszentgyörgyről és vonzáskörzetéből kerülnek ki, 30 százalékban pedig a félórányi távolságban levő Brassóból, ahol a telekárak továbbra is kétszer magasabbak Kovászna megyéhez képest.

Háromszéken is jelentősen emelkedtek az árak: 2025 őszétől 2026 tavaszáig 10 százalékkal nőtt a telkek négyzetméterára.

Gál Brigitta szerint ugyan a tulajdonosok a szomszédoktól hallottakra rálicitálva akár 90–100 eurót is elkérnének, a tényleges eladási árak nem haladják meg a 60 eurót.

Elakadt autó, hiszen az infrastruktúra olykor még nem kielégítő Fotó: Tuchiluș Alex

Várni kell az infrastruktúra kiépítésére Nagyon keresettek a 700–800 négyzetméteres parcellák. Ahol ennél nagyobb, ketté nem osztható telkek várnak vevőre, ott valamelyest olcsóbb a földterület négyzetmétere. Sepsiszentgyörgyön már csak kivételes esetekben találni ilyen méretű beépíthető telkeket, ezért

a házépítésre készülők a közeli falvakba és a város peremére húzódnak.