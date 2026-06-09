A lexikális ismeretek mellett ezt is fontos lenne tanítani az iskolás gyerekeknek

Szerbiában, Magyarországon, Romániában tanuló, 7. és 8. osztályos diákokat karol fel a program
Fotó: Tuchiluș Alex
Sepsiszentgyörgyi, szegedi és temerini diákokat és pedagógusokat kapcsol össze egy újonnan induló mobilitási projekt. A cél az, hogy a hetedikes és nyolcadikos gyerekek a lexikális tudás mellett az érzelmi intelligenciájukat fejlesszék.
Az európai uniós mobilitási projektek lényege általában az, hogy finanszírozást és szakmai keretet biztosítsanak a külföldön való tanulásnak, önkénteskedésnek, és a tapasztalatok révén új tudással, friss kapcsolatokkal ruházzák fel a fiatalt.
Ez alkalommal három szervezet, intézmény pályázott közösen azért, hogy az általános iskolás gyerekek számára kapcsolatépítési lehetőséget biztosítson, különös hangsúlyt helyezve az önismereti tevékenységekre, az érzelmi intelligencia fejlesztésére. Hogy miért érezték ennek szükségét, maguk a kezdeményezők beszéltek.
Noha általában a mobilitási programok a középiskolásokat, egyetemistákat célozzák, ez alkalommal a hetedik és nyolcadik osztályos diákokat szólítják meg. Az Erasmus+ keretében most székelyföldi, dél-alföldi és vajdaság iskolák vesznek részt:
Sepsiszentgyörgyről a Mikes Kelemen Elméleti líceum diákjai;
Szegedről a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola nebulói;
Temerinből a Kókai Imre Általános Iskola tanulói.
Zsigmond József, Gergely Tünde és Gergely Barnabás a diákok előtt beszélt a program részleteiről
Fotó: Tuchiluș Alex
A pályázatban partnerként társuló három egyesület, intézmény képviselői szerint a rövid távú cél az, hogy a következő egy évben sikeresen végigvigyék a projektet, és közben olyan kapcsolati hálót alakítsanak ki, amellyel a későbbiekben tovább dolgozhatnak. Egyébként
Mindhárom településen lesznek események, a zárókonferenciát jövőre tartják.
Zsigmond József, a Centrum Studiorum Egyesület elnöke kiemelte: az iskola által átadott lexikális ismeretek mellett egyre fontosabb, hogy a fiatalok megtanulják megérteni saját érzéseiket és környezetüket.
Hasonlóan gondolkodik a szegedi székhelyű TAU Ferences Jótékonysági Alapítvány, amely tíz éve vállalja a rászoruló magyarországi, vajdasági magyar családok, gyerekek segítését.
Közösen pályázott a Centrum Studiorum Egyesület, a TAU Ferences Jótékonysági Alapítvány és a Kókai Imre Általános Iskola
Fotó: Tuchiluș Alex
Gergely Barnabás, az alapítvány elnöke úgy fogalmazott: fontos szempontnak tartják a gyermekek fejlődésében az érzelmi intelligenciát, az empátiát, az önismeretet, és az érzelmek kezelését.
– húzta alá, hozzátéve, hogy korábban már lezajlott kisebb, a mostanihoz hasonló projekt, ezért most is bíznak a sikerben.
A temerini Kókai Imre Általános Iskola 1950-ben épült a vajdasági magyarok összefogásának köszönhetően, és mai napig is önálló, magyar tannyelvű intézményként működik. Amint az iskola képviselője, Gergely Tünde elmondta, mindösszesen 370 diákjuk van, de nem elégedetlenek a létszámmal. Sőt igyekeznek a különböző programok révén kimozdítani a gyerekeket, és tartós, határokon átnyúló kapcsolatot kiépíteni más iskolákkal. A temerini diákok sosem jártak Sepsiszentgyörgyön, most az ismerkedés mellett erre is lesz lehetőség.
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