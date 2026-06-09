A lexikális ismeretek mellett ezt is fontos lenne tanítani az iskolás gyerekeknek

Sepsiszentgyörgyi, szegedi és temerini diákokat és pedagógusokat kapcsol össze egy újonnan induló mobilitási projekt. A cél az, hogy a hetedikes és nyolcadikos gyerekek a lexikális tudás mellett az érzelmi intelligenciájukat fejlesszék.

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Az európai uniós mobilitási projektek lényege általában az, hogy finanszírozást és szakmai keretet biztosítsanak a külföldön való tanulásnak, önkénteskedésnek, és a tapasztalatok révén új tudással, friss kapcsolatokkal ruházzák fel a fiatalt.

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Ez alkalommal három szervezet, intézmény pályázott közösen azért, hogy az általános iskolás gyerekek számára kapcsolatépítési lehetőséget biztosítson, különös hangsúlyt helyezve az önismereti tevékenységekre, az érzelmi intelligencia fejlesztésére. Hogy miért érezték ennek szükségét, maguk a kezdeményezők beszéltek.

Épülnek a magyar–magyar kapcsolatok

Noha általában a mobilitási programok a középiskolásokat, egyetemistákat célozzák, ez alkalommal a hetedik és nyolcadik osztályos diákokat szólítják meg. Az Erasmus+ keretében most székelyföldi, dél-alföldi és vajdaság iskolák vesznek részt: