Egyelőre nem tért vissza a medve a sepsiszentgyörgyi tó közelébe

Néhány napja nagyvad jelenléte miatt riasztották a lakókat Sepsiszentgyörgyön és környékén. A medvét az Állomás negyedi tó zónájában, az Olt túloldalán látták.

Farkas Orsolya 2026. június 09., 17:372026. június 09., 17:37

A pénteki Ro-Alert figyelmeztetés szerint a medve a sepsiszentgyörgyi tó környékén jelent meg. Mivel a riasztásban nem pontosították a helyszínt, a városbeliek csak feltételezni tudták, hogy az állat az Állomás negyedi új szabadidőközpont közelében bukkant fel. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester a Székelyhonnak elmondta: a medvét valóban ebben a zónában, pontosabban

az Olt partján látták, de nem ott, ahol a tó és a szabadidőközpont van, hanem a folyó túloldalán, a gáton túl.