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Egyelőre nem tért vissza a medve a sepsiszentgyörgyi tó közelébe

Drónnal próbáltak a nyomára bukkanni a tó közelében látott medvének. Sikertelenül • Fotó: Tuchiluș Alex

Drónnal próbáltak a nyomára bukkanni a tó közelében látott medvének. Sikertelenül

Fotó: Tuchiluș Alex

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Néhány napja nagyvad jelenléte miatt riasztották a lakókat Sepsiszentgyörgyön és környékén. A medvét az Állomás negyedi tó zónájában, az Olt túloldalán látták.

Farkas Orsolya

2026. június 09., 17:372026. június 09., 17:37

A pénteki Ro-Alert figyelmeztetés szerint a medve a sepsiszentgyörgyi tó környékén jelent meg. Mivel a riasztásban nem pontosították a helyszínt, a városbeliek csak feltételezni tudták, hogy az állat az Állomás negyedi új szabadidőközpont közelében bukkant fel.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester a Székelyhonnak elmondta: a medvét valóban ebben a zónában, pontosabban

az Olt partján látták, de nem ott, ahol a tó és a szabadidőközpont van, hanem a folyó túloldalán, a gáton túl.

Amikor a csendőrök megérkeztek a helyszínre, még egy pillanatra sikerült megpillantani az állatot. Később az állatorvos drónnal próbált a nyomára bukkanni, sikertelenül.

Befogják és elszállítják

Az alpolgármester szerint az Olt partján viszonylag gyakran jelennek meg vadak. A hegyivadász-aktanyához is tartozik egy erdős, bokros területrész, ami lenyúlik egészen a folyóig – innen is érkezett több riasztás az utóbbi időben, egy példányt be is fogtak.

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Kérdésünkre, hogy a továbbiakban mit szándékoznak tenni azokkal az egyedekkel, amelyek visszatérnek ezekre a területekre, az elöljáró leszögezte: szükség esetén befogják és elszállítják az állatokat.

Háromszék Sepsiszentgyörgy medve
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