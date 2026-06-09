Egyelőre nem tért vissza a medve a sepsiszentgyörgyi tó közelébe

Drónnal próbáltak a nyomára bukkanni a tó közelében látott medvének. Sikertelenül
Fotó: Tuchiluș Alex
Néhány napja nagyvad jelenléte miatt riasztották a lakókat Sepsiszentgyörgyön és környékén. A medvét az Állomás negyedi tó zónájában, az Olt túloldalán látták.
A pénteki Ro-Alert figyelmeztetés szerint a medve a sepsiszentgyörgyi tó környékén jelent meg. Mivel a riasztásban nem pontosították a helyszínt, a városbeliek csak feltételezni tudták, hogy az állat az Állomás negyedi új szabadidőközpont közelében bukkant fel.
Tóth-Birtan Csaba alpolgármester a Székelyhonnak elmondta: a medvét valóban ebben a zónában, pontosabban
Amikor a csendőrök megérkeztek a helyszínre, még egy pillanatra sikerült megpillantani az állatot. Később az állatorvos drónnal próbált a nyomára bukkanni, sikertelenül.
Az alpolgármester szerint az Olt partján viszonylag gyakran jelennek meg vadak. A hegyivadász-aktanyához is tartozik egy erdős, bokros területrész, ami lenyúlik egészen a folyóig – innen is érkezett több riasztás az utóbbi időben, egy példányt be is fogtak.
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