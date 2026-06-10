Jubileumi néptánctalálkozót tartanak a Perkőn

Archív
Fotó: Tuchiluș Alex
Huszadik alkalommal gyűlnek össze a gyermek- és ifjúsági néptáncegyüttesek Kézdiszentlélek búcsújáró hegyén, a XX. Perkő – Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttesek Találkozóján június 13-án, szombaton.
A jubileumi eseményen ismét több száz fiatal lép színpadra, hogy megmutassa a néphagyomány gazdagságát, a közösség erejét és azt az örökséget, amely nemzedékről nemzedékre öröklődik tovább.
A rendezvény 10 órakor hivatalos megnyitóval kezdődik, ezt követően a meghívott együttesek első csoportja lép színpadra.
majd közös éneklésre és táncra várják a fiatalokat Deák Anett és a Finom zenekar közreműködésével.
A délutáni program részeként népi vetélkedők színesítik a találkozót, 13:30-tól pedig a Bekecs Táncszínház Táncolva öröklődik című előadása lesz megtekinthető. A néptánccsoportok bemutatkozása a délután folyamán is zajlik, majd a rendezvényt Kovács Sára és a Finom zenekar koncertje, valamint közös táncház zárja.
A rendezvény ideje alatt fotókiállítás idézi a rendezvény 19 évének legemlékezetesebb pillanatait, emellett kézműves vásár, bemutatók, gyermekfoglalkoztatók és egyéb kísérőprogramok várják az érdeklődőket.
Sepsiszentgyörgyi, szegedi és temerini diákokat és pedagógusokat kapcsol össze egy újonnan induló mobilitási projekt. A cél az, hogy a hetedikes és nyolcadikos gyerekek a lexikális tudás mellett az érzelmi intelligenciájukat fejlesszék.
Néhány napja nagyvad jelenléte miatt riasztották a lakókat Sepsiszentgyörgyön és környékén. A medvét az Állomás negyedi tó zónájában, az Olt túloldalán látták.
Házkutatásokat tartottak Galac megyében három, adócsalással és csalással gyanúsított személynél, akiket a Kovászna megyei rendőrség nyomozói állítottak elő.
Kevesebb újszülöttet hagytak a kórházban, de még mindig sok a kiskorú anya – derül ki a háromszéki szociális ellátási és gyermekvédelmi igazgatóság kimutatásából. Öt olyan lányt vettek nyilvántartásba, akik mindössze tizenhárom évesen váltak anyává.
Keöpeczi Sebestyén József munkásságát bemutató kiállítás nyílik június 10-én az Erdővidék Múzeumában, a címertan világnapjához kapcsolódva.
Hiába hullott az elmúlt időszakban bőségesnek tűnő csapadék, ez mesze nem elég. A kánikulák még be sem köszöntöttek, a Hydrokov máris figyelmezteti a háromszéki fogyasztókat, ne használják öntözésre, medencék föltöltésére a hálózati ivóvizet.
Van remény rá, hogy visszavezessék a ténylegesen ledolgozott munkaidő utáni adózást – legalábbis a pénzügyi bizottságon átment a javaslat, közölte Miklós Zoltán RMDSZ-es háromszéki parlamenti képviselő.
A használt ruhás kukák kirámolása örökzöld téma Sepsiszentgyörgyön. A lakosság sokszor nehezményezi nemcsak azt, hogy a nekik nem kellő ruhákat szétszórják a fosztogatók, hanem azt is, hogy a helyi rendőrség fellépése elmarad ezekben az esetekben.
Június 8–12. között a hadsereg szárazföldi egységei tartanak hadgyakorlatot a sepsiszentgyörgyi Păiuș-gyakorlótéren.
Minden eddiginél nagyobb nemzetközi érdeklődés övezte a 9. Székelyföldi Grafikai Biennálét: a rendezvény történetében még soha nem válaszolt ennyi alkotó a felhívásra.
szóljon hozzá!