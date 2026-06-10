Jubileumi néptánctalálkozót tartanak a Perkőn

Huszadik alkalommal gyűlnek össze a gyermek- és ifjúsági néptáncegyüttesek Kézdiszentlélek búcsújáró hegyén, a XX. Perkő – Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttesek Találkozóján június 13-án, szombaton.

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A jubileumi eseményen ismét több száz fiatal lép színpadra, hogy megmutassa a néphagyomány gazdagságát, a közösség erejét és azt az örökséget, amely nemzedékről nemzedékre öröklődik tovább.

A rendezvény 10 órakor hivatalos megnyitóval kezdődik, ezt követően a meghívott együttesek első csoportja lép színpadra.