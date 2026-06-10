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Jubileumi néptánctalálkozót tartanak a Perkőn

Archív • Fotó: Tuchiluș Alex

Archív

Fotó: Tuchiluș Alex

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Huszadik alkalommal gyűlnek össze a gyermek- és ifjúsági néptáncegyüttesek Kézdiszentlélek búcsújáró hegyén, a XX. Perkő – Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttesek Találkozóján június 13-án, szombaton.

Székelyhon

2026. június 10., 13:352026. június 10., 13:35

A jubileumi eseményen ismét több száz fiatal lép színpadra, hogy megmutassa a néphagyomány gazdagságát, a közösség erejét és azt az örökséget, amely nemzedékről nemzedékre öröklődik tovább.

A rendezvény 10 órakor hivatalos megnyitóval kezdődik, ezt követően a meghívott együttesek első csoportja lép színpadra.

Délben a résztvevők népviseletben közös fotót készítenek a Szent István-kápolnánál,

majd közös éneklésre és táncra várják a fiatalokat Deák Anett és a Finom zenekar közreműködésével.

A délutáni program részeként népi vetélkedők színesítik a találkozót, 13:30-tól pedig a Bekecs Táncszínház Táncolva öröklődik című előadása lesz megtekinthető. A néptánccsoportok bemutatkozása a délután folyamán is zajlik, majd a rendezvényt Kovács Sára és a Finom zenekar koncertje, valamint közös táncház zárja.

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A rendezvény ideje alatt fotókiállítás idézi a rendezvény 19 évének legemlékezetesebb pillanatait, emellett kézműves vásár, bemutatók, gyermekfoglalkoztatók és egyéb kísérőprogramok várják az érdeklődőket.

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