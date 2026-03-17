Ha a szomszéd kutyája túl hangosan ugat: jogok és kötelességek

A tömbházas életforma próbára teszi a türelmet. Míg Sepsiszentgyörgyön a „szomszéd jóléte” is zavaró lehet, Kézdivásárhelyen a felelőtlen állattartás és a parkolási káosz adja a legtöbb munkát a helyi rendőröknek.

Kocsis Károly 2026. március 17., 19:272026. március 17., 19:27

Ön mit tesz, ha a szomszéd lakásban túl hangosan ugat a kutya, mert a gazdája nem viszi eleget sétálni? Kézdivásárhelyen már ilyen ügyben is hívták a helyi rendőröket, de a legtöbb riasztást itt is parkolóhelyek jogtalan elfoglalása okán kapják. Ha sokat ugat a kutya: mi történik a kiszálláskor? Nemrég írtuk, hogy egészen fura panaszokkal is szokták hívni a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrséget. Volt, aki a mellette flekkent sütőre panaszkodott, aki azért zavarta, mert ő nem engedheti meg magának ezt a luxust. Hirdetés

Kézdivásárhelyen kevésbé jellemző, hogy ilyen – a kívülálló számára bagatellnek tűnő – ügyekben riasztanák a helyi rendőröket.

Vezetőjük, Croitoru Constantin lapunknak mindössze egyetlen különösebb esetet tudott felidézni, amikor valaki azzal fordult hozzájuk, hogy a szomszédja nem viszi elég gyakran sétálni a kutyáját, és az emiatt sokszor ugat.

Ilyenkor kiszállnak a helyszínre, és ha már ott vannak, akkor egyebet is ellenőriznek a felelőtlen gazdinál. Így például a kutya fülszámát, és ha nincs minden rendben, az további bírságolást eredményezhet. Kit hívjunk? Hatásköri útmutató Csendzavarásért egyébként nem őket szokták hívni – magyarázza Croitoru Constantin –, mert számukra este 11 órakor véget ér a szolgálat, és a hangoskodók általában ennél későbbi órákban vetemednek ilyesmire. Ilyenkor a 112-es sürgősségi számot hívják, annak diszpécserszolgálata pedig valamelyik járőröző állami rendőregységet riasztja.

A helyi rendőrökhöz inkább parkolók jogtalan elfoglalása miatt szoktak fordulni a céhes város lakói.