Ha a szomszéd kutyája túl hangosan ugat: jogok és kötelességek

Fotó: Croitoru Constantin személyes archívuma

Fotó: Croitoru Constantin személyes archívuma

A tömbházas életforma próbára teszi a türelmet. Míg Sepsiszentgyörgyön a „szomszéd jóléte” is zavaró lehet, Kézdivásárhelyen a felelőtlen állattartás és a parkolási káosz adja a legtöbb munkát a helyi rendőröknek.

Kocsis Károly

2026. március 17., 19:272026. március 17., 19:27

Ön mit tesz, ha a szomszéd lakásban túl hangosan ugat a kutya, mert a gazdája nem viszi eleget sétálni? Kézdivásárhelyen már ilyen ügyben is hívták a helyi rendőröket, de a legtöbb riasztást itt is parkolóhelyek jogtalan elfoglalása okán kapják.

Ha sokat ugat a kutya: mi történik a kiszálláskor?

Nemrég írtuk, hogy egészen fura panaszokkal is szokták hívni a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrséget. Volt, aki a mellette flekkent sütőre panaszkodott, aki azért zavarta, mert ő nem engedheti meg magának ezt a luxust.

Kézdivásárhelyen kevésbé jellemző, hogy ilyen – a kívülálló számára bagatellnek tűnő – ügyekben riasztanák a helyi rendőröket.

Vezetőjük, Croitoru Constantin lapunknak mindössze egyetlen különösebb esetet tudott felidézni, amikor valaki azzal fordult hozzájuk, hogy a szomszédja nem viszi elég gyakran sétálni a kutyáját, és az emiatt sokszor ugat.

Fotó: Pixabay

Ilyenkor kiszállnak a helyszínre, és ha már ott vannak, akkor egyebet is ellenőriznek a felelőtlen gazdinál. Így például a kutya fülszámát, és ha nincs minden rendben, az további bírságolást eredményezhet.

Kit hívjunk? Hatásköri útmutató

Csendzavarásért egyébként nem őket szokták hívni – magyarázza Croitoru Constantin –, mert számukra este 11 órakor véget ér a szolgálat, és a hangoskodók általában ennél későbbi órákban vetemednek ilyesmire. Ilyenkor a 112-es sürgősségi számot hívják, annak diszpécserszolgálata pedig valamelyik járőröző állami rendőregységet riasztja.

A helyi rendőrökhöz inkább parkolók jogtalan elfoglalása miatt szoktak fordulni a céhes város lakói.

Persze ilyenkor nem mindig lehet gyors megoldást találni helyzetre, mert az autók tulajdonosainak azonosítása, illetve azonnali megtalálása nem egy-két perces feladat, de a tényállás rögzítése után a pénzbírság nem marad el. Ez a jelenleg érvényes szabályok értelmében 400 lejt jelent, de tizennégy napon belül elegendő a felét kifizetni.

Sepsiszentgyörgyön akár 800 lejre is megbüntethetik azt a sofőrt, aki más által bérelt parkolóhelyre áll be autójával, Kézdivásárhelyen nemrég emelték 400 lejre a bírság felső értékét. Ám jó tudni: a helyi rendőrég riasztása nélkül is van megoldás.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. március 17., kedd

ANAF-osnak adta ki magát egy csaló, miszerint visszajár a cégnek a tavaly befizetett összegből...

Az adóhatóság (ANAF) alkalmazottjának adta ki magát egy csaló, és egy gyulafehérvári cégvezetőn keresztül 86 ezer lejjel rövidített meg egy vállalkozást. A 49 éves női vállalkozó hozzáférést biztosított a csalónak egy laptophoz és egy mobilhoz is.

2026. március 17., kedd

Kétszázötven kilométernyi autópályát ígérnek, de több pénzre lesz szükség

A közlekedési minisztérium idén szerény összegből gazdálkodik, és a nyári költségvetés-kiigazításkor további forrásokra lesz szükség a folyamatban lévő és az új beruházások finanszírozásához – jelentette ki kedden Ciprian Șerban közlekedési miniszter.

Postázzák a szavazási levélcsomagokat, megvannak a fontos tudnivalók

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) megkezdte az áprilisi országgyűlési választásra keddig regisztrált mintegy 489 ezer levélben szavazó választópolgár számára a szavazási levélcsomagok postázását.

Tanügyminiszter: a bojkott nem veszélyezteti az országos vizsgák megszervezését

Nem áll fenn annak a veszélye, hogy a pedagógusok bojkottja miatt idén elmaradjanak az országos vizsgák – jelentette ki kedden Mihai Dimian oktatási és kutatási miniszter.

2026. március 17., kedd

Még a próba-képességvizsgán is megpróbáltak csalni

Több mint 144 300 nyolcadikos vett részt kedden a matematika próba-képességvizsgán – tájékoztatott az oktatási minisztérium.

2026. március 17., kedd

Idén is megmarad a 100 ezer forintos támogatás a Szülőföldön Magyarul Programban

Újra meghirdeti a nemzetpolitikai államtitkárság a Szülőföldön Magyarul Programot, amelyre keddtől lehet jelentkezni – mondta Nacsa Lőrinc a Facebook-oldalán közzétett videóban.

2026. március 17., kedd

Védelmi miniszter: Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást

Románia képes kivédeni egy esetleges iráni rakétatámadást – jelentette ki kedden Radu Miruță védelmi miniszter.

2026. március 17., kedd

Sepsiszentgyörgyre, majd Csíkszeredába érkezik a Székely menyasszony tárlat

Székelyföldre érkezik a Székely menyasszony című kiállítás, amely március 20-tól lesz látogatható Sepsiszentgyörgyön, majd április 29-től Csíkszeredában.

2026. március 17., kedd

Közvitára bocsátotta az oktatási minisztérium a bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét

Közvitára bocsátotta kedden az oktatási minisztérium a 2026-2027-es tanévre vonatkozó bölcsődei és óvodai beiratkozások rendjét.

2026. március 17., kedd

A pénzügyminiszter szerint is lépni kellene az üzemanyag további drágulásának megelőzéséért

A pénzügyminisztérium elkészítette az üzemanyagárakkal kapcsolatos elemzését, és a kormány „a következő napokban” várhatóan dönteni fog a következő lépésekről – nyilatkozta egy keddi sajtóeseményen Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

