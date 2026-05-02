Ezeket a filmeket várjuk 2026 nyarán

Hosszú kihagyás után idén érkezik a biztonsági játéknak ígérkező Star Wars-film, de Steven Spielberg is visszatér egy idegeninváziós sci-fivel. De nem csak ezeket nézhetjük az előttünk álló hónapokban. Nyári moziajánló.

Tamás Attila 2026. május 02., 20:182026. május 02., 20:18

Egyre közelebb vagyunk az év legnagyobb látványfilmjeihez, az eddigi legnagyobb moziélménynek bizonyuló A Hail Mary-küldetés után pedig már moziba került a Michael Jacksonról készült biopic, valamint az Ördög Pradát visel második része is. Újabb összeállításunkban azokat a filmeket szedtük össze, amikért várjuk az idei mozis nyarat. Hirdetés Birkakrimi (The Sheep Detective) – premier: május 1. Igazi családi filmmel rajtol az idei mozis „nyár”, hiszen a több hollywoodi animációs alkotáson (Gru-filmek, Lorax, Szörny Rt, Egy bogár élete, stb.) is dolgozó Kyle Balda viszi vászonra Leonie Swann német író bestsellerét, a több mint 30 nyelvre lefordított Birkakrimit. A beszélő állatos filmben egy birkanyáj próbálja kinyomozni pásztoruk meggyilkolását, akit Hugh Jackman alakít. Az állatok hangját is ismert sztárok adják, bár ez szinte mindegy is a kisgyerekes családoknak, akik nagy valószínűség szerint a magyar szinkronos vetítést választják. Az igazi, feelgood élménynek ígérkező film forgatókönyvírója ráadásul az a Craig Mazin, akinek a 2009-es Csernobil-t és a The Last of Us-sorozatot is köszönhetjük. Ez a családi film meglehetősen éles váltás a korábbi munkáihoz képest.

Mortal Kombat II. – premier: május 8. A Gyűrűk ura Éomerje és a The Boys Butcherje, Karl Urban Johnny Cage bőrébe bújik a 2021-es Mortal Kombat-mozifilm folytatásában, ami sokkal brutálisabbnak és látványosabbnak ígérkezik, mint a Covid 19-járvány idején hibrid forgalmazásban bemutatott (moziban és streamingen egyaránt) elődje. A gyerekkorunk verekedős arcade-videójátéka alapján készült mozi második része esetében minden adott a sikerhez, már csak az a kérdés, hogy a Mortal Kombat-rajongás mennyi nézőt vonz a mozitermekbe. Ha pedig megnéztük, akkor máris tárazhatjuk be az aktuális Mortal Kombat-videójátékot, a Liu Kang, Sub Zero, Scorpion, Raiden, Sonya, Kitana-nosztalgiáért, ami természetesen régen ezerszer jobb volt.

A mandalóri és Grogu (Star Wars: The Mandalorian and Grogu) – premier: május 22. 2019 óta nem volt Star Wars-mozifilm, amit igazából nem is nagyon lehetett hiányolni a meglehetősen pocsékra sikerült Star Wars: Skywalker kora után. Annál jobb volt a felhozatal sorozatfronton, de csak akkor ha A mandalóri, az Andor évadait és az Ahsoka-élőszereplős változatát vesszük számításba. Rengeteg újratervezés és Kathleen Kennedy Star Wars hozzánemértő tótumfaktum leváltása közben a stúdiónál a biztosra mentek, és a legnagyobb közönségkedvenc karakterek történetét vitték nagyvászonra a megbízható Disney-iparos Jon Favreau rendezésében. Az első évadban még bébi-yodaként számontartott, végtelenül cuki Grogu és a Pedro Pascal által megszólaltatott maszkos fejvadász története több mint két órás mozifilmben folytatódik, amiben ráadásul Martin Scorsese rendezőóriás (aki korábban a Disney-tulajdonban levő Marvel-filmeket vidámparkhoz hasonlította) is a hangját adja egy karakternek. A lényeg, hogy A mandalóri és Grogu a Disney egyik biztonsági játéka, már csak az a kérdés, hogy mennyit hoz majd a stúdió konyhájára.

Horrorra akadva 6 (Scary Movie) – premier: június 5. 2026 lesz az az év, amikor a felejthető Sikoly 7 után a várhatóan jobban elsülő horror-paródiát, a Horrorra akadva hatodik részét is láthatjuk a mozikban. A kretén-filmek etalonjának számító Scary Movie természetesen az aktuális termésből merít: lesz itt Megan, Michael Jackson, Sikoly, Terrifier, na meg persze a túlzásba vitt pollkorrektség és az aktuális amerikai politikai helyzet kifigurázása, altesti poénokkal és testnedvekkel, Anna Faris és Marlon Wayans főszereplésével. Mindegy is, hogy mennyire lesz vicces vagy kretén, remélhetőleg ennek a résznek sem lesz semmi szent, amitől elszokhattunk az utóbbi években az egyre széleskörűbb, senkit se bántsunk és mindenkinek megfeleljünk, túlzó polkorrektség jegyében.

Death of Robin Hood – június 19. A Nicholas Cage főszereplésével készült Disznó, valamint a Hang nélkül spin-off rendezőjének új filmje nem egy hagyományos értelemben vett látványfilm lesz idén nyáron, hanem egy meglehetősen sötét kosztümös dráma, a szebb időket is látott Robin Hoodról. A Robert Eggers: The Northman-jére hajazó, hollywood élvonalába törő, független A24 stúdiónál készülő alkotás főszerepében szintén Hugh Jackmant láthatjuk, aki természetesen Wolverine-ként visszatér a decemberben érkező ötödik Bosszúállókban is. Jackmant láthattuk már az öreg Logan-ként, ami az egyik legjobb X-men film volt, most pedig a megkeseredett és a halál küszöbén álló Robin Hood bőrébe bújik, aki a rajta segítő ártatlanok védelmére kel, valószínűleg utoljára. A júniusi melegben igazi felüdülés lesz egy melankolikus, sötét és kilátástalan tájakon játszódó drámára beülni a légkondicionált moziterembe.

A leleplezés napja (Disclosure Day) – premier: június 12. Steven Spielberg nagy visszatérésének ígérkezik 2026, hiszen moziba kerül a legújabb idegeninváziós sci-fije, amelynek főbb szerepeire olyan sztárokat sikerült leigazolni, mint Emily Blunt, Colin Firth, Josh O’Connor, Colman Domingo, Eve Hewson és Wyatt Russel. Bár egy blocbusterről van szó, amit várhatóan agyon fognak reklámozni, ez annak a filmnek tűnik, amire úgy érdemes beülni, hogy minél kevesebbet tudunk arról, hogy mit fogunk benne látni. Idegeninvázó, összeesküvés-elméletek, és látványos sci-fi kaland: minden adott lesz tehát egy olyan filmhez, amitől a nyári hónapokban felrobbanhat az internet, feltéve ha a valóság nem lesz ennél eseménydúsabb, amire természetesen nagy esély van a mostani, nem hétköznapi történések és folyamatok tükrében.

Toy Story 5 – premier: június 18. Hogy mitől tud aktuális lenni a több mint három évtizede bemutatott, leghíresebb Pixar-rajzfilm, a Toy Story? Úgy, hogy a 2026-ban megjelenő, ötödik részben az életre kelő játékok már egy okoskütyüvel kell felvegyék a versenyt. Az Andy után húga, Dolly tulajdonába kerülő játékok ezúttal azt kell elérjék, hogy tényezők maradjanak egy mindent tudó tablet árnyékában, a pincéből előkerülő Woody-ra és a vele rivalizáló Buzz Lightyear-ra ezúttal is számíthatunk, akik továbbra is a legendás Tom Hanks és Tim Allen hangján szólalnak meg. A Toy Story ötödik része várhatóan nem lesz kevésbé jelentéktelenebb az eddigi epizódoknál, és ha nem egyébért, egy jó kis nosztalgiázásért immár a saját gyerekeinkkel ülhetünk be a filmre.

Supergirl – premier: június 26. Tovább folytatódik a mozivásznon James Gunn, egyelőre Batman nélküli DC-moziverzuma (merthogy a Matt Reeves-féle Batman egyelőre külön univerzumot képez), a tavalyi, meglehetősen jól sikerült Superman-reboot után pedig Supergirl is külön filmet kap, amiben Jason Momoa Aquaman után egy másik DC-karakter, Lobo bőrébe bújik. A Sárkányok háza fiatal Rhaenyrájaként megismert Milly Alckock egy újabb színes képregényfilm gyarló, de ugyanakkor szerethető szuperhőseként bizonyíthat, a kérdés már csak az, hogy mennyire lesz nézőcsalogató Supergirl és az ő szuperkutyája a nyári blockbuster-szezonban, amiből ráadásul a konkurenciánál készülő, rendkívüli népszerűségnek örvendő Pókember is hatalmas szeletet készül „kivágni”.

Vaiana (Moana) – premier: július 10. Az élőszereplős Disney-feldolgozások a viszonylag új produkciókat sem kímélik, bár a Vaiana várhatóan jobban fog elsülni, mint A kis hableány, vagy a Hófehérke-adaptációk az elmúlt évekből. A hawai-i törzsfőnök lánya és a Maui nevű félisten története várhatóan nem csak animációs köntösben működik, ráadásul Vaiana szerepére sikerült a végtelenül aranyos, pályakezdő Catherine Laga’aia-t leszerződni, míg Maui szerepében Dwayne Johnsont „láthatjuk viszont”. Az új Toy Story mellett ez lehet a nyár legnagyobb ifjúsági szenzációja idén.

Odüsszeia (The Odyssey) – premier: július 17. Christopher Nolan újabb, eseményszámba menő filmet készített, aminek a premierje ráadásul nem esik egybe a korábbi stúdiója, a Warner épp aktuális produkciójával, mint ahogy az történt legutóbb a Barbenheimer-jelenséget eredményező Barbie és Oppenheimer egyidejű bemutatásakor, 2023 nyarán. Nolan ezúttal egy történelmi, kosztümös kalandfilmet álmodott nagyvászonra, Homérosz: Odüsszeia-történetét ráadásul Hollywood színe javával meséli el, amit természetesen a lehető legnagyobb vásznon lesz érdemes látni. Az már biztos, hogy ez a film ott lesz az év legjobbjai közt, valószínűleg nagy eséllyel a 2027-es Oscar-szezon egyik nagy befutójaként.

Pókember: Vadonatúj nap (Spider-Man: Brand New Day) – július 31. 2021 decembere, a covid-járvány utáni legerősebb bevételt hozó Pókember: Nincs hazaút óta várjuk, hogy miként folytatódik Tom Holland Peter Parkerének története a Marvel-moziverzumban. A korábbi trilógiát lezáró film utolsó jelenetei egy új kezdetet ígértek, amit végre idén nyáron láthatunk, ráadásul ez lesz az utolsó, különálló Marvel-film, amit a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése előtt érkezik, és annak megalapozása is lesz a feladata. Minden adott lesz egy jó sztorihoz, ráadásul Hulk és Punisher is fontos szerepekben tűnnek fel a filmben, ami ráadásul több, meglepetésszereplőt is felvonultat. Zendaya is visszatér MJ szerepében, a sztárpár tagjait pedig ezen a nyáron az előbb említett, új Christopher Nolan-filmben is láthatjuk.

Az Oak Street vége (The End of Oak Street) – premier: augusztus 14. A 2026-os év Anne Hathaway „éve”, hiszen nem kevesebb, mint öt filmben láthatjuk. A Mother Mary, Az Ördög Pradát visel folytatása és az Odüsszeia után J. J. Abrams produkciós cége által készített misztikus sci-fiben láthatjuk Ewan McGregor oldalán, amiben egy kisvárosi család kálváriájába nyerhetünk betekintést, akinek az utcájuk egy megmagyarázhataltan esemény hatására elmozul, és egy dinoszauruszokkal benépesített világba kerül. A David Robert Mitchell által rendezett alkotásról egyelőre még nem lehet sokat tudni, de első látásra ígéretesnek tűnik. És ha Anne Hathawayből nem lenne elég, akkor jó tudni, hogy ősszel egy újabb filmben, a Verity-ben is láthatjuk Dakota Johnson oldalán.

Coyote vs. Acme – premier: augusztus 28. A „nem láttuk jönni” kategóriába sorolnánk az augusztus végén érkező Kojot és a Kengyelfutó Gyalogkakukk mozifilmet, ami a Bolondos dallamok (Looney Tunes) világában játszódó animációs-élőszereplős alkotás amiben szerencsétlen Kojot épp az őt ellátó nagyvállalat, az ACME áldozataként próbálja elkapni az agyára menő gyalogkakukkot. A Will Forte és John Cena főszereplésével érkező mozi igazi családi felüdülésnek ígérkezik még az iskolakezdés előtt.

The Dog Stars – premier: augusztus 28. Posztapokaliptikus filmmel tér vissza a továbbra is fáradhatatlan Ridley Scott, ugyanis a Jacob Elordi, Josh Brolin és Margaret Qualey főszereplésével érkező alkotásban egy maroknyi ember küzd a túlélésért egy világégés után. Reméljük, hogy az Elordi által játszott Hig kutyáját nem nyírják ki a filmben, mert a John Wick óta tudjuk, hogy az ilyennek nem lesz jó vége. Reméljük, hogy Ridley Scott egy újabb becsületes iparosmunkát tesz le az asztalra, ami kiránt néhány órára az egyre elkeserítőbb jelenünkből.