Elhunyt „az RMDSZ örökös ügyvezető elnöke”

Fotó: Facebook/RMDSZ
Tragikus hirtelenséggel meghalt Takács Csaba – közölte Facebook-oldalán Kelemen Hunor RMDSZ-elnök.
2026. május 01., 22:362026. május 01., 22:36
2026. május 01., 22:412026. május 01., 22:41
„Nagy idők nagy tanúja, a történelem alakítója, az RMDSZ örökös ügyvezető elnöke, a Communitas Alapítvány elnöke, és mégis leginkább közösségünk szíve, Szövetségünk lelkiismerete volt. Örök társunk volt a küzdelemben” – búcsúzik Takács Csabától Kelemen Hunor, aki szerint
Kelemen Hunor bejegyzésében kitér arra is, hogy személyesen is sokat köszönhet Takács Csabának, akit a mentorának tekintett, a legnagyobb harcosnak, akitől tanulhatott, „a leghűségesebb barát”.
„Ez a szív sokszor dobbant értünk. Dobbant helyettünk is, amikor elfáradtunk. És dobognia kell tovább bennünk, mert sok munka vár még erre a közösségre.
– búcsúzik Kelemen Hunor, kijelentve, hogy az RMDSZ saját halottjának tekinti Takács Csabát.
