Elhunyt „az RMDSZ örökös ügyvezető elnöke”

Fotó: Facebook/RMDSZ

Tragikus hirtelenséggel meghalt Takács Csaba – közölte Facebook-oldalán Kelemen Hunor RMDSZ-elnök.

Székelyhon

2026. május 01., 22:362026. május 01., 22:36

2026. május 01., 22:412026. május 01., 22:41

„Nagy idők nagy tanúja, a történelem alakítója, az RMDSZ örökös ügyvezető elnöke, a Communitas Alapítvány elnöke, és mégis leginkább közösségünk szíve, Szövetségünk lelkiismerete volt. Örök társunk volt a küzdelemben” – búcsúzik Takács Csabától Kelemen Hunor, aki szerint

Idézet
nagyon sokan tudták, ki ő, de még többen voltak, akiknek az életét megannyi módon segítette anélkül, hogy ismerték volna a nevét.

Kelemen Hunor bejegyzésében kitér arra is, hogy személyesen is sokat köszönhet Takács Csabának, akit a mentorának tekintett, a legnagyobb harcosnak, akitől tanulhatott, „a leghűségesebb barát”.

„Ez a szív sokszor dobbant értünk. Dobbant helyettünk is, amikor elfáradtunk. És dobognia kell tovább bennünk, mert sok munka vár még erre a közösségre.

Idézet
Amit ő elkezdett, azt folytatnunk kell.”

– búcsúzik Kelemen Hunor, kijelentve, hogy az RMDSZ saját halottjának tekinti Takács Csabát.

Belföld RMDSZ Gyász
Ezek is érdekelhetik

Hídfőnek ütközött egy autó Gyergyószentmiklóson
Vizsgálja az ügyészség a sürgősségiről hazaküldött, majd otthon meghalt páciens ügyét
Az FK Csíkszereda–FCSB meccsel fejezhetjük be a majálisozást
Munkaszüneti napon sincs megállás: tovább drágultak az üzemanyagok
Nincs más választás: le kell győzze az éllovast a Sepsi OSK
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Székelyhon

A rovat további cikkei

2026. május 01., péntek

Vizsgálja az ügyészség a sürgősségiről hazaküldött, majd otthon meghalt páciens ügyét

Egy beteg halálát vizsgálja az ügyészség, aki áprilisban került a brassói kórház sürgősségi osztályára, ahol kezelést írtak fel neki, majd hazaengedték. Röviddel ezután otthon meghalt.

2026. május 01., péntek

2026. május 01., péntek

Üldözőakció május 1-jén: helikopterrel is követték a rendőrök elől menekülő fiatalt – videóval

Kaotikusan közlekedett az A2-es autópályán, Konstanca felé egy autóvezető május 1-jén, és a rendőrök jelzésére sem volt hajlandó megállni. Üldözőbe vették, helikopterrel is követték, végül pedig feltartóztatták.

2026. május 01., péntek

2026. május 01., péntek

Jogerős a magyar országgyűlési választás eredménye

Jogerőssé vált az április 12-ei országgyűlési választás eredménye, miután a Kúria a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen benyújtott két jogorvoslati kérelmet elutasította pénteken.

2026. május 01., péntek

2026. május 01., péntek

Abszurd helyzet: milliárdokért vásárolt vonatok rozsdásodnak a pályaudvaron – videóval

Radu Miruță ügyvivő közlekedési miniszter egyeztetésre hívta a lengyel PESA vasútijármű-gyártó vállalat képviselőit és hazai vasúti ágazat illetékeseit, miután kiderült, hogy 21 vadonatúj, korszerű vonatszerelvény vesztegel hónapok óta kihasználatlanul.

2026. május 01., péntek

2026. május 01., péntek

Feltárnák a rendszerváltás utáni évek elzárt diplomáciai iratait

Közvitára bocsátották az 1990 januárja és 1992 december közötti diplomáciai dokumentumok titkosítását feloldó kormányhatározat-tervezetet – jelentette be a külügyminisztérium.

2026. május 01., péntek

2026. május 01., péntek

Újabb drágulással indult a május: 9 lej fölé nőtt a benzin ára

Újabb áremelésekkel indult a május, több töltőállomáson már 9 lej fölé emelkedett a benzin ára, miközben a gázolaj továbbra is 9,5–9,7 lej között mozog Romániában.

2026. május 01., péntek

2026. május 01., péntek

Időseink emlékei „a munkásosztály ünnepnapjáról” – videó

Fegyelmezettséget követelő felvonulások, egyszerű, de tartalmas kirándulások, kivonulások a szabadba, muzsikaszó kíséretében, gyöngyvirágot szedve – ilyenek voltak a régmúlt idők majálisai Székelyföldön.

2026. május 01., péntek

2026. május 01., péntek

Faggyal köszöntött be május Székelyföldön

Mínusz fokokat mértek május elseje hajnalán több székelyföldi településen, Csíkszeredában és Gyergyó térségében ismét erős lehűlés volt.

2026. május 01., péntek

2026. május 01., péntek

Májusban írják az országos felmérőket alsóbb osztályokban

A 2., 4. és 6. osztályosok országos felmérőit május 12. és 28. között szervezik meg az oktatási minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint.

2026. május 01., péntek

2026. április 30., csütörtök

Május 1-jei minivakáció: elindult a nép a Prahova-völgye felé

Megnövekedett autós forgalomra hívják fel a figyelmet a rendőrök az 1-es országúton, különösen a hegyvidéki területek felé.

2026. április 30., csütörtök

