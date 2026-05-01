Elhunyt „az RMDSZ örökös ügyvezető elnöke”

„Nagy idők nagy tanúja, a történelem alakítója, az RMDSZ örökös ügyvezető elnöke, a Communitas Alapítvány elnöke, és mégis leginkább közösségünk szíve, Szövetségünk lelkiismerete volt. Örök társunk volt a küzdelemben” – búcsúzik Takács Csabától Kelemen Hunor, aki szerint

nagyon sokan tudták, ki ő, de még többen voltak, akiknek az életét megannyi módon segítette anélkül, hogy ismerték volna a nevét.

Kelemen Hunor bejegyzésében kitér arra is, hogy személyesen is sokat köszönhet Takács Csabának, akit a mentorának tekintett, a legnagyobb harcosnak, akitől tanulhatott, „a leghűségesebb barát”.

„Ez a szív sokszor dobbant értünk. Dobbant helyettünk is, amikor elfáradtunk. És dobognia kell tovább bennünk, mert sok munka vár még erre a közösségre.